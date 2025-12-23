English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், எகிறும் குறைந்தபட்ச சம்பளம்... காரணம் இதுதான்

8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், எகிறும் குறைந்தபட்ச சம்பளம்... காரணம் இதுதான்

8th Pay Commission Latest News: சம்பள உயர்வு தொடர்பாக ஊழியர்கள் முக்கிய சில கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 23, 2025, 12:13 PM IST
  • ஊழியர் தரப்பின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
  • 7வது ஊதியக் குழுவுக்கும் இந்த முன்மொழிவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு பற்றிய சர்ச்சைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இது குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது தொழிற்சங்கங்களுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் சூடுபிடித்துள்ளன. இந்த முறை, குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஆகியவற்றின் மீது அதிக கவனம் உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கும் சம்பள உயர்வு என்ன? ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் நிர்ணயிக்கப்படும்? இவை அனைத்தை பற்றிய விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை என்ன?

ஊதிய நிர்ணய முறை காலாவதியான அமைப்பிலிருந்து மாறி, இன்றைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் குழுக்கள் கூறுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு 2014 ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு வாழ்க்கைச்செலவுகளில் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன. அதன் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக்குழுவில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது ஊழியர்களின் வாதமாக உள்ளது.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் என்ன கூறப்பட்டுள்ளது?

- ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகள் (TOR), ஊதியங்கள், படிகள் மற்றும் பிற சலுகைகளை மறுபரிசீலனை செய்து, நடைமுறைக்கு உகந்த மற்றும் ஊழியர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்று கோருகின்றன. 

- அதாவது, பணியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், பல்வேறு துறைகளின் தனிப்பட்ட தேவைகள் மற்றும் திறமையான பட்ஜெட் பராமரிப்பு ஆகியவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். 

- திறமையான நபர்களை அரசுப் பணிகளுக்கு ஈர்க்கும் வகையிலும், பணியிடத்தில் செயல்திறன், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் கடமையுணர்வை மேம்படுத்தும் வகையிலும் ஊதியக் கட்டமைப்பு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் இந்த பரிந்துரை விதிமுறைகள் தெளிவுபடுத்துகின்றன.

Minimum Wage Formula: குறைந்தபட்ச ஊதிய சூத்திரம் குறித்த சர்ச்சை என்ன?

மத்திய அரசு வெளியிட்ட பரிந்துரை விதிமுறைகளில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது என்பது குறித்து தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை. இதன் காரணமாக தொழிலாளர் சங்கங்கள் ஒரு புதிய முறையை வலியுறுத்துகின்றன. தற்போது வாழ்க்கைச் செலவுகள், பணவீக்கம் என அனைத்திலும் மாற்றம் உள்ள நிலையில், பழைய தரநிலைகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யப்படும் கணக்கீடுகள் இனி போதுமானதாக இருக்காது என்றும், அவை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் கருதுகிறார்கள்.

NC-JCM: ஊழியர் தரப்பின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில், NC-JCM ஊழியர் தரப்பு, 8வது ஊதியக் குழுவிற்காக குறைந்தபட்ச ஊதியம் குறித்த விரிவான முன்மொழிவைத் தயாரிக்க முடிவு செய்தது. குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது உணவு மற்றும் உடைக்கான செலவுகளை மட்டும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கக்கூடாது என்று ஊழியர் தரப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.

குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கும்போது பின்வருவனவற்றைச் சேர்க்க வேண்டும் என்று ஊழியர் தரப்பு கருதுகிறது:

– குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.

– குடும்ப உறுப்பினர்களின் கலோரி தேவைகள்.

– உணவு, உடை மற்றும் பிற உணவு அல்லாத அத்தியாவசியத் தேவைகள்.

– அரசு ரேஷன் கடைகள் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகளில் உள்ள உண்மையான சில்லறை விலைகள்.

– பண்டிகைகள் மற்றும் சமூகப் பொறுப்புகளுக்கான கூடுதல் செலவுகள்.

– மொபைல் போன்கள், இணையம் மற்றும் அன்றாட தொழில்நுட்பத் தேவைகள் போன்ற டிஜிட்டல் மற்றும் தொழில்நுட்பச் செலவுகள்.

இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்பம் என்பது ஒரு ஆடம்பரப் பொருள் என்பதைத் தாண்டி ஒரு அடிப்படைத் தேவையாகிவிட்டது என்றும், இந்த காரணத்தால், அது குறைந்தபட்ச ஊதியக் கணக்கீடுகளில் நிச்சயமாக சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஊழியர் தரப்பு வாதிடுகிறது.

7வது ஊதியக் குழுவுக்கும் இந்த முன்மொழிவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

- 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவும் இதே போன்ற பணிக்கூறுகளைக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் அதில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் 1957 ஆம் ஆண்டில் 15வது இந்திய தொழிலாளர் மாநாட்டால் (ILC) நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரநிலைகளின் அடிப்படையில் அமைத்தது. 

- இந்தத் தரநிலையானது ஒரு ஊழியர், அவரது மனைவி மற்றும் 14 வயதுக்குட்பட்ட இரண்டு குழந்தைகள் அடங்கிய ஒரு குடும்பத்தின் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டது. 

- கண்ணியமான வாழ்க்கைத்தரத்தை உறுதி செய்வதற்கு இந்த முறை பொருத்தமானது என்று 7வது ஊதியக் குழு கருதியது. 

- இருப்பினும், அந்த கணக்கீடு மொபைல் போன்கள், வைஃபை மற்றும் இணைய அணுகல் போன்ற நவீன அத்தியாவசியச் செலவுகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.

- இப்போது இந்த தேவைகள் வாழ்வின் இன்றியமையாத அம்சங்களாகிவிட்டன. 

- இப்போது, ​​ஊழியர் அமைப்புகள் 8வது ஊதியக் குழுவில் இந்த இடைவெளியை நிரப்ப வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றன.

8வது ஊதியக் குழுவிற்கான செயல்முறை முன்னோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. அதன் நோக்கம் மற்றும் முன்னுரிமைகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கியுள்ளன. பரிந்துரைகள் வெளிவர இன்னும் சிறிது காலம் ஆகும் என்றாலும், குறைந்தபட்ச ஊதியம், பே மேட்ரிக்ஸ் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் போன்றவற்றுக்கான கணக்கீடுகளில் ஊழியர் அமைப்புகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. வரவிருக்கும் ஊதிய மாற்றத்தின் நிதிசார் விளைவுகளுக்காக அரசுத் துறைகளும் உள்ரீதியாகத் தயாராகத் தொடங்கியுள்ளன. ஊழியர்கள் முன்னெப்போதையும் விட அதிக ஊதிய உயர்வை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை இது காட்டுகிறது.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

- ஊழியர்கள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். 

- 6வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.86 ஆக இருந்தது. 

- 7வது ஊதியக் குழு அதை 2.57 ஆக உயர்த்தியது. இதனால் குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.18,000 ஆக உயர்ந்தது.

- இப்போது, ​​ஊழியர்களும் தொழிற்சங்கங்களும் 8வது ஊதியக் குழு இன்னும் அதிக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயிக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றன. 

- பணவீக்கம், வீட்டுக் குடும்பச் செலவுகள், குழந்தைகளின் கல்வி, சுகாதாரச் செலவுகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் உந்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை ஆகியவை செலவுகளை கணிசமாக உயர்த்தியுள்ளன என்பது அவர்களது வாதமாக உள்ளது. 

- இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் நிதி நிலைமையையும் ஊழியர்களின் உண்மையான தேவைகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பின்னரே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கருதப்படுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeespensionersArrears

