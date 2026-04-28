8வது ஊதியக்குழு: தில்லியில் 3 நாள் கூட்டம்... சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், OPS மீது முக்கிய கவனம்

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழுவின் மிக முக்கியமான கலந்தாலோசனை கூட்டம் ஒன்று இன்று நாட்டின் தலைநகர் புது தில்லியில் தொடங்கியுள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழு, புது தில்லியில் ஏப்ரல் 28 முதல் ஏப்ரல் 30, 2026 வரை ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புகளைச் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறது. பல்வேறு தரப்பினருடன் ஆலோசனைகளை நடத்துமாறு இக்குழுவிடம் ஏராளமான கோரிக்கைகள் வந்துள்ளன. ஆகையால், இந்தக் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் இயன்றவரை அதிகமான சங்கங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் கூட்டங்களை நடத்த ஊதியக்குழு திட்டமிட்டு வருகிறது.
AINPSEF ஏப்ரல் 30 அன்று முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கவுள்ளது
ஏப்ரல் 30, 2026 அன்று, அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AINPSEF) தனது கோரிக்கை மனுவை 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கவுள்ளது. இக்கூட்டமைப்பின் தலைவர் மஞ்சித் சிங் படேல் அவர்களின் கூற்றுப்படி, சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள மனுவில் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும்:
- குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (Fitment Factor)
- பயணப் படி (TA) மற்றும் குழந்தைகளுக்கான கல்விப் படி (CEA)
- போனஸ், நிதி சார்ந்த திட்டங்கள் மற்றும் ஓய்வுக்காலப் பலன்கள்
- NPS, UPS மற்றும் OPS ஆகியவை தொடர்பான முக்கியக் கவலைகள்
இந்தியா முழுவதும் மேலும் பல கூட்டங்கள் நடத்தப்படவுள்ளன
இந்த சந்திப்பிற்கான கால அட்டவணை மிகவும் குறைவாக இருப்பதால், தில்லியில் நடைபெறும் மூன்று நாள் கூட்டங்களின்போது, கலந்துரையாடலுக்கான அனைத்து கோரிக்கைகளையும் பூர்த்தி செய்ய இயலாது என்று ஊதியக் குழு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. வரும் மாதங்களில், புது தில்லியிலும், நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களிலும் கூடுதல் கூட்டங்களை நடத்தவுள்ளதாக இக்குழு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான புதிய தகவல்கள் அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.
டெல்லி NCR பகுதிக்கு வெளியே உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான வாய்ப்பு
டெல்லி NCR பகுதிக்கு வெளியே உள்ள பங்குதாரர்கள், எதிர்காலத்தில் கூட்டங்கள் திட்டமிடப்படும்போது, தங்கள் சொந்த மாநிலம், யூனியன் பிரதேசம் அல்லது அருகிலுள்ள பிராந்தியங்களில் ஊதியக் குழுவைச் சந்தித்துக் கலந்துரையாடுவதற்கான சந்திப்பு நேரத்தை (Appointments) கோரலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள உயர்வு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்?
இந்த ஊதிய உயர்வுத் திட்டத்தை எப்போது நடைமுறைப்படுத்துவது என்பது குறித்த காலக்கெடுவை அரசாங்கம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. இருப்பினும், கடந்தகால நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, 7-வது ஊதியக் குழுவிலிருந்து 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கு மாறும் காலகட்டத்தோடு இதுவும் இணைந்து அமையலாம். மேலும், உரிய ஒப்புதல் பெறப்பட்டால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் இது நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு என்ன?
3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில், குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளத்தை ₹18,000-லிருந்து ₹69,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. இந்தக் கோரிக்கையானது, ஊதியக் கணக்கீடுகளுக்காகப் பெரிய குடும்ப அளவையும் கருத்தில் கொள்கிறது. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், இது பெருமளவிலான ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் அது தொடர்பான பலன்களைக் கணிசமாக உயர்த்தக்கூடும்.
ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான கோரிக்கை
கூடுதலாக, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருவது ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது. ஊழியர்கள், கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தில் 67% ஓய்வூதியத்துடன், 50% குடும்ப ஓய்வூதியத்தையும் வழங்க முன்மொழிந்துள்ளனர்.
ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் என்ன?
கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக, பழைய கணக்கீட்டு முறைகள் இனிப் பொருத்தமானவையாக இல்லை என்று தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன. 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தங்கள் ஊதியத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக 20% முதல் 30% வரை உயர்வு ஏற்படக்கூடும் என்று ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தில்லியில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டத்தைத் தொடர்ந்து, ஊதியக் குழு தனது வரைவு அறிக்கையை இறுதி செய்யும் பணிகளைத் தொடங்கும். அதனைத் தொடர்ந்து, ஒப்புதலுக்காக அந்த அறிக்கை அமைச்சரவைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். தற்போதைய வேகத்திலேயே இப்பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றால், புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு இன்னும் சில மாதங்களுக்குள்ளேயே அமல்படுத்தப்படுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழுவிடம் கோரப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு?
ஊழியர் சங்கங்கள், தற்போதுள்ள ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 2.57-லிருந்து 3.25-ஆகவோ அல்லது அதற்கும் மேலாகவோ உயர்த்துமாறு கோரி வருகின்றன.
2. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான கோரிக்கை என்ன?
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலை நிவாரணம் மற்றும் கூடுதல் சலுகைகளை மறுஆய்வு செய்வது தொடர்பான பரிந்துரைகளும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
3. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமும் அதிகரிக்குமா?
ஆம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்து ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வு ஏற்படும்.
