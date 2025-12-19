8வது ஊதியக்குழு ஷாக்!! அமலாக்கம் தாமதமானால் அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சங்களில் இழப்பு

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியரா நீங்கள்? 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் ஊழியர்களின் வருமானத்தையும் பாதிக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் ஷாக்
8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் புதிய சம்பளத்திற்கான காத்திருப்பை நீடிக்கிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனால், இது இன்னும் பல விஷயங்களிலும் ஊழியர்களின் வருமானத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது. குறிப்பாக, வீட்டு வாடகைக் கொடுப்பனவில் (HRA) ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கில் இழப்பை எதிர்கொள்ள நேரிடக்கூடும். ஆகையால், அமலாக்கம் என்பது வெறும் தேதியை பற்றிய விஷயம் மட்டுமல்ல, மாறாக, இது ஊழியர்களின் வருவாயுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது நிறைவடையும்?
7வது ஊதியக் குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. 10 ஆண்டு கணக்கீட்டின் படி, அதன் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகின்றன. விதிகளின்படி, 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று கருதப்பட வேண்டும். இருப்பினும், மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை. பரிந்துரை விதிமுறைகளிலும் இது குறித்த தகவல் அளிக்கப்படவில்லை. ஆகையால், நிலுவைத் தொகை குறித்து தெளிவான முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.
நவம்பர் 2025 இல், நிதி அமைச்சகம் ஆணையத்திற்கு அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளித்தது. பரிந்துரைகள் பெறப்பட்ட பிறகு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு சுமார் ஆறு மாதங்கள் ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர். ஆகையால், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் நீண்ட தாமதம் உறுதி என்று கருதப்படுகிறது.
Arrears on Allowances: எந்த கொடுப்பனவுகளுக்கு அரியர் தொகை கிடைப்பதில்லை?
- மத்திய அரசு ஊழியர்கள் முதன்மையான அலவன்சுகளாக DA, HRA மற்றும் TA ஆகியவற்றை பெறுகிறார்கள்.
- போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA), சீருடை கொடுப்பனவு மற்றும் CEA போன்ற கொடுப்பனவுகள் நிலையான கொடுப்பனவுகள்.
- அவை நிலுவைத் தொகைக்கு உட்பட்டவை அல்ல, அவற்றில் திருத்தம் மட்டுமே செய்யப்படுகின்றது.
- புதிய சம்பள ஆணையம் வழக்கமாக அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பதால் DA நிலுவைத் தொகைகளும் வழங்கப்படுவதில்லை.
ஊழியர்களுக்கு உண்மையான இழப்பு எங்கே ஏற்படுகிறது?
அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல், புதிய சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் ஊழியர்கள் HRA நிலுவைத் தொகையைப் பெறுவதில்லை என்று ET இடம் கூறினார். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டால், சில ஊழியர்கள் லட்சக்கணக்கிலும் இழப்பை சந்திக்க நேரிடும்.
கணக்கீடுகளின் மூலம் HRA இழப்பைப் புரிந்து கொள்ளலாம்
- ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹76,500 என்றும் அவர் 'X' என வகைப்படுத்தப்பட்ட நகரத்தில் வசிக்கிறார் என்றும் வைத்துக்கொள்வோம்.
- 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் என்று கருதப்பட்டு, 2.1 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக ₹160,650 ஆக இருக்கும்.
- இந்தத் தொகையின் அடிப்படையில் 12 மாதங்களுக்கான HRA தோராயமாக ₹462,672 ஆகும்.
- இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2028 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர் பழைய அடிப்படை சம்பளமான ₹76,500 அடிப்படையில் HRA பெறுவார்.
- இது வருடத்திற்கு தோராயமாக ₹275,400 ஆகும்.
- இதனால், ஒரு வருடத்தில் HRA இழப்பு தோராயமாக ₹187,272 ஐ எட்டக்கூடும்.
- 2027 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அடிப்படை ஊதியத்தில் 3 சதவீதம் அதிகரிப்பு என்று வைத்துக் கொண்டு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் ஆணையம் அமல்படுத்தப்பட்டால், 12 மாதங்களுக்கான HRA தோராயமாக ₹476,552 ஆக இருக்கும்.
- ஜனவரி 1, 2028 முதல் ஆணையம் செயல்படுத்தப்பட்டால், HRA தோராயமாக ₹283,662 ஆக இருக்கும்.
- இந்த ஆண்டு இழப்பு தோராயமாக ₹192,890 ஆக இருக்கலாம்.
House rent Allowance: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவில் மொத்த இழப்பு
இரண்டு ஆண்டுகளையும் இணைத்துப் பார்த்தால், 24 மாதங்களில் மொத்த HRA இழப்பு தோராயமாக ₹380,162 ஐ எட்டக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழு 2026 க்கு பதிலாக 2028 இல் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்கள் தங்கள் HRA நிலுவைத் தொகையைப் பெற மாட்டார்கள், இதன் விளைவாக மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ₹300,000 முதல் ₹400,000 வரை நேரடி இழப்பு ஏற்படும் என்பது தெளிவாகிறது.
