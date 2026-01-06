English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8வது ஊதியக்குழவில் 74% அகவிலைப்படி? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், டிஏ.... புத்தம் புதிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: 7வது ஊதியக்குழுவிற்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் இடைபட்ட காலத்தில் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி எப்படி கணக்கிடப்படும்? இது குறித்து இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:54 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய கேள்விகள்.
  • இடைபட்ட காலத்தின் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி எப்படி அதிகரிக்கும்?
  • ஊழியர் சங்கங்களின் பரிந்துரை என்ன?

8வது ஊதியக்குழவில் 74% அகவிலைப்படி? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், டிஏ.... புத்தம் புதிய அப்டேட்

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் உள்ளனர். 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நிறைவடந்துள்ள நிலையில், 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் அமலுக்கு வரவில்லை. இந்த இடைபட்ட காலத்தில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய கேள்விகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மனதில் தற்போது பல கேள்விகள் உள்ளன. 7வது ஊதியக்குழுவிற்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் இடைபட்ட காலத்தில் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படிக்கு (DA) என்ன நடக்கும்? எந்த அடிப்படையில் இவற்றில் மாற்றம் ஏற்படும்? இதற்கு முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில், ஒரு புதிய ஊதியக் குழு அமலுக்கு வரும்போதெல்லாம், அரசாங்கம் பொதுவாக முழு மாற்றக் காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை வழங்கியுள்ளது. இந்த முறையும் அப்படி நடக்குமா?

8வது ஊதியக்குழு: முக்கிய விவரங்கள்

- மத்திய அரசு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மதிப்பாய்வு செய்ய புதிய ஊதியக்குழுவை அமைக்கின்றது.

- 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 31 டிசம்பர் 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. 8வது ஊதியக் குழு 1 ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வருவதாகக் கருதப்படுகிறது.

- எனினும், இது குறித்து இன்னும் அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.

- நவம்பர் 2025-ல் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அரசாங்கம் அங்கீகரித்தது.

- குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகலாம்.

- புதிய பரிந்துரைகளை அமைச்சரவை அங்கீகரிக்கும் வரை, ஊழியர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின்படி சம்பளத்தைப் பெறுவார்கள்.

Salary, Dearness Allowance: இடைபட்ட காலத்தின் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி

7வது ஊதியக்குழுவிற்கும் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் இடைபட்ட காலத்தில், தங்கள் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி எப்படி இருக்கும் என்ற கவலையும் குழப்பமும் ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. முந்தைய ஊதியக்குழுவில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்:

- ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​அரசாங்கம் முழு மாற்றக் காலத்தையும் உள்ளடக்கிய அரியர் தொகையை வழங்குகிறது.
- இதில், புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கு ஏற்ப கணக்கிடப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட அடிப்படைச் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
- 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், ஊழியர்கள் கணிசமான தொகையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொத்த நிலுவைத் தொகையை எதிர்பார்க்கலாம்.

அகவிலைப்படியின் (DA) தாக்கங்கள்

புதிய ஊதியக் குழுவில், வழக்கமாக, தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி புதிய அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடுகள் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து மீண்டும் தொடங்குகின்றன. தற்போது, ​​அகவிலைப்படி 1 ஜூலை 2025 முதல் 58% ஆக உள்ளது. அடுத்த உயர்வு 1 ஜனவரி 2026 அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை, அகவிலைப்படி ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் அதிகரிக்கும் அடிப்படை ஊதியம்

8வது ஊதியக்குழு நிர்ணயிக்கும் புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் அடிப்படை ஊதியம் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படும். அதன் பிறகு, மொத்த அகவிலைப்படியும் அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, எதிர்கால அகவிலைப்படி புதிய அடிப்படைச் சம்பளத்தில் கணக்கிடப்படும். இதுவே வழக்கமான செயல்முறையாக உள்ளது. எனினும், 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் இதில் மாற்றங்களும் செய்யப்படலாம்.

ஊழியர் சங்கங்களின் பரிந்துரை என்ன?

மன்ஜித் சிங் படேல் தலைமையிலான அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு பின்வரும் பரிந்துரையை வழங்கியுள்ளது:

- ஜனவரி 2028-க்குள் அகவிலைப்படி சுமார் 74% ஆக உயர்ந்தால், அகவிலைப்படியில் 50% அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், மீதமுள்ள 24% அகவிலைப்படியாகத் தொடர வேண்டும்.

- இது அதிக பணவீக்கத்தினால் ஊழியர்கள் அனுபவிக்கும் உடனடி நிதிச் சுமையைக் குறைக்கும்.

NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்துள்ளது:

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.64 ஆக இருக்க வேண்டும்.

- குறைந்தபட்ச ஊதியக் கணக்கீட்டிற்கான குடும்ப அலகு 3 உறுப்பினர்களிலிருந்து 5 ஆக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.

அரசாங்கம் இதுவரை பின்பற்றப்பட்ட வழக்கமான சூத்திரத்தைப் பின்பற்றுமா அல்லது ஊழியர்களின் நலன்களையும் அரசாங்கத்தின் நிதி சிக்கல்களையும் சமநிலைப்படுத்தும் ஒரு நடுநிலையான பாதையைக் கண்டறியுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeespensionerspension

