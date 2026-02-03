அரசு ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம்: 8th CPC ToR, OPS, ஒய்வூதியம், சம்பளம்... நீளும் கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Strike on 12 Feb 2026 : பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாகவே இருந்தது. இந்த பட்ஜெட் ஊழியர்களையும் ஓய்வூதியதாரர்களையும் ஏமாற்றமடையச் செய்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அரசாங்கம் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகளை அறிவிக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்தனர். இருப்பினும், அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. இதனால் அடுத்த நிதியாண்டில் சம்பள உயர்வுக்காna சாத்தியம் இல்லை என்பது தெளிவாகின்றது.
Central Government Employees: வேலைநிறுத்தத்திற்கு தயாராகும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
அரசு 8வது ஊதியக்குழு பற்றிய ஒரு குறிப்பை கூட வழங்காதது ஊழியர்களையும் ஓய்வூதியதாரர்களையும் கோபமடையச் செய்துள்ளது. அரசின் பாராமுகம் பதட்டங்களை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பணியாளர் பிரச்சினைகள் குறித்து அரசாங்கம் அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்கவில்லை என்றால், பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று நாடு தழுவிய ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தத்தை நடத்துவோம் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் எச்சரித்துள்ளன.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முன்னணி அமைப்பான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு (CCGEW), சமீபத்தில் அமைச்சரவை செயலாளருக்கு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. இதில் 8வது ஊதியக் குழு மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் தொடர்பான தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தம் நடத்துவோம் என்று கூறியுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் 8வது ஊதியக் குழுவில் உடனடி நிவாரணம் எதையும் வழங்கவில்லை, இதனால் லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசின் தெளிவான செய்திக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
Budget 2026: பட்ஜெட் 2026 -இல் என்ன கூறப்பட்டது?
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், 2026-27 பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தபோது, மூலதனச் செலவு, உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் பற்றிய அம்சங்களை வலியுறுத்தினார். இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியத் திருத்தங்களுக்கான எந்த ஒதுக்கீடு அல்லது காலக்கெடுவையும் அவர் குறிப்பிடவில்லை. இது ஆணையத்தின் ஆரம்ப கட்டங்களைப் பிரதிபலிக்கும் என்று அதிகாரிகள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். ஆணையம் தனது பணியை முடிக்க 18 மாதங்கள் வரை உள்ளது. ஆகையால், அதன் பரிந்துரைகள் FY27 -க்குள் தயாராக வாய்ப்பில்லை.
CCGEW இன் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
- Terms of Reference: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) திருத்துமாறு ஊழியர் அமைப்பு அமைச்சரவை செயலாளருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.
- Salary Hike, Pension Hike: இதில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு தொடர்பான பரிந்துரைகள்/கருத்துக்கள் இருக்க வேண்டும்.
- DA Merger: அடிப்படை சம்பளம்/ஓய்வூதியத்துடன் 50% அகவிலைப்படி (DA)/அகவிலை நிவாரணம் (DR) இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
- Interim Relief: மேலும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் சம்பளம்/ஓய்வூதியத்தில் 20% இடைக்கால நிவாரணமாக வழங்கப்பட வேண்டும்.
- Old Pension Scheme: மத்திய அரசு தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை நிறுத்திவிட்டு, அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு பட்ஜெட்டில் ஏன் அறிவிக்கப்படவில்லை?
8வது ஊதியக் குழு இன்னும் அதன் அறிக்கையை இறுதி செய்யவில்லை. சம்பள உயர்வு 2026-27 நிதியாண்டில் செயல்படாது என்பதால், அதிக சம்பளம் அல்லது ஓய்வூதியங்களுக்கான பட்ஜெட் ஏற்பாடுகளைச் செய்வதை அரசாங்கம் தவிர்த்துள்ளது. நிதி தாக்கத்தை உள்வாங்க பட்ஜெட்டில் குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு இல்லாததால், FY26-27 இல் எந்த அதிகரிப்பும் சாத்தியமில்லை என்பதை புரிந்துகொள்ள முடின்றது.
