8வது ஊதியக்குழுவிற்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கப்படுமா? அரசு ஊழியர்களுக்கு அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Update: 8வது ஊதியக் குழு குறித்த விவாதங்களும், கேள்விகளும், விளக்கங்களும், சர்ச்சைகளும் தினமும் தொடர்ந்துகொண்டே இருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்? ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் தீர்மானிக்கப்படும்? இப்படி பல சந்தேகங்கள் உள்ள நிலையில், முக்கியமான ஒரு கேள்வி சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்த்ல் எழுப்பப்பட்டது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் நிதி ஒதுக்கப்படுமா?
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பல்வேறு அப்டேட்களுக்கு மத்தியில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையிலான விவாதங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஒரு முக்கிய கேள்வி என்னவென்றால், புதிய ஊதிய விகிதங்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு 2026-27 மத்திய பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கப்படுமா என்பதுதான்.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு குறித்த இந்த கேள்வி, திங்கட்கிழமை அன்று மக்களவையில் முறையாக எழுப்பப்பட்டது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று முன்னதாக எதிர்பார்க்கப்பட்டதால், அதற்காக அரசாங்கம் ஏதேனும் பட்ஜெட் ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளதா என்று நிதி அமைச்சகத்திடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்தக் கேள்வியின் முக்கியத்துவம் என்ன?
பாரம்பரியமாக, ஒரு ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் திட்டமிடப்பட்டவுடன், அதற்கு முன்கூட்டியே பட்ஜெட் திட்டமிடல் தேவைப்படுகிறது. 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால், அதன் முதல் மூன்று மாதங்களுக்கான (ஜனவரி-மார்ச் 2026) நிதித் தாக்கம் 2025-26 நிதியாண்டின் கீழ் வந்திருக்கும். ஆனால் 2025-26 மத்திய பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக் குழுவின் கொடுப்பனவுகள், சம்பள உயர்வுகள் அல்லது ஓய்வூதிய திருத்தங்களுக்காக எந்த ஒதுக்கீடும் சேர்க்கப்படவில்லை.
அதாவது, உயர்த்தப்பட்ட சம்பளங்கள், திருத்தப்பட்ட ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் நிலுவைத் தொகையின் முதல் தவணை போன்ற பெரும்பாலான செலவுகள் தர்க்கரீதியாக 2026-27 பட்ஜெட்டில் கணக்கில் கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும். இருப்பினும், நிலைமை இன்னும் வியத்தகு முறையில் மாறிவிட்டது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளின் அறிவிப்பில் தாமதம்
8வது ஊதியக்குழுவின் உருவாக்கமும், பரிந்துரை விதிமுறைகளின் அறிவிப்பும் மிக தாமதமாகவே செய்யப்பட்டுள்ளன. பணிகள் இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளன. இது குறித்த ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம், 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதை நாடாளுமன்றத்தில் உறுதிப்படுத்தியது. அதன் பணிக்கான விதிமுறைகள் (ToR) நவம்பர் 3, 2025 அன்றுதான் அறிவிக்கப்பட்டன.
இருப்பினும், இந்தக் குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க, அமைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 18 மாதங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளும். இதன் பொருள், 8வது ஊதியக் குழு இன்னும் ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே உள்ளது. சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களைத் திருத்தக்கூடிய நிலையிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளது.
Finance Ministry: நிதி அமைச்சகம் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து கூறியது என்ன?
நிதி அமைச்சகத்திடம் இது குறித்து ஒரு நேரடிக் கேள்வி கேட்கப்பட்டது:
- 2026-27 பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய உத்தேசித்துள்ளதா?
- அப்படியானால், அதற்கான உத்தேச செலவு மற்றும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன?
இதற்குப் பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம், 8வது ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்தும் தேதி இன்னும் முடிவு செய்யப்படவில்லை என்று கூறியது. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த அரசாங்கம் முடிவு செய்யும்போது, அதற்கான நிதியை முறையாக ஒதுக்கும். பரிந்துரைகள் விரைவில் எதிர்பார்க்கப்படாததால், 2026-27 பட்ஜெட்டிற்கு எந்தவொரு குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடும் சுட்டிக்காட்டப்படவில்லை என்று அமைச்சகம் கூறியது. எளிமையாகச் சொன்னால், 2026-27 பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான செலவினங்கள் இருக்காது. ஏனெனில் அந்தக் குழு இப்போதுதான் தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. அதை முடிக்க குறைந்தபட்சம் 18 மாதங்கள் ஆகும்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
- பணிக்கான விதிமுறைகள் 3 நவம்பர் 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க குழுவிற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- இது காலக்கெடுவை 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குக் கொண்டு செல்கிறது.
- அதன் பிறகு, பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்வதற்கும், அமைச்சகங்களுக்கு இடையேயான ஆலோசனைகள் மற்றும் அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்கும் அரசாங்கத்திற்கு கூடுதலாக 3-6 மாதங்கள் தேவைப்படும்.
- இந்த முழு காலக்கெடுவையும் கருத்தில் கொண்டால், 8வது ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதற்கான யதார்த்தமான சாத்தியமான காலம் 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதி அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமாக இருக்கும்.
8வது ஊதியக்குழுவால் யார் பயனடைவார்கள்?
அரசாங்கம் 8வது ஊதியக்குழுவால் பயனடையக்கூடிய ஊழியர்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது:
- 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும்
- சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள்
- மொத்தத்தில், கிட்டத்தட்ட 1.2 கோடி மக்கள் இந்த ஊதியக் குழுவின் முடிவுகளால் பயனடைவார்கள்.
இதற்கிடையில், ஊழியர் சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள் மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுடன் எப்படி, எப்போது ஆலோசனை நடத்துவது என்பது உட்பட, 8வது ஊதியக் குழு தனது சொந்த வழிமுறையை வகுக்கும் என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு சுருக்கமாக...
- 8வது ஊதியக் குழுவின் பணி இப்போதுதான் தொடங்கியுள்ளது.
- குழு தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளும்.
- 2026-27 பட்ஜெட்டில் 8வது ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு இருக்காது என்பது தெளிவாகிறது.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைய கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும்.
- திருத்தப்பட்ட சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் சாத்தியமான நிலுவைத் தொகைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு, அதன் செயலாக்கம் யதார்த்தமாக சாத்தியமாக கருதப்படும் 2027-28 ஆம் ஆண்டில்தான் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
