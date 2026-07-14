/8வது ஊதியக் குழு: சம்பளத்தை விடுங்க... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை, போனஸ், படிகளிலும் அதிரடி மாற்றங்கள்

8th Pay Commission Gratuity: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். சம்பளம் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றின் மீதே அனைவரது கவனமும் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் போனஸ், கிராஜுவிட்டி, அலவன்சுகள் ஆகியவற்றின் விதிகளில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரக்கூடும் என்பது பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்..
சமீபத்தில் எட்டாவது ஊதியக்குழு ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் முக்கிய கூட்டங்களை நடத்தியது. அந்தக் கூட்டங்களில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு குறிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன.
தற்போது புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய காரணியான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) குறித்து 8வது ஊதியக் குழு தீவிரமாக விவாதித்து வருகின்றது. அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் மாற்றும் ஊழியர்களின் மொத்த சம்பள கட்டமைப்பையே மாற்றியமைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் மட்டுமல்லாமல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவும் மத்திய அரசு ஊதியக் குழுவிற்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. அவற்றில் பணிக்கொடை, ஓய்வூதியத் திட்டம், படிகள், போனஸ் ஆகியவை முக்கியமானவை.
ஊதியத்தை தவிர 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஏற்படவுள்ள சில முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
|அம்சம்
|விவரம்
|பணிக்கொடை
|பணி ஓய்வு அல்லது இறப்பின் போது வழங்கப்படும் பணிக்கொடையின் மறு ஆய்வு
|தேசிய ஓய்வூதிய முறை
|NPS -இன் கீழ் ஓய்வூதியம் மற்றும் கிராஜுவிட்டி விதிகளில் மாற்றம்
|பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
|பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான தகுதி குறித்த தெளிவு
|போனஸ்
|செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் அடிப்படையிலான போனஸ்
|அலவன்சுகள்
|அனைத்து அலுவன்சுகளின் மறு ஆய்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய பணி ஓய்வு கால ஆதாரமாக இருக்கும் பணிக்கொடை (Gratuity) மற்றும் ஓய்வூதிய முறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும் என கூறப்படுகின்றது. பணி ஓய்வு அல்லது இறப்பின் போது வழங்கப்படும் பணிக்கொடை மறு ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றது. இதில் சாதகமான மாற்றங்களாஇ எதிர்பார்க்கலாம் என நிபுணர்கள் த்ரிவிக்கிறார்கள்.
தேசிய ஓய்வூதிய முறையின் (National Pension System) கீழ் ஓய்வூதியம் மற்றும் கிராஜுவிட்டி ஆகியவற்றின் பலன்களையும் தற்போது முழுமையாக பெறாத ஊழியர்களுக்காக புதிய விதிமுறைகள் உருவாக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான (Old Pension Scheme) கோரிக்கை இன்னும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் பல்வேறு ஊழியர்களுக்கு அடுத்தடுத்து அரசு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான சலுகையை அளித்து வருகின்றது. எட்டாவது ஊதிய குழு பரிந்துரைகளில், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான தகுதி யாருக்கெல்லாம் உண்டு என்பது குறித்த ஒரு நிலையான வழிகாட்டுதல் அளிக்கப்படக்கூடும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழு அமலுக்கு வந்த பின்னர் தற்போதுள்ள பழைய முறையில் போனஸ் வழங்கப்படாது என கூறப்படுகின்றது. பின்வரும் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்:
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அனைத்து வித படிகள் (Alloowances) அதாவது அலுவன்சுகளையும் மறு ஆய்வு செய்யுமாறு எட்டாவது ஊதிய குழுவுக்கு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தப் படிகளை பெறுவதற்கான நடைமுறைகள் மேலும் எளிமையாகவும் வெளிப்படையானவையாகவும் மாற்றப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த புதிய நடைமுறைகளின் மூலம் அலவன்சுகளுக்கான தொகையில் உயர்வு ஏற்படுவதோடு ஊழியர்களுக்கு சாதகமான வகையில் அவற்றின் விதிகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.
அரசு பணிகளில் திறமையான ஊழியர்களை ஈர்ப்பது அரசாங்கத்தின் நோக்கமாக உள்ளது. அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம், பணிச்சூழல், சலுகைகள் ஆகியவை தனியார் துறையுடன் ஒப்பிடப்படும் என்றும், அதன் பிறகு அரசு பணிகளை அதிக ஈர்ப்பு மிக்கதாக மாற்ற தேவையான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூறப்படுகின்றத. ஊழியர்களை ஈர்க்கும் வகையில் அரசு வேலைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்வதை மத்திய அரசு தெளிவான இலக்காக கொண்டுள்ளது.
8-வது ஊதியக்குழு 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அமைக்கப்பட்டது. தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க இக்குழுவிற்கு அரசாங்கம் 18 மாதங்களுக்கான அவகாசத்தை அளித்துள்ளது. குழு அமைக்கப்பட்டு சுமார் எட்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டன. அறிக்கை சமர்ப்பிக்க இன்னும் பத்து மாதங்கள் உள்ள நிலையில் குழு தனது பணிகளை துரிதப்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கிடையில் 18 மாதங்களுக்குப் பிறகு இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னதாகவே 8வது ஊதியக் குழு ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஊழியர்களுக்கு சில ஆரம்பகட்ட நிவாரணங்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. மொத்தத்தில் வரும் மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு எட்டாவது ஊறிய குழு குறித்த சில முக்கிய அப்டேட்களும், எதிர்பாராத அறிவிப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது.