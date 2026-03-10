8வது ஊதியக்குழு: என்ன வேண்டும்? லிஸ்ட் அனுப்புங்க! அரசு ஊழியர்களிடமே கருத்து கேட்கும் அரசு

8th Pay Commission Recommendations: 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கும் 1.1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. குழு அதன் பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன் அதன் ஆலோசனை செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தனிநபர்களிடமிருந்து பரிந்துரைகள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவங்களை இந்திய அரசு கோரியுள்ளது.
இந்த செயல்முறையின் கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும். முன்மொழியப்பட்ட வழிமுறையின் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் போக்கை தீர்மானிக்கும் குழுவிடம் தங்கள் பரிந்துரைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், மத்திய அரசுடன் இணைக்கப்பட்ட பல்வேறு பங்குதாரர்கள் என பல தரப்பினரும் பரிந்துரைகள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவங்களை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது எம்பது பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளுக்கு ஊழியர்கள் எவ்வாறு பங்களிப்பது?
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சமீபத்திய பெரிய புதுப்பிப்பாக, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அதன் வலைத்தளத்தில் ஒரு ஆன்லைன் கட்டமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பை வழங்கியுள்ளது. பொறிமுறையின்படி, சேவை செய்யும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள், அமைப்புகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்த வடிவமைப்பின் மூலம் தங்கள் பரிந்துரைகளை அனுப்பலாம்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்ன?
அதே கட்டமைக்கப்பட்ட படிவம் innovateindia.mygov.in என்ற MyGov போர்ட்டலிலும் கிடைக்கிறது என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்கு பங்களிக்க விரும்பும் அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஏப்ரல் 30, 2026 க்குள் அதை செய்யலாம்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரைகளை அரசாங்கம் கோரும் காரணம் என்ன?
ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளைப் பாதிக்கக்கூடிய பரிந்துரைகளை ஆணையம் வரைவு செய்யத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், ஆலோசனை செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக 8வது மத்திய ஆணையத்திற்கான பரிந்துரைகளை கோரும் பெரிய நடவடிக்கையை குழு எடுத்துள்ளது. இது ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் என அனைத்து தரப்பினரிம் எதிர்பார்ப்புகளையும் குழு புரிந்துகொள்ள உதவும்.
Salary Hike: சம்பள் ஔயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது?
8வது ஊதியக் குழுவின்படி சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் எப்போது அதிகரிக்கும்? முந்தைய ஊதியக் குழுக்களால் அமைக்கப்பட்ட முன்னுதாரணத்தின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 2026 முதல் பின்னோக்கி அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆணையம் 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் அதன் அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து, 2028 -க்குள் இது செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்பட்ட நிலுவைத் தொகையைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
Fitment Factor: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், அகவிலைப்படி
8வது ஊதியக் குழுவிலிருந்து எவ்வளவு சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்க 2 முக்கிய காரணிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்ட்ரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
- அகவிலைப்படி: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிப்பதில் அகவிலைப்படி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் அலவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டால், முழு சம்பள கணக்கீடும் மாறும்.
