  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

8th pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்திய மத்திய அரசு. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 5, 2026, 04:24 PM IST
  • காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.
  • நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு.
  • 8வது ஊதியக் குழு உருவாக்கத்தை மாநிலங்களவையில் தெளிவுபடுத்திய அரசு.

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: மாநிலங்களவையில் முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு

8th Pay Commission Implementation: கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த விவரங்கள் தெளிவாகி வருகின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி தெரிந்துகொள்ள அரசு ஊழியர்கள் அதிக அர்வமாக உள்ளார்கள். இந்த நிலையில் இது தொடர்பான ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு

8வது மத்திய ஊதியக் குழு தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களைத் திருத்தும் செயல்முறை முறையாக முன்னோக்கி நகர்ந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. இந்த செய்தி குழப்பத்தில் இருந்த ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது.

8வது ஊதியக் குழு உருவாக்கத்தை மாநிலங்களவையில் தெளிவுபடுத்திய அரசு

8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுவிட்டது என்று செவ்வாயன்று மாநிலங்களவையில் அரசு தெளிவுபடுத்தியது. மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜாவேத் அலி கான் எழுப்பிய கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு மற்றும் அதன் பணிக்கான விதிமுறைகள் நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தார். இதன் மூலம், இந்தக் குழு இனி வெறும் காகித அளவிலானதாக இல்லாமல், தனது பணிகளைத் தொடங்கி முன்னோக்கிச் செல்கிறது என்பது உறுதியாகிறது.

Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை, குழு அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கத்திற்கு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்க வேண்டும். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பு, படிகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் அது தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களையும் ஆய்வு செய்து பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு இந்தக் குழுவுக்குப் பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்டால், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இது கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் மீது நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் குறித்த அரசின் நிலைப்பாடு

ஓய்வூதியம் தொடர்பான கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்த மத்திய அரசு, ஓய்வுபெற்ற தேதியின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இடையில் எந்தவிதப் பாகுபாடும் காட்டப்படாது என்று தெளிவுபடுத்தியது. மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 மற்றும் பிற பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகளின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது என்று நிதித்துறை இணையமைச்சர் தெரிவித்தார். மேலும், 2025 நிதியச் சட்டம் தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிகளை உறுதிப்படுத்துகிறது என்றும், சிவில் அல்லது பாதுகாப்புத் துறை ஓய்வூதியங்களில் எந்த மாற்றங்களையும் செய்யவில்லை என்றும் அவர் கூறினார்.

புதிய ஊதியக்குழு செயல்பாடுக்கு வருகிறது

முன்னதாக, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஒரு அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு அறிவித்திருந்தது. குழுவின் பணிகளுக்காகப் பணியாளர்களை நியமிப்பதற்கான புதிய ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறையும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள், 8வது ஊதியக் குழு இப்போது முழுமையாகச் செயல்படத் தயாராகி வருகிறது என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றன.

வழக்கமாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. டிசம்பர் 2025 -இல் 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடைந்தன. 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வர இன்னும் பல மாதங்கள் ஆகலாம் என தெரிகிறது. எனினும், இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கருதப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. ஆனால், இதை இன்னும் அரசு உறுதிபடுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க | ஜனவரியில் வெறும் 2% டிஏ உயர்வு: 8வது ஊதியக்குழு சம்பளத்தில் இதன் தாக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு, கிரேடு பே 1800-4600 அரசு ஊழியர்கள்: சம்பள உயர்வு, HRA, TA.... யாருக்கு எவ்வளவு?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalarypensionCentral government employees

