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Explained: 8வது ஊதியக் குழு... லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: தொழிற்சங்கங்கள் 30% உயர்வை கோரியிருந்தாலும், அது தர்க்கரீதியாகச் சாத்தியமானதாகத் தெரியவில்லை. நிபுணர்கள் 18% முதல் 20% வரையிலான உயர்வை எதிர்பார்க்கின்றனர். இதன் விளைவாக, ஃபிட்மென்ட் காரணி குறித்த தெளிவான புரிதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 09, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:56 PM IST
Explained: 8வது ஊதியக் குழு... லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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