8வது ஊதியக்குழு: அரசு அதிரடி... CGHSக்கு பதில் புதிய, பெரிய திட்டம், ஊழியர்களுக்கு ஏகப்பட்ட மாற்றம்

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS அட்டை என்பது வெறும் பிளாஸ்டிக் கார்டு அல்ல. அது ஒரு நம்பிக்கை. வயதான காலத்தில் அல்லது ஏதேனும் கடுமையான நோய் ஏற்பட்டால் அரசாங்கம் அவர்களுடனும் அவர்களது குடும்பத்தினருடனும் துணை நிற்கும் என்பதற்கான உத்தரவாதம் இது. 1954 முதல் செயல்பட்டு வரும் இந்த மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS), கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக இருந்து வருகிறது.
7வது ஊதியக்குழுவில் வலுப்பெற்ற CGHS
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், குறிப்பாக 7வது சம்பள கமிஷனின் (2016-2025) போது, இந்தக் கேடயத்தை இன்னும் வலுவாகவும் நவீனமாகவும் மாற்ற பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இப்போது, 8வது சம்பள கமிஷன் பற்றிய விவாதம் நாட்டில் முழு வீச்சில் இருக்கிறது. இந்த வேளையில் CGHS பற்றிய பல கேள்விகளும் எழுகின்றன. குறிப்பாக, 8வது ஊதியக்குழுவில் CGHS முடிவுக்கு வரப்போகிறதா என்ற கேள்வி பலரிடம் உள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய காப்பீட்டுத் திட்டம்
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசாங்கம் ஒரு புதிய காப்பீட்டுத் திட்டத்தைக் கொண்டு வரக்கூடும்.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளுடன், அரசாங்கம் CGHS -க்கு பதிலாக ஒரு புதிய, நவீன மற்றும் காப்பீட்டு அடிப்படையிலான சுகாதாரத் திட்டத்தை கொண்டுவரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் ஏகப்பட மாற்றங்கள்
- 7வது ஊதியக்குழுவில் CGHS பல மாற்றங்களை கண்டது.
- CGHS -ஐ பழைய, கோப்பு-கட்டப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து நவீன டிஜிட்டல் தளமாக மாற்ற அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
- CGHS அட்டைகளை ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதாரக் கணக்குடன் (ABHA) இணைக்க ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
- பணம் செலுத்துவதற்கான பழைய முறைக்கு பதிலாக புதிய HMIS போர்ட்டல் மாற்றப்பட்டது.
- MyCGHS செயலி தொடங்கப்பட்டது. இது அட்டை பரிமாற்றம், குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்ப்பது போன்ற பணிகளை மொபைலில் செய்ய உதவியது.
விதிகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டன
- தனியார் மருத்துவமனைகளில் பொது, செமி-ப்ரைவேட் மற்றும் தனியார் வார்டுகளுக்கான தகுதி ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டது, இது குழப்பத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தது.
- பரிந்துரை செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டது.
- இப்போது பரிந்துரை இல்லாமல் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை சாத்தியமாகும்.
- மேலும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு, ஒரே பரிந்துரையில் மூன்று நிபுணர்களை அணுகலாம்.
புதிய மற்றும் வேகமான வசதிகள்
- பிசியோதெரபி போன்ற சேவைகள் வீட்டிலேயே கிடைக்கத் தொடங்கின.
- CPAP, BiPAP மற்றும் ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டி போன்ற மருத்துவ சாதனங்களை அங்கீகரிக்கும் செயல்முறை ஆன்லைனில் வேகமாகி, வெறும் 5 நாட்களாகவும் குறைக்கப்பட்டது.
புதிய திட்டத்திற்கான தேவை என்ன?
CGHS -இல் ஏற்கனவே பல முன்னேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது, புதிய திட்டத்தின் தேவை ஏன்? அதை முழுமையாக மாற்றுவது பற்றிய விவாதம் ஏன் நடக்கிறது? இதற்குப் பின்னால் சில பெரிய மற்றும் தொலைநோக்கு காரணங்கள் இருக்கலாம்.
1. அதிகரிக்கும் நோக்கம் மற்றும் செலவு
CGHS இன் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது, இதன் காரணமாக அரசாங்கத்தின் மீதான செலவினச் சுமையும் அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு காப்பீட்டு மாடல் இந்த செலவினத்தை மேலும் ஒழுங்கமைக்க முடியும்.
2. தனியார் காப்பீட்டின் நெகிழ்வான மாடல்
காப்பீட்டு அடிப்படையிலான திட்டம் (CGEPHIS என அழைக்கப்படலாம்) தனியார் துறையைப் போல மிகவும் நெகிழ்வான மற்றும் மேம்பட்ட வசதிகளை வழங்கக்கூடும்.
3. ரொக்கமில்லா சிகிச்சை
நாடு முழுவதும் உள்ள பெரிய தனியார் மருத்துவமனைகளின் வலுவான வலையமைப்புடன் முற்றிலும் பணமில்லா மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத சிகிச்சையை வழங்குவதே புதிய திட்டத்தின் முக்கிய இலக்காக உள்ளது.
8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவில் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன?
8வது ஊதியக்குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக இது 2026 மத்தியில் அல்லது 2027 தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும். எனினும், இதன் நன்மைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும். ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். இதனுடன் அவர்களின் கவனம் தங்கள் எதிர்கால சுகாதாரத் திட்டத்திம் குறித்தும் உள்ளது.
ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் என்ன?
சிறந்த வசதிகள்
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு அவர்களின் சுகாதார பங்களிப்பு (மாதாந்திர விலக்கு) அதிகரிக்கும் போது, வசதிகளும் அதே விகிதத்தில் சிறப்பாகவும் உலகத் தரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் கூறுகிறார்கள்.
மருத்துவமனைகளின் விரிவாக்கம்
புதிய திட்டம் வரும் வரை, சிகிச்சை விருப்பங்களை அதிகரிக்கவும் மற்றும் பெரிய நகரங்களின் சுமை குறைக்கப்படும் வகையிலும், CS(MA) மற்றும் ECHS (இராணுவத்திற்கான) மருத்துவமனைகளும் CGHS குழுவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் CGHS மாற்றங்கள் சுருக்கமாக.....
- 8வது ஊதியக்குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வை மட்டும் அளிக்காது.
- இது அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கான முழு சுகாதார அமைப்பையும் மாற்றும் என நம்பப்படுகின்றது.
- 70 ஆண்டுகால மற்றும் நம்பகமான CGHS ஒரு புதிய காப்பீட்டுத் திட்டத்திற்கு வழிவிடுவது ஒரு பெரிய மற்றும் தலைமுறை சார்ந்த மாற்றமாக இருக்கும்.
- இந்த நடவடிக்கை ஊழியர்களின் சுகாதார வசதிகளை எவளவு சிறந்ததாகவும் எளிதாகவும் மாற்றும் என்பதை காலம்தான் சொல்லும்.
- ஆனால் ஒன்று நிச்சயம், அரசாங்கம் இப்போது அதன் ஊழியர்களின் ஆரோக்கியம் தொடர்பாக ஒரு பெரிய மற்றும் தொலைநோக்கு மாற்றத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கத் தயாராகி வருகிறது.
