/8-வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 100% வரை ஓய்வூதியம்? தீவிர பரிசீலனை, முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் 8-வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதுவரை, விவாதங்கள் முதன்மையாக 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (Fitment Factor), அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படக்கூடிய உயர்வுகள் ஆகியவற்றைச் சுற்றியே இருந்தன. ஆனால், தற்போது இந்த கவனம் மிக வேகமாக ஓய்வுக்காலப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை நோக்கித் திரும்பியுள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவக் குழுக்களிடமிருந்து பல்வேறு முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. வரும் ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை அடிப்படையிலேயே மாற்றியமைக்கக்கூடிய முன்மொழிவுகளாக இவை அமைந்துள்ளன.
8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சில முக்கிய பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பரிந்துரைகளில் சிலவேனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலில் கடந்த பல தசாப்தங்களில் இல்லாத மிகப்பெரிய சீர்திருத்தமாக இது அமையும்.
8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பித்த தனது மனுவில், NC-JCM அமைப்பு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது. 'ஓய்வுக்காலத்தில் குறைந்தது இரண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஒரு குடும்பம் கண்ணியமான மற்றும் தரமான வாழ்க்கை முறையைத் தக்கவைத்துக்கொள்வதற்குப் போதுமானதாக ஓய்வூதியத் தொகை இருக்க வேண்டும். முழு ஓய்வூதியத் தொகையானது, தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 50 சதவீத விகிதத்திற்குப் பதிலாக, "பணியிலிருந்து விலகும்போது பெற்ற கடைசி ஊதியத்தில் 67 சதவீதம்" (LPD)—அல்லது "கடைசி 10 மாதங்களில் பெற்ற ஊதியத்தின் சராசரி" (இவ்விரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்குமோ அதைத் தேர்வுசெய்து) என நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்' என்று NC-JCM அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கூடுதலாக 5 சதவீதம் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஒன்று அளித்திருந்த பரிந்துரையையும் NC-JCM அமைப்பின் மனு சுட்டிக்காட்டுகிறது.
முன்மொழியப்பட்ட கட்டமைப்பு:
|வயது
|ஓய்வூதியம்
|65 வயதில்
|70% ஓய்வூதியம்
|70 வயதில்
|75% ஓய்வூதியம்
|75 வயதில்
|80% ஓய்வூதியம்
|80 வயதில்
|85% ஓய்வூதியம்
|85 வயதில்
|90% ஓய்வூதியம்
|90 வயதில்
|100% ஓய்வூதியம்
இந்த மாதிரித் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால், அதிக வயதுடைய ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் கணிசமான நிதி நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். குறிப்பாக, அதிகரித்து வரும் சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளின் பின்னணியில், இந்த முன்மொழிவு மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு பெரும் துணையாக அமையக்கூடும்.
8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான விவாதங்களில் மற்றொரு முக்கிய விவகாரம் தற்போது வேகமாக உருவெடுத்து வருகிறது. ஓய்வூதிய முறை தொடர்பாக அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை அறிமுகப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், ஊழியர்கள் தங்கள் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ப OPS, NPS அல்லது UPS ஆகிய மூன்று மாதிரிகளில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஊழியர் பிரதிநிதிகள் வாதிடுகின்றனர். அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான நிதித் தேவைகளோ அல்லது இடர்பாடுகளைத் தாங்கும் திறனோ இருப்பதில்லை. எனவே, அவர்களுக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பல்வேறு விருப்பத்தேர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கருதுகின்றன.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) என்பது 'பங்களிப்பு அடிப்படையிலான' மாதிரியில் செயல்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் பணி காலத்தில் தங்கள் ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியை இந்த நிதியில் பங்களிப்பார்கள்; அதற்கு இணையான தொகையை அரசாங்கமும் தன் பங்காகச் செலுத்தும். இறுதியாகக் கிடைக்கும் ஓய்வூதியத் தொகையானது, மொத்தமாகச் சேர்ந்த நிதித் தொகுப்பு மற்றும் சந்தை முதலீடுகள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் ஆகியவற்றைச் சார்ந்தே அமையும். இருப்பினும், ஓய்வுக்காலப் பலன்கள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கக்கூடாது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) என்பது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் (NPS) கீழ் ஒரு விருப்பத் தேர்வாக, 2025 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். NPS பாணியிலான பங்களிப்புகளையும், உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியப் பலன்களையும் ஒருங்கிணைத்து, அதில் உள்ள இடைவெளியை நிரப்ப 'ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்' (UPS) முயற்சிக்கிறது.
கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, இவ்விவகாரம் குறித்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அடுத்த 2 முதல் 4 மாதங்களுக்குள் வெளியாகக்கூடும். தற்போது, ஊழியர் அமைப்புகளுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்த பின்னரே இறுதி முடிவு நடைமுறைக்கு வரும்.
ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டால், அது கோடிக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாக அமையக்கூடும். இது ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலை எளிமைப்படுத்தக்கூடும். ஓய்வூதியம் தொடர்பான நிச்சயமற்ற தன்மைகள் குறையும். மேலும், ஊழியர்களுக்குத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அதிக விருப்பத்தேர்வுகள் கிடைக்கும். தற்போது, அரசாங்கத்திற்கும் 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கும் இடையே நடைபெறவுள்ள கூட்டங்களின் மீதே அனைவரின் பார்வையும் பதிந்துள்ளது. இந்த கூட்டங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல முக்கிய, நிவாரணம் அளிக்கவல்ல முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.