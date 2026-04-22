8வது ஊதியக்குழு: டிஏ இணைப்பு, அலவன்சுகளின் 3 மடங்கு ஏற்றம், HRA திருத்தம்.... NC-JCM டாப் கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தனது சமீபத்திய கோரிக்கை மனுவில், தேசிய ஊதியக் குழுவின் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் தரப்பு, 25% அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைப்பது முதல் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:52 AM IST
8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு பற்றி நாளுக்கு நாள் பல வித புதுப்பிப்புகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இது குறித்த அறிவிப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழுவின் செயல்முறை வேகம் பெற்று வருவதால், ஊழியர் பிரதிநிதிகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை முன்வைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். அவற்றில் சில, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பளக் கட்டமைப்புகள், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களைக் கணிசமாக மாற்றியமைக்கக் கூடியவை. இவற்றில் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

NC-JCM: தேசிய ஊதியக் குழுவின் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு

8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தனது சமீபத்திய கோரிக்கை மனுவில், தேசிய ஊதியக் குழுவின் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) ஊழியர் தரப்பு, 25% அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைப்பது முதல், பல சலுகைகளை மும்மடங்காக்கி அவற்றை பணவீக்கத்துடன் இன்னும் நெருக்கமாக இணைப்பது வரை, படிகளில் ஒரு பரந்த அளவிலான சீரமைப்பைப் பரிந்துரைத்துள்ளது. இது நடந்தால் ஊழியர்களின் நிதி நிலையில் சாதகமான தாக்கம் இருக்கும்.

DA Merger: 25% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க கோரிக்கை

அகவிலைப்படி 25% ஐத் தாண்டியவுடன் அதை அடிப்படைச் சம்பளத்துடனும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவராணத்தை  ஓய்வூதியத்துடன் இணைப்பதற்கான கோரிக்கை NC-JCM வழங்கியுள்ள பரிந்துரைகளில் மிகக் குறிப்பிடத்தக்க முன்மொழிவுகளில் ஒன்றாக உள்ளது.  தற்போது, அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை 60% ஆக உள்ளன. சமீபத்திய திருத்தச் சுற்றில், மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை 2% உயர்த்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி திருத்த முறையில் மாற்றம்

இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏனெனில் பணவீக்கத்தைச் சமன் செய்வதற்காக அகவிலைப்படி தற்போது ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகிறது. அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது, சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை நிரந்தரமாக அதிகரிக்கக்கூடும். இது வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), பணிக்கொடை மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள் போன்ற பிற கூறுகளையும் பாதிக்கக்கூடும். ஊதியக் கட்டமைப்பில் ஏற்படும் சிதைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, அகவிலைப்படி முழுமையாகப் பணவீக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும், அதனுடன் அது அவ்வப்போது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஊழியர் தரப்பு வாதிட்டுள்ளது.

அகவிலைப்படி (DA) கணக்கீட்டில் ஏன் மாற்றங்கள் கோரப்படுகின்றன? இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, தற்போதைய அமைப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை இந்த மனு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

- நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI), அரசு ஊழியர்களின் உண்மையான செலவின முறைகளைப் பிரதிபலிக்காமல் இருக்கலாம்.

- தற்போதைய 12 மாத சராசரி முறை, பணவீக்கத்தின் உண்மையான தாக்கத்தை தாமதப்படுத்துகிறது.

இவற்றுக்கு பரிந்துரை அளிக்கும் விதமாக, 6 மாத சராசரிக்கு மாறுதல் (அகவிலைப்படி திருத்தங்களுடன் சீரமைக்கப்பட்டது) மற்றும் அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படும் விகிதங்களுக்குப் பதிலாக சந்தை விலைகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

அடிப்படை ஊதியத்தில் 40% வரை வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) திருத்தம் 

உயர்ந்து வரும் வீட்டுச் செலவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, வீட்டு வாடகைப்படியில் (House Rent Allowance) ஒரு பெரிய திருத்தம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது:

X நகரங்கள் (50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை): அடிப்படை ஊதியத்தில் 40%

Y நகரங்கள்: 35%

Z நகரங்கள்: 30%

கூடுதலாக, தானியங்கி திருத்தத்திற்காக வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) அகவிலைப்படியுடன் (DA) இணைக்க வேண்டும் என்றும், நகர வகைப்பாட்டை 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் இந்த மனு பரிந்துரைக்கிறது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு முக்கிய புதிய கோரிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது.

பல்வேறு படிகளில் 3 மடங்கு உயர்வு

உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைக் காரணம் காட்டி, பணியாளர் தரப்பு பல படிகளை மும்மடங்காக்க முன்மொழிந்துள்ளது. அவற்றின் விவரம் இதோ:

போக்குவரத்துப் படி (Transport Allowance): 3 மடங்கு உயர்வு

தினப்படி - பயணம் (Daily Allowance - travel): 3 மடங்கு உயர்வு

நோயாளி பராமரிப்பு / நர்சிங் படி (Patient Care / Nursing Allowance): 3 மடங்கு உயர்வு

சீருடைப் படி (Uniform Allowance): 3 மடங்கு உயர்வு

இவற்றில் பெரும்பாலானவை, பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப தானாகவே சரிசெய்யப்படுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், அகவிலைப்படியுடன் (DA) இணைக்கப்படவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

- இடர் மற்றும் சிரமப் படி: குறைந்தபட்சம் மாதம் ரூ. 10,000

- அதிக இடர் உள்ள பணிகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு:

- ரயில்வே, பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், துப்புரவு, தீயணைப்பு சேவைகள்

- இடர் மற்றும் சிரமப் படியாக, அகவிலைப்படியுடன் (DA) அவ்வப்போது உயர்த்துவதற்காக, மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ. 10,000 வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே கோரிக்கை.

பணியில் உள்ள அனைவருக்கும் விமானப் பயணத்திற்கான கோரிக்கை

ஊழியர்களின் பயணம் தொடர்பான சில முக்கிய கோரிக்கைகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன:

- அலுவல் பணியில் உள்ள அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் விமானப் பயணத்தை அனுமதிக்க வேண்டும்

- சாலைப் பயணத்திற்கு குளிரூட்டப்பட்ட டாக்சியை (AC taxi) அனுமதிக்க வேண்டும்

காரணம்: கடைசி நேரப் பயணங்கள் பெரும்பாலும் ரயில் முன்பதிவுகளைச் சிரமமாக்குகின்றன.

மேலும் சில பரிந்துரைகள்:

- ஊழியர் பற்றாக்குறையால் வேலை நேரம் அவ்வப்போது நீள்கிறது. மேலும், பல ஊழியர்களுக்குக் கூடுதல் நேரப் பணிக்கான இழப்பீடு வழங்கப்படவில்லை. ஆகையால், கூடுதல் நேர மற்றும் கூடுதல் பணிக்கான இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்படுள்ளது.

- தொழிற்சாலைகள் சட்டத்தின் கீழ் வராத ஊழியர்கள், கூடுதல் நேரப் பணிக்கான ஊதியத்தை ஒரே விகிதத்தில் (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) பெற வேண்டும்.

- கல்வி மற்றும் குழந்தைகள் நலன்களில் பெரும் திருத்தம்.

- குழந்தைகள் கல்வி உதவித்தொகை (CEA) ஒரு குழந்தைக்கு மாதம் ரூ.10,000 ஆக இருக்க வேண்டும். 

- விடுதி மானியம் மாதம் ரூ.35,000. முதுகலைப் பட்டப்படிப்பு மற்றும் தொழில்முறைப் படிப்புகள் வரை இதன் வரம்பு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும். 
- மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகளுக்கு அதிகப் பலன்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

மற்ற முக்கிய கோரிக்கைகள்:

கூடுதல் கல்வித் தகுதிப்படி: அடிப்படை ஊதியத்தில் 10%

சமையல் படி: மாதம் ரூ.3,000 ஆக உயர்த்தப்பட வேண்டும்

விளையாட்டு ஊக்கத்தொகைகள்: ஊதிய உயர்வு மீதான உச்சவரம்பு நீக்கப்பட வேண்டும்

இரவுப் பணிப்படி: அடிப்படை ஊதிய உச்சவரம்பு இல்லை

இந்த வகையில், ஊழியர் அமைப்புகள் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல வித முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவை நிறைவேற்றப்படால் மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் சாத்தியமாகும்.

8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. ஊழியர் சங்கங்கள் அளிக்கும் குறிப்பாணைகளின் நன்மை என்ன?

சம்பளக் கட்டமைப்பை மறுஆய்வு செய்வதற்கும், படிகளைத் திருத்துவதற்கும், ஓய்வூதியம் தொடர்பான மாற்றங்களுக்கும் வழிவகுக்கும் வகையில், 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பணி வரையறைகளை (ToR) அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு அறிவித்தது. குழுவின் பரிந்துரைகள் எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இது போன்ற குறிப்பாணைகள் ஊழியர் சங்கங்கள் எதை வலியுறுத்துகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன.

2. இந்த முன்மொழிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்?

இந்த முன்மொழிவுகள் செயல்படுத்தப்பட்டால், அது, அகவிலைப்படி (DA) இணைப்பு காரணமாக அதிக அடிப்படைச் சம்பளம், மாதந்தோறும் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு, அகவிலைப்படியுடன் இணைக்கப்பட்ட படிகள் மூலம் சிறந்த பணவீக்கப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மேம்பட்ட பலன்கள் ஆகியவற்றுக்கு வழிவகுக்கும்.

3. அகவிலைப்படி எப்போது திருத்தப்படுகின்றது?

பணவீக்கத்தைச் சமன் செய்வதற்காக அகவிலைப்படி தற்போது ஆண்டுக்கு இருமுறை திருத்தப்படுகிறது. அதை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது, சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை நிரந்தரமாக அதிகரிக்கக்கூடும். 

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

