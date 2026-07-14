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8வது ஊதியக் குழு: சம்பளத்தை விடுங்க... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை, போனஸ், படிகளிலும் அதிரடி மாற்றங்கள்

8th Pay Commission Gratuity: ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் மட்டுமல்லாமல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இன்னும் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவும் மத்திய அரசு ஊதியக் குழுவிற்கு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:22 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: சம்பளத்தை விடுங்க... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை, போனஸ், படிகளிலும் அதிரடி மாற்றங்கள்
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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8வது ஊதியக் குழு: சம்பளத்தை விடுங்க பணிக்கொடை, போனஸ், படிகளிலும் அதிரடி மாற்றங்கள்
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