  • 8வது ஊதியக்குழு: DA இணைப்பு இல்லை, ஓய்வூதிய திருத்தம் உறுதி... நாடாளுமன்றத்தில் டபுள் அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு: DA இணைப்பு இல்லை, ஓய்வூதிய திருத்தம் உறுதி... நாடாளுமன்றத்தில் டபுள் அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ், ஒரு பேட் நியூஸ்! ஊழியர்களின் முக்கியக் கோரிக்கை நிராகரிப்பு, ஆனால், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மட்டும் நிம்மதி! முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:57 AM IST
  • குளிர்கால கூட்டத்தொடர் அப்டேட்.
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் DA இணைப்பு இல்லை.
  • ஓய்வூதிய திருத்தம் சேர்க்கப்படும்.

8வது ஊதியக்குழு: DA இணைப்பு இல்லை, ஓய்வூதிய திருத்தம் உறுதி... நாடாளுமன்றத்தில் டபுள் அப்டேட்

8th Pay Commission Pensioners: 8வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளின் கீழ் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் குறித்த ஆர்வம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கியமான இரண்டு அப்டேட்கள் கிடைத்துள்ளன. சம்பள உயர்வு பற்றி நாடாளுமன்றதில் கிடைத்த செய்தி என்ன? ஓய்வூதியதாரர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைத்ததா? இவற்றுக்கான பதில்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் உருவான குழப்பம்

8வது ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) மத்திய அரசு அறிவித்ததிலிருந்து, பல ஊழியர் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் குழுக்கள் பிரதமர் மற்றும் நிதியமைச்சருக்கு கடிதங்களை அனுப்பி வருகின்றன. ஓய்வூதியத் திருத்தம் தெளிவாகச் சேர்க்கப்படும் வகையில், ToR ஐ மாற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. 

இந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை (டிசம்பர் 2, 2025), மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியங்களை திருத்துவது குறித்து 8வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்று நிதி அமைச்சகம் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவில் இருந்து ஓய்வூதியத் திருத்தம் விடுபட்டுள்ளதா என்று கேட்ட எம்.பி.க்கள் ஜாவேத் அலி கான் மற்றும் ராம்ஜி லால் சுமன் ஆகியோரின் நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இந்த விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

ஓய்வூதியம் தொடர்பான விஷயங்கள் ஏற்கனவே ஆணையத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளதாக நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி கூறினார். "8வது ஊதியக் குழு ஊதியம், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுடன் தொடர்புடைய பிற பிரச்சினைகள் குறித்து அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும்" என்று சவுத்ரி கூறினார். இதன் மூலம் திருத்தங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும் அம்சங்களின் ஓய்வூதியமும் இடம்பெற்றிருப்பது தெளிவாகிறது.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

அகவிலைப்படி இணைப்பு பற்றிய கேள்வி நீண்ட நாட்களாக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் இருந்துவருகிறது. வழக்கமாக புதிய ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படும்போது அப்போதைய அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படுகின்றது. அதன் பிறகு அதன் கணக்கீடு மீண்டும் 1%, 2%, 3% என தொடங்குகிறது. 7வது ஊதியக்குழுவிலும் இந்த நடவடிக்கை பின்பற்றப்பட்டது. இந்த முறையும் அப்படி நடக்குமா என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் உள்ளது.

ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு விரைவான நிதி நிவாரணம் வழங்குவதற்காக, தற்போதைய அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடனும், அகவிலைப்படி நிவாரணத்தை (DR) அடிப்படை ஓய்வூதியத்துடனும் இணைக்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதா என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கான் மற்றும் சுமன் நிதி அமைச்சகத்திடம் கேள்வி எழுப்பினர்.

இதற்கு பதிலளித்த இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, அவ்வாறு செய்யும் எண்ணம் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்தினார்.

"தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் அரசாங்கத்திடம் பரிசீலனையில் இல்லை. வாழ்க்கைச் செலவை சரிசெய்யவும், பணவீக்கத்தின் காரணமாக உண்மையான மதிப்பில் ஏற்படும் அரிப்புகளிலிருந்து அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்தைப் பாதுகாக்கவும், தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி/DR விகிதங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தப்படுகின்றன," என்று மக்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்த சவுத்ரி கூறினார்.

2024 ஆம் ஆண்டே எழுந்த கோரிக்கை

ஜனவரி 2024 இல் அகவிலைப்படி 50 சதவீதத்தை எட்டியபோது, ​​பல ஊழியர் குழுக்கள் நிதி அமைச்சகத்திடம் அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க வலியுறுத்தின. இது சம்பளம் மற்றும் எதிர்கால சலுகைகளை மேம்படுத்தும் என்று வாதிட்டனர். இருப்பினும், அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படியை இணைக்கும் திட்டம் இல்லை என்று அரசாங்கம் பலமுறை கூறி வருகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி

பணவீக்கத்தையும், வாழ்க்கைச் செலவுகளையும் ஈடுசெய்ய 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியும் (Dearness Allowance) வழங்கப்படுகிறது, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணமும் (Dearness Relief) வழங்கப்படுகின்றன. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்களையும் 65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களையும் நேரடியாகப் பாதிக்கும்.

8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பரில் நிறைவடையும். 10 ஆண்டு விதிப்படி, ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். இதன் செயலாக்கத்தில் சிறிது தாமதம் ஏற்பட்டாலும் ஜனவரி முதல் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது. புதிய ஆணையம் நீதிபதி (ஓய்வு) ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையில் செயல்படுகிறது. மேலும் சம்பள கட்டமைப்புகள், அடிப்படை ஊதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் பிற சலுகைகளை உள்ளடக்கிய அதன் அறிக்கையை, 8வது ஊதியக்குழு 18 மாதங்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக் குழு: டிஏ இணைப்புக்கு 'நோ' சொன்ன மத்திய அரசு.. சம்பளம் உயருமா?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மக்களவையில் குட் நியூஸ் கொடுத்த நிதி அமைச்சகம்

