/Explained: 8வது ஊதியக் குழு... லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். இதன் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (fitment factor) என்னவாக இருக்கும்? இது குறித்துப் பல கணிப்புகளும், ஊகங்களும், விவாதங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதற்கான கோரிக்கை வலுவாக இருந்தாலும், துல்லியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அளவைக் கணிப்பது சவாலாகவே உள்ளது. இருப்பினும், அகவிலைப்படி (DA) 60% என்ற அளவை எட்டியிருப்பது, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 மடங்காக இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானித்துள்ளது. அது எப்படி? இதற்கான ஒரு நேரடியான சூத்திரம் உள்ளது. எனினும், இறுதி எண்ணிக்கை என்பது ஊதியக் குழு பரிந்துரைக்கும் ஊதிய உயர்வையே சார்ந்திருக்கும்.
இது குறித்துப் பல ஊகங்கள் நிலவினாலும், ஊதிய உயர்வின் உண்மையான அளவை 8வது ஊதியக் குழுவே முடிவு செய்யும். பெரும்பாலான கணிப்புகள் 15% முதல் 20% வரையிலான ஊதிய உயர்வைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
தொழிற்சங்கங்கள் 30% உயர்வை கோரியிருந்தாலும், அது தர்க்கரீதியாகச் சாத்தியமானதாகத் தெரியவில்லை. நிபுணர்கள் 18% முதல் 20% வரையிலான உயர்வை எதிர்பார்க்கின்றனர். இதன் விளைவாக, ஃபிட்மென்ட் காரணி குறித்த தெளிவான புரிதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இம்முறை கணக்கீடு இவ்வாறு அமையும்:
புதிய அடிப்படை ஊதியம்: ₹34,560 (₹28,800 + 20% (₹5,760) = ₹34,560)
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor): ₹34,560 ÷ ₹18,000 = 1.92x
|ஊதிய நிலை (Pay Matrix Level)
|7-வது ஊதியக் குழு அடிப்படை
|8-வது ஊதியக் குழு மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை (1.92x)
|நிலை 1
|₹18,000
|₹34,560
|நிலை 2
|₹19,900
|₹38,208
|நிலை 3
|₹21,700
|₹41,664
|நிலை 4
|₹25,500
|₹48,960
|நிலை 5
|₹29,200
|₹56,064
|நிலை 6
|₹35,400
|₹67,968
|நிலை 7
|₹44,900
|₹86,208
|நிலை 10
|₹56,100
|₹1,07,712
|நிலை 13
|₹1,23,100
|₹2,36,352
|நிலை 18
|₹2,50,000
|₹4,80,000
குறிப்பு: அனைத்துக் கணக்கீடுகளும் 1.92x ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன.
|கூறு
|தொகை
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹34,560
|வீட்டு வாடகைப்படி (HRA - 27%)
|₹9,331
|அகவிலைப்படி (DA)
|₹0
|போக்குவரத்துப்படி
|₹3,600
|மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த சம்பளம்
|₹47,491
|கூறு
|7-வது ஊதியக் குழு
|8-வது ஊதியக் குழு
|அடிப்படை ஊதியம்
|₹18,000
|₹34,560
|அகவிலைப்படி (DA)
|₹10,800
|₹0
|வீட்டு வாடகைப்படி (HRA)
|₹4,860
|₹9,331
|போக்குவரத்துப்படி (TA)
|₹3,600
|₹3,600
|மொத்த ஊதியம்
|₹37,260
|₹47,491
|மொத்த உயர்வு
|27.46%
|ஊதியக் குழு
|அறிவிப்பு
|அரசாணை வெளியீடு
|தாமதக் காலம்
|4-வது ஊதியக் குழு
|26 ஜூலை 1983
|1 செப்டம்பர் 1983
|1 மாதம்
|5-வது ஊதியக் குழு
|1 செப்டம்பர் 1993
|9 ஏப்ரல் 1994
|7 மாதங்கள்
|6-வது ஊதியக் குழு
|20 ஜூலை 2006
|5 அக்டோபர் 2006
|2.5 மாதங்கள்
|7-வது ஊதியக் குழு
|25 செப்டம்பர் 2013
|28 பிப்ரவரி 2014
|5 மாதங்கள்
|8-வது ஊதியக் குழு
|17 ஜனவரி 2025
|3 நவம்பர் 2025
|9 மாதங்கள்
ஒவ்வொரு ஊதியக்குழுவிலும் தாமதம் அதிகரித்து வருவது தெளிவாகிறது. ஆகையால், அமலாக்கம் 2027-ன் இறுதி வரை நீடிக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது.
ஆம், 8-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும்போது, பழைய அகவிலைப்படி (சுமார் 60%) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும். அதன்பிறகு அகவிலைப்படி 0%-லிருந்து மீண்டும் கணக்கிடத் தொடங்கப்படும்.
8-வது ஊதியக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, 1.92x ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணியாக அமையலாம். குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ₹18,000-லிருந்து ₹34,560-ஆக உயரக்கூடும். அதேவேளையில், மொத்தச் சம்பளத்தில் 27.46% வரை உயர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இந்தக் கணக்கீடு வெறும் ஊகம் மட்டுமல்ல, இது உறுதியான தரவுகள், போக்குகள் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) சுழற்சி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு தெளிவான மாதிரியாகும். இந்தப் போக்கு இறுதி செய்யப்பட்டால், லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களின் சம்பளக் கட்டமைப்பில் முழுமையான மாற்றம் ஏற்படவுள்ளது.