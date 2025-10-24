8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கு 2 ஜாக்பாட், சம்பள உயர்வுடன் 17 மாத அரியர் தொகை கிடைக்கும்

8th Pay Commission Latest News: லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால், இதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு மிக மெதுவாகவே செய்து வருவதாகத் தெரிகின்றது. இதற்கிடையில் ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக்குழு 2016 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வந்தது. அந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழு 2026 ஆம் ஆண்டு அமலுக்கு வரவேண்டும். ஆனால், இதற்கான பணிகள் மிக மந்தமாகவே நடந்துவருகின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான தலைவர், உறுப்பினர்கள் ஆகியோரை நியமிக்கும் பணியும், குறிப்பு விதிமுறைகளை இறுதி செய்யும் பணிகளும் இன்னும் நடக்கவில்லை.
17 Month Arrears: 17 மாத அரியர் தொகை
சமீபத்திய போக்கின் படி, 2027 ஆண்டின் மத்தியில் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், ஜனவரி 2026 முதல் அதன் நன்மைகள் பொருந்தும். ஆகையால் ஜனவரி 2026 முதலான அரியர் தொகையை, அதாவது சுமார் 17 மாதங்களுக்கான அரியர் தொகையை மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பெறுவார்கள். இதனால், இதன் அமலாக்கத்தின் போது, ஊதிய உயர்வுடன் மொத்தமாக ஒரு பெரிய தொகையும் கிடைக்கும்.
தற்போதைய நிலை என்ன?
ஜனவரி 2025 இல், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அமைக்கும் திட்டத்தை அறிவித்தது. இருப்பினும், கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்களுக்குப் பிறகும், முறையான அறிவிப்பு அல்லது அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்த தாமதம், கமிஷன் எப்போது அமைக்கப்படும், அதன் பரிந்துரைகள் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும் என்று யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் ஊழியர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பரிந்துரைகள் எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 -இல் நிறைவடையும். கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில், ஊதியக்குழுக்கள் தங்கள் அறிக்கையைத் தயாரிக்க 18 முதல் 24 மாதங்கள் ஆகும். பின்னர் அரசாங்கம் மறுஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்க மேலும் 3 முதல் 9 மாதங்கள் வரை ஆகும். உதாரணமாக, 7வது சம்பளக் குழு பிப்ரவரி 2014 இல் அமைக்கப்பட்டது. அது தனது அறிக்கையை நவம்பர் 2015 இல் சமர்ப்பித்தது. பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டன.
இந்த முறை இதேபோன்ற காலக்கெடு பின்பற்றப்பட்டால், 8வது சம்பளக் குழுவின் அறிக்கை ஏப்ரல் 2027 க்குள் தயாராக இருக்கும். இருப்பினும், பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் பின்னோக்கிச் செயல்படுத்தப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் சுமார் 17 மாத நிலுவைத் தொகையைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
கோடக் இன்ஸ்டிட்யூசனல் ஈக்விடீஸ் பகுப்பாய்வின்படி, 8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 லிருந்து ரூ.30,000 ஆக உயரக்கூடும். 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்சமாக, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.32,000 ஆக இருக்கும்.
மதிப்பீடுகள்
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 1.8
சம்பள உயர்வு: 13%
நிதிச் சுமை: மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.6–0.8%
மதிப்பிடப்பட்ட அரசாங்கச் செலவு: ரூ.2.4–3.2 லட்சம் கோடி
சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்
1.80 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.32,000,
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
ஊழியர்களிடையே வளரும் எதிர்பார்ப்புகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அரசாங்கத்தின் முறையான அறிவிப்புக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவு மற்றும் பணவீக்க அழுத்தங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த செயல்முறை தாமதமாகாது என்று பலர் நம்புகிறார்கள். புதிய ஊதிய அமைப்பு ஊதிய இடைவெளிகளைக் குறைக்கவும், துறைகள் முழுவதும் ஊழியர்களிடையே மன உறுதியை அதிகரிக்கவும் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எல்லாம் திட்டமிட்டபடி நடந்தால், 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027 நிதியாண்டில் செயல்படுத்தப்படலாம். இது லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வுடன் 17 மாத நிலுவைத் தொகை என்ற பெரிய மொத்தத் தொகையையும் அளிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)
