8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம் கோரும் அரசு ஊழியர்கள்... சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

8th Pay Commission Family Unit: ஊதியங்களை நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பழைய '3-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்திற்குப் பதிலாக, '5-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்தை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 12, 2026, 09:58 AM IST
  • குடும்ப அலகில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கம் எதில் தெரியும்?
  • குடும்ப அலகில் கோரப்படும் மாற்றம் என்ன?
  • 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்த கட்ட கூட்டம் எப்போது நடைபெறும்?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். பல விதமான மாற்றங்களும் முன்மொழியப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் ஒரு முக்கிய அம்சமாக, லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு புதிய சூத்திரத்தின் மீது அதிக நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். ஊதியங்களை நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பழைய '3-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்திற்குப் பதிலாக, '5-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்தை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. 

குடும்ப அலகில் மாற்றம்

மத்திய அரசின் குடும்ப அலகில் (Family Unit) மாற்றம் கோரப்படுவதற்கான காரணம் என்ன? நாளுக்கு நாள் பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போது உள்ள 'சிறிய குடும்பம்' குறித்த பாரம்பரியக் கருத்து யதார்த்த நிலைக்கு வெகு தொலைவில் இருப்பதாக ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. ஆகையால் அதிக குடும்ப உறுப்பினர்களை கணக்கில் கொள்ளும் புதிய குடும்ப அலகு கோரப்படுகின்றது.

'3-குடும்ப அலகு' சூத்திரம் என்றால் என்ன?

பொதுவாக, அரசு ஊழியர்களின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) மற்றும் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) குறித்து விவாதிக்கப்படுகின்றது. ஆனால், குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின் மிக அடிப்படையான அடித்தளமே 'குடும்ப அலகு' எனும் கருத்தின் மீதுதான் அமைந்துள்ளது.

தற்போதைய விதிமுறைகள்: 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, ஒரு ஊழியரின் குடும்பம் என்பது மூன்று அலகுகளை (units) மட்டுமே கொண்டது என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் அரசு செயல்பட்டு வந்தது. அதாவது, ஊழியர், அவரது துணைவர் மற்றும் அவரது குழந்தைகள் ஆகியோர் இந்த மூன்று அலகுகளுக்கு அடிப்படையாக அமைந்தனர்.

ஊதிய நிர்ணயத்திற்கான அடிப்படை: இந்த மூன்று அலகுகளின் அடிப்படையில், ஒரு குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைத்தரத்தைப் பேணுவதற்கான செலவுகள் கணக்கிடப்பட்டு, அதன் தொடர்ச்சியாக அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தற்போது, ​​குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக உள்ளது.

'5-குடும்ப அலகு' சூத்திரம் ஏன் கோரப்படுகிறது?

'அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு' (AINPSEF) உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள், சமகாலத்தில் ஒரு நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத்தின் கட்டமைப்பு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளதாக வாதிடுகின்றன.

வயதான பெற்றோருக்கான பொறுப்பு: ஒரு ஊழியருக்கு தனது துணைவர் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பொறுப்பு மட்டுமல்லாமல், தன்னைச் சார்ந்திருக்கும் வயதான பெற்றோருக்கான பொறுப்பும் உள்ளது என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. எனவே, குடும்ப அலகு என்பது ஐந்து அலகுகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்பட வேண்டும் (ஊழியர் + துணைவர் + 2 குழந்தைகள் + பெற்றோர்கள்) என கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுகாதாரம் மற்றும் கல்வியின் உயரும் செலவுகள்: தனியார் மருத்துவச் செலவுகள், குழந்தைகளுக்கான மிக அதிகப்படியான பள்ளிக் கட்டணங்கள், நகர்ப்புற வாடகைச் செலவுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் பயன்பாட்டுச் செலவுகள் ஆகியவை குடும்ப வரவுசெலவுத் திட்டத்தின் மீது கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஆனால், தற்போதுள்ள ஊதிய நிர்ணயச் சூத்திரம் இச்செலவுகளைப் போதுமான அளவு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை. இந்த சூத்திரம் உருவாக்கப்பட்ட காலத்தில் இவற்றுக்கான செலவுகளும் அதிக அளவில் இருக்கவில்லை. தற்போது இவை அதிகரித்துள்ளன.

3 அலகுகள் vs  5 அலகுகள் - ஊதியத்தில் ஏற்படும் வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும்? 

'5-அலகு சூத்திரம்' (5-unit formula) நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால், ஊதிய உயர்வு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்பதை விளக்கும் ஒரு கணக்கீட்டை தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைத்துள்ளன:

7வது ஊதியக் குழு: ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 3 அலகுகள் = ₹18,000 (குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்)

8வது ஊதியக் குழு (பரிந்துரைக்கப்பட்டது): ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 5 அலகுகள் = ₹30,000

அகவிலைப்படி காரணி: கணிக்கப்பட்டுள்ள 58% அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் பிற செலவினங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹55,000 முதல் ₹60,000 வரையிலான வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

சுருக்கமாக....

  3 குடும்ப அலகு 5 குடும்ப அலகு
கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் குடும்ப நபர்கள் ஊழியர் + துணைவர் + 2 குழந்தைகள் ஊழியர் + துணைவர் + 2 குழந்தைகள் + பெற்றோர்கள்
7வது ஊதியக் குழு ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 3 அலகுகள் = ₹18,000 (குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்)  -
8வது ஊதியக் குழு (பரிந்துரைக்கப்பட்டது)  -  ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 5 அலகுகள் = ₹30,000(குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்)

8வது ஊதியக்குழு அடுத்த கூட்டம் எப்போது?

8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான செயல்பாடுகள் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவின் ஊழியர் பிரதிநிதிகளுடனான முதல் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தைகள் ஏப்ரல் 28 முதல் 30 வரை டெல்லியில் நடைபெற்றன. தற்போது, ​​பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகத்துடன் இணைந்த தொழிற்சங்கங்கள் பங்கேற்கும் ஒரு முக்கியக் கூட்டம், மே 13 மற்றும் 14, 2026 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பிடத்தக்க வகையில், அரசாங்கம் இந்த புதிய '5 குடும்ப அலகு' சூத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டால், அது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் மட்டுமல்லாமல், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், பல்வேறு படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களிலும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)

1. குடும்ப அலகில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கம் எதில் தெரியும்?

குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின் மிக அடிப்படையான அடித்தளமே 'குடும்ப அலகு' எனும் காரணிதான். ஆகையால், குடும்ப அலகில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் தாக்கம் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் அதிகமாகத் தெரியும்.

2. குடும்ப அலகில் கோரப்படும் மாற்றம் என்ன?

'3-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்திற்குப் பதிலாக, '5-குடும்ப அலகு' சூத்திரத்தை அரசு அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. 

3. 8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்த கட்ட கூட்டம் எப்போது நடைபெறும்?

8வது ஊதியக்குழுவின் அடுத்த கட்ட கூட்டம், மே 13 மற்றும் 14, 2026 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லியில் நடைபெறவுள்ளது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

