  • 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மக்களவையில் மகிழ்ச்சியான செய்தி சொன்ன நிதி அமைச்சகம்

8th Pay Commission Latest News: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 10:18 AM IST
  • பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிகரித்த கேள்விகள்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட காரணம் என்ன?
  • நிதி அமைச்சகம் அளித்த விளக்கம் என்ன?

8th Pay Commission Pensioners: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல முக்கிய தகவல்கள் கிடைத்து வருகின்றன. குறிப்பாக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. ஓய்வூதிய உயர்வு தொடர்பாக மத்திய அரசு கூறியது என்ன? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைத்த நிவாரணம் என்ன? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Termes of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிகரித்த கேள்விகள்

8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரை விதிமுறைகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் சில கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.8வது ஊதியக் குழு விதிமுறைகள் (ToR) தொடர்பாக பல்வேறு தொழிலாளர் சங்கங்கள் மற்றும் ஊழியர் பிரதிநிதி அமைப்புகள் பல சந்தேகங்களை எழுப்பி பதில்களை கோரியிருந்தன. அவற்றில் சில முக்கிய அம்சங்களை நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிகரித்த கவலை

அரசாங்கம் ToR-ஐ அறிவித்ததிலிருந்து, 'ஓய்வூதியத் திருத்தம்' என்ற வார்த்தை அதில் இல்லாதது குறித்த ஒரு சிறிய ஆனால் முக்கியமான குறைபாடு பெரிய கவலைகளை ஏற்படுத்தியது. அறிவிக்கப்பட்ட ToR-இல் ஓய்வூதியத் திருத்தம் குறித்து வெளிப்படையாக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று தொழிற்சங்கங்கள் தெரிவித்தன.

இது ஒரு வழக்கமான வரைவுப் பிரச்சினை அல்ல, ஆனால் கடந்த கால நடைமுறையிலிருந்து ஒரு கவலைக்குரிய விலகல் என்று அவர்கள் வாதிட்டனர். முந்தைய ஊதியக் குழுக்கள் எப்போதும் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் இரண்டையும் திருத்துவதாகத் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டன. ஆனால், இந்த முறை 'ஓய்வூதியம்' என்ற வார்த்தை ஒதுக்கப்பட்டதும், அதற்கு பதிலாக அரசு மௌனம் காத்ததும், அரசாங்கம் 8வது ஊதியக்குழுவில் இருந்து ஓய்வூதியத் திருத்தத்தை விலக்கி வைக்க முயற்சிக்கிறதோ என்ற அச்சத்தை உருவாக்கியது.

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

இப்போது, ​​அரசாங்கம் இறுதியாக இதற்கு பதிலளித்துள்ளது. இந்த தெளிவுபடுத்தல் சில நிவாரணங்களைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓய்வூதிய திருத்தம் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஒரு பகுதி என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் அரசாங்கம் இந்த விளக்கத்தை அளித்தது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

Finance Ministry: நிதி அமைச்சகம் அளித்த விளக்கம்

மாநிலங்களவையில், நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சகம், இந்த நிலைப்பாட்டை தெளிவாகக் கூறியது. நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, “8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும்” என்று கூறினார். இதன் மூலம், முந்தைய கமிஷன்களைப் போலவே, 8வது சம்பளக் குழுவிலும் ஓய்வூதிய திருத்தம் நடைபெறும் என்பதை அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. நவம்பர் மாதத்திலிருந்து ஊழியர்கள் சங்கங்கள் வெளிப்படுத்திய மிகப்பெரிய கவலைகளில் ஒன்றை இந்த தெளிவுபடுத்தல் நேரடியாகக் குறிப்பிடுகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட காரணம் என்ன?

8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அரசாங்கம் நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்பு ஆரம்பத்தில் வரவேற்கப்பட்டாலும், விரிவான ToR பல வித கேள்விகளை எழுப்பியது. ஏனெனில், இதில் ஓய்வூதிய திருத்தம் பற்றி வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை.  ToR -இல் இடம்பெற்ற “பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதியில்லாத செலவு” என்ற வரியும் சில சங்கடங்களை உண்டு பண்ணியது. இதை, சமூகப் பாதுகாப்பை விட நிதி நிலைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படலாம் என்பதற்கான சமிக்ஞையாக ஓய்வூதியதாரர் குழுக்கள் கருதின.

69 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள், பணிபுரியும் ஊழியர்களுடன் சமநிலையைப் பராமரிக்க அவ்வப்போது திருத்தங்களை நம்பியிருப்பதால், இந்த நிச்சயமற்ற தன்மை விரைவாக ஒரு பெரிய கவலையாக மாறியது. ஓய்வூதிய திருத்தத்தை விலக்குவது ஒரு மிகப்பெரிய நடவடிக்கையாக இருக்கும் என்றும், இது லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்றும் எச்சரித்து, தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கத்திற்கு கடிதம் எழுதின. தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் நிதி அமைச்சகம் அளித்துள்ள பதில் இந்த அச்சத்தை நீக்குகிறது.

DA Merger: DA இணைப்பு சாத்தியமில்லை

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்தாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றம் கிடைத்தது. மாநிலங்களவையில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியில், அரசாங்கம் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றை உடனடியாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்குமா என்றும் கேட்கப்பட்டது. குறிப்பாக அகவிலைப்படி 50% ஐத் தாண்டிய பிறகு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கையாக இது உள்ளது. ஆனால் நிதி அமைச்சகம், "தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் தற்போது பரிசீலனையில் இல்லை." என்று கூறி ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

8வது ஊதியக்குழு ஓய்வூதிய திருத்தம் சுருக்கமாக....

- ஓய்வூதிய திருத்தம் எப்போதும் ஊதியக்குழுக்களின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருந்து வந்துள்ளன.

- ஓய்வூதியம் அவ்வப்போது திருத்தப்படாவிட்டால், வயதான ஓய்வூதியதாரர்களின் வருமானம் அவர்களது செலவுகளுடன் ஒத்துப்போவதில்லை.

- இதனால், பணியில் உள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களின் வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்கு இடையில் இடைவெளிகள் விரிவடைகின்றன. மேலும் இந்தியாவின் ஓய்வூதிய முறையின் முக்கிய அம்சமான சமத்துவக் கொள்கை பலவீனமடைகிறது.

- 8வது ஊதியக்குழு ஓய்வூதியங்களைப் புறக்கணித்தால், ஓய்வூதியதாரர் நலன் கையாளப்படும் விதம் நிரந்தரமாக மாற்றிவிடும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் அஞ்சின. 

- செவ்வாயன்று கிடைத்த தெளிவுபடுத்தல் பாரம்பரிய கட்டமைப்பு அப்படியே உள்ளது என்ற நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கிறது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: DA இணைப்பு இல்லை, ஓய்வூதிய திருத்தம் உறுதி... நாடாளுமன்றத்தில் டபுள் அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

