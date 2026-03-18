8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய காலக்கெடுவை நீட்டித்த மத்திய அரசு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (https://8cpc.gov.in/) வெளியிடப்பட்டுள்ள, 18 கேள்விகளைக் கொண்ட கேள்வித்தாளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கான காலக்கெடு மார்ச் 16-லிருந்து மார்ச் 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நீடித்த காலக்கெடு
8வது ஊதியக்குழுவின் இணையதளத்தில் தங்கள் கருத்துகளை பதிவிடுவதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படதன் மூலம், இப்போது ஊழியர்களுக்கு இப்போது மற்றொரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. முந்தைய காலக்கெடு முடிவடைந்ததால் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்கத் தவறியிருந்த சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகள், 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான தங்கள் கருத்துகளைச் சமர்ப்பிக்க மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு இணையதளத்தில் மீண்டும் திறக்கப்பட்ட சாளரம்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் பிற சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரிடமிருந்து கருத்துகளைப் பெறுவதற்காக, 8வது ஊதியக் குழுவின் இணையதளத்தில் அதற்கான சாளரம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான காலக்கெடு மார்ச் 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் கேள்வித்தாளானது, ஊதியம், ஓய்வூதியம் மற்றும் படிகள் திருத்தங்கள், பணி நியமன விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கிய 18 கேள்விகளைக் கொண்டுள்ளது.
கேள்விகள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கிடைக்கும்
இந்தக் கேள்வித்தாள், 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (https://8cpc.gov.in/) கிடைக்கிறது. பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து இணையவழியில் கருத்துகளைச் சேகரிக்கும் நோக்கில், 2026 பிப்ரவரி மாதம் மத்திய அரசு இந்த இணையதளத்தைத் தொடங்கி, அதில் 18 கேள்விகளை வெளியிட்டிருந்தது. இதற்கான முந்தைய காலக்கெடு மார்ச் 16, 2026 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஒரு செய்தியின்படி, "8-வது ஊதியக் குழுவின் கேள்வித்தாளுக்குப் பதிலளிப்பதற்கான காலக்கெடு, முன்னதாக மார்ச் 16, 2026 ஆக இருந்தது, தற்போது மார்ச் 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது."
இந்தக் கேள்வித்தாளுக்கு யார் பதிலளிக்கலாம்?
அமைச்சகங்கள், துறைகள், மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள், அரசு ஊழியர்கள், யூனியன் பிரதேச ஊழியர்கள், நீதித்துறை அதிகாரிகள், நீதிமன்ற அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள், பணியில் உள்ள அல்லது ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் சங்கங்கள் அல்லது தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து இதற்கான பதில்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
உங்கள் கருத்தை எவ்வாறு அனுப்புவது?
- ஊழியர்கள் தங்கள் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை முற்றிலும் ஒரு ஆன்லைன் செயல்முறையாகும்.
- முதலில் ஊழியர்கள் MyGov போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும்:(https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/)
- தொடங்குவதற்கு, தங்கள் மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் ஐடியைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்ய வேண்டும் அல்லது பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- சரிபார்ப்புக்காக ஆறு இலக்க OTP அனுப்பப்படும்.
- அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், ஊழியர்கள் 18 கேள்விகள் கொண்ட கணக்கெடுப்பில் உள்ள கேள்விகளுக்கான பதில்களை அளிக்கலாம்.
- MyGov போர்டல் மூலம் அனுப்பப்படும் கருத்துகள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழுவில் 5 பதவி உயர்வுகள், 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய மாற்றம்: AITUC கோரிக்கை
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 25-30% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்.... கணிக்கும் நிபுணர்கள்
