  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை ஜனவரி 2026 முதல் கிடைக்குமா? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை ஜனவரி 2026 முதல் கிடைக்குமா? நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் அரியர் தொகை கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? 8வது சம்பளக் குழுவை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவுமா? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 08:33 AM IST
  • ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை கிடைக்குமா?
  • சம்பள உயர்வு தாமதமாவதால் அரசுக்கு ஆதாயமா?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தெளிவு கிடைத்ததா?

8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்குமா? 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு அருமா? மத்திய அரசு இதை அங்கீகரித்து விட்டதா? ஊழியர்கள் அடுத்து எதிர்பார்க்கும் பெரிய அறிவிப்பு என்ன? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தெளிவு கிடைத்ததா?

8வது சம்பள கமிஷன் நிலுவைத் தொகையை மத்திய அரசு வழங்கப் போகிறதா? இந்த கேள்விக்கு அரசு இன்னும் தெளிவாக பதிலளிக்கவில்லை. ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெறக்கூடும் என்று அரசாங்கம் சூசகமாகத் தெரிவித்துள்ளது, ஆனால் அதிகாரப்பூர்வமாக எதுவும் முடிவு செய்யப்படவில்லை. ஊழியர் அமைப்புகளும் பிற அரசியல் கட்சிகளும் நிதி அமைச்சகத்திடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டு வருகின்றன. 

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

தற்போது நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரிலும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது இருக்கும் என்பது பற்றியும், நிலுவைத் தொகை எப்போது தொடங்கும் என்பது பற்றியும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன.

8th CPC Arrears: ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

இந்த வாரம் மக்களவையில், நான்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (எம்.பி.க்கள்) நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரியிடம் 8வது சம்பள கமிஷனை அமல்படுத்தும் தேதி குறித்து கேட்டனர்.

அமைச்சர் தனது பதிலில் இதற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியை வழங்கவில்லை. "8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான தேதியை அரசாங்கம் முடிவு செய்யும். 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் பொருத்தமான நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்யும்" என்று சவுத்ரி கூறினார்.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

2025 நவம்பரில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளின்படி (ToR), 8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க மத்திய அரசு 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளது. அறிக்கையை அங்கீகரித்து அறிவிக்க அரசாங்கம் இன்னும் 3-6 மாதங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

கடந்த ஊதியக் குழுக்களின் காலக்கெடு

கடந்த மூன்று ஊதியக் குழுக்களின் வரலாற்றைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், அவற்றின் அறிக்கைகள் காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், முந்தைய ஊதியக் குழு முடிவடைந்த தேதியிலிருந்து ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் நிலுவைத் தொகையைப் பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

- உதாரணமாக, 7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜூன் 2016 இல் செயல்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி 1, 2016 முதல் நிலுவைத் தொகையைப் பெற்றனர்.

- இதேபோல், 6வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஆகஸ்ட் 2008 இல் செயல்படுத்தப்பட்டன, ஆனால் ஊழியர்கள் ஜனவரி 1, 2006 முதல் நிலுவைத் தொகையைப் பெற்றனர்.

இந்த முறையும் அதே நிலை நடக்குமா அல்லது அரசாங்கம் முறையை மாற்றுமா? இன்னும் சில நாட்களில் இது தெரியவரும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு தாமதமாவதால் அரசுக்கு ஆதாயமா?

8வது சம்பளக் குழுவை செயல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் அரசாங்கத்திற்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவுமா? நிபுணர்கள் கருதுவது என்ன?

- கடந்த கால நடைமுறைகளின் தொடர்ச்சியாக, ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகையை அரசாங்கம் வழங்க வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

- வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) இல் அரசாங்கம் நிலுவைத் தொகையை வழங்குவதில்லை என்றும், இதன் காரணமாக இதில் ஏற்படும் தாமதம் அரசுக்கு பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

- ஆனால் சம்பளம் மற்றும் பெரும்பாலான கொடுப்பனவுகளுக்கு, அரசு நிலுவைத் தொகையை வழங்குகிறது.

- 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அரியர் தொகையில் இது சேர்க்கப்பட்டாலும் இல்லாவிட்டாலும், அரசு HRA-வில் எவ்வளவு சேமிக்க முடியும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணத்தை இங்கே காணலாம். 

உதாரணமாக, ரூ.76,500 அடிப்படை ஊதியத்திற்கு, அரசாங்கம் தோராயமாக ரூ.18,360 சேமிக்கிறது.

HRA கணக்கீடுகள்

தற்போதைய சம்பளம்

அடிப்படை சம்பளம் - ரூ.76,500

DA (58%)- ரூ.44,370

HRA (30%)- ரூ.22,950

மொத்த சம்பளம் - ரூ.1,43,820

8வது ஊதியக் கமிஷன் சம்பளம் (பிட்மென்ட் காரணி 2.0 எனக் கருதினால்)

அடிப்படை சம்பளம் - ரூ.1,53,500

DA - 0

HRA (27%)- ரூ.41,310 (DA 50% ஐத் தொடும் போது மட்டுமே DA 30% ஐ அடைவதால் 27% இல் கணக்கிடப்படுகிறது.)

மொத்த சம்பளம் - ரூ.1,94310

மாதத்திற்கு HRA இல்லாமல் நிலுவைத் தொகை - ரூ.1,53,000- (ரூ.76,500+ரூ.44,370)= ரூ.32,131

மாதத்திற்கு HRA உடன் நிலுவைத் தொகை- (ரூ. 1,53,000+ரூ. 41,310)-1,43,820= ரூ. 50,490

அரசாங்கத்தின் சேமிப்பு (ஒரு மாதத்திற்கு)= ரூ. 50,490- ரூ. 32,131= ரூ. 18,359

சில சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் நிலுவைத் தொகைக்கு எதிர்கால தேதியை அரசாங்கம் தேர்வு செய்யலாம் என்றும் சிலர் கருதுகிறார்கள். கடந்தகால செயல்முறைகளின் படி பார்த்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகையைப் பெற வேண்டும். ஆனால் பொருளாதார காரணிகள் அனுமதிக்கவில்லை என்றாலோ அல்லது பொருளாதாரம் திடமாக இல்லாமல் இருந்தாலோ, நிலுவைத் தொகையை செயல்படுத்தும் தேதியை அரசாங்கம் தாமதப்படுத்தலாம். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeespensionerssalary

