/8வது ஊதியக்குழு அடுத்த கட்ட கலந்தாய்வு: தயாராகும் ஊழியர் சங்கங்கள்

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு அமைப்புகள், நிறுவனங்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களுடன் நாடு தழுவிய அளவில் நடைபெற்று வரும் கலந்தாலோசனைகளின் ஒரு பகுதியாக, 8வது ஊதியக் குழு 2026 ஜூலை 6 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் ஒடிசாவின் புவனேஸ்வருக்குச் செல்லவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது. மே 26 அன்று வெளியிடப்பட்ட ஓர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில், புவனேஸ்வர் பயணத்தின் போது குழுவுடன் கலந்துரையாட விரும்பும் சம்பந்தப்பட்ட தனி நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள், சந்திப்புக்கான கோரிக்கைகளை 2026 ஜூன் 15-ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கலாம் என்று ஊதியக் குழு தெரிவித்துள்ளது.
அமைப்புகளும் தொழிற்சங்கங்களும், ஊதியக் குழுவிடம் தங்கள் கோரிக்கை மனுவைத் தாக்கல் செய்த பிறகு உருவாக்கப்படும் ஒரு "தனித்துவமான மெமோ ஐடி" உடன் தங்கள் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அந்த அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஊழியர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளிடமிருந்து கருத்துக்களையும் கோரிக்கைகளையும் சேகரிப்பதற்காக, 8வது ஊதியக் குழு படிப்படியாக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கலந்தாலோசனைகளை விரிவுபடுத்தி வருகின்றது. இதன் ஒரு பகுதியாக ஊதியக் குழு உறுப்பினர்களின் இந்த புவனேஸ்வர் பயணம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே டெல்லியில் கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளது. இதனுடன், லக்னோ, ஹைதராபாத், ஸ்ரீநகர், லடாக் மற்றும் ஜம்மு & காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பல நகரங்களுக்கு சமீபத்திய வாரங்களில் பயணம் மேற்கொள்வதாகவும் அறிவித்துள்ளது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம். மனுக்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி மே 31, 2026 என அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. "கூட்டம் நடைபெறும் இடம் மற்றும் கூட்ட அட்டவணை ஆகியவை தனியாகத் தெரிவிக்கப்படும்," என்று அந்த அறிவிப்பில் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
மற்ற மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான தனித்தனி கூட்டங்கள் உரிய நேரத்தில் நடத்தப்படும் என்றும் ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் படிகளை மறுஆய்வு செய்வதற்காக 8வது ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டது.
நாடு முழுவதும் உள்ள ஊழியர் சங்கங்கள் ஏற்கனவே ஆணையத்திடம் பல கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன, அவற்றில் முக்கியமாக பின்வரும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
சமீபத்திய வாரங்களில், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் குடும்பச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், ஊழியர் அமைப்புகள் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தங்களுக்காகத் தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதால், 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான ஆலோசனைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு பிராந்தியம் சார்ந்த கருத்துக்களைத் தொடர்ந்து சேகரித்து வருவதால், புவனேஸ்வர் பயணம் மற்றொரு முக்கியமான கலந்துரையாடல் சுற்றாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|அம்சம்
|7-வது ஊதியக்குழு
|8-வது ஊதியக்குழுவில் கோரப்படும் மாற்றம்
|ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
|2.57
|2.28 முதல் 3.83 வரையிலான வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்க கோரிக்கை
|குடும்ப அலகு
|3-குடும்ப அலகு
|5-குடும்ப அலகு
|ஓய்வூதியம்
|பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் அனைவருக்கும் இல்லை
|அனைவருக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீட்டெடுக்க கோரிக்கை
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) ஜனவரி 1, 2026 முதல் வழங்கப்பட உள்ளது. ஊழியர் அமைப்புகளின் கருத்துப்படி, 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் வரை காத்திருப்பதற்குப் பதிலாக, அரசு ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக ஏதேனும் நிவாரணத்தை வழங்கக்கூடும். அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவரான டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல், "எதிர்காலத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக தீர்மானிக்கப்பட்டால், அரசு தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைத்து, 1.5 மடங்கு ஊதிய உயர்வு அமலாகும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். எஞ்சியுள்ள ஊதிய வித்தியாசத் தொகையை, ஊதியக் குழுவின் இறுதிப் பரிந்துரைகள் வெளியான பிறகு வழங்கலாம்." என கூறியுள்ளார்.
8-வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்படவில்லை. 7-வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.57 ஆக இருந்தது. 8-வது ஊதியக் குழுவில் இது 2.28 முதல் 3.83 வரையிலான வரம்பிற்குள் அமையக்கூடும் எனப் பல்வேறு அறிக்கைகள் கணிக்கின்றன. அதேவேளையில், 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரையே வழங்க வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் தீவிரமாக வலியுறுத்தி வருகின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதியங்களை நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பழைய '3-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்திற்குப் பதிலாக, '5-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்தை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இன்றைய காலகட்டத்தில் பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போது உள்ள 'சிறிய குடும்பம்' குறித்த பாரம்பரியக் கருத்து யதார்த்த நிலைக்கு ஒத்துப்போகாமல் இருப்பதாக ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. குடும்ப அலகில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கம் எதில் தெரியும்?
குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின் மிக அடிப்படையான அடித்தளமே 'குடும்ப அலகு' எனும் காரணிதான். ஆகையால், இது மாறினால், அதன் தாக்கம் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் அதிகமாகத் தெரியும்.
2. 8-வது ஊதியக் குழுவின் புவனேஸ்வர் பயணம் எப்போது?
8வது ஊதியக் குழு 2026 ஜூலை 6 மற்றும் 7 ஆகிய தேதிகளில் ஒடிசாவின் புவனேஸ்வருக்குச் செல்லவிருப்பதாக அறிவித்துள்ளது.
3. 8-வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கும்?
8-வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்படவில்லை.