8வது ஊதியக்குழு: கிரேட் பே 4800-800 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8th CPC Salary Calculator: கிரேட் பே 4800-8000 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? பிடிப்புகள் போக கையில் எவ்வளவு ஊதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 23, 2025, 11:01 AM IST
  • 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?
  • ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

8வது ஊதியக்குழு: கிரேட் பே 4800-800 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக நாட்டில் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய கேள்விதான் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மனதில் பெரிதாக உள்ளது. 

Central Government Employees: ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆவல்

ஊதிய உயர்வு தவிர, இன்னும் பல அப்டேட்களை பெற ஊழியர்கள் ஆவலாக உள்ளனர். புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? பிற கொடுப்பனவுகள் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? வேறு ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்படுமா? இப்படி பல கேள்விகள் உள்ளன. 

8th CPC Salary Calculator

எமது தளத்திலும் அவ்வப்போது சாத்தியமான ஊதிய உயர்வு விவரங்கள் பற்றிய பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறோம். இந்த பதிவில் கிரேட் பே 4800 முதல் லெவல் 12 வரை கிரேடு பே 8000 அடிப்படையில், எதிர்பார்க்கப்படும் சேலரி பிரேக்-அப் -ஐ வெளியிட்டுள்ளோம். இந்த கணக்கீடு 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X நகரத்தின் HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது. லெவல்-10 இன் AGP_10, லெவல்-11 இன் AGP_11, லெவல்-12 இன் AGP_12_IIT_NIT மற்றும் AGP_12_UGC_ போன்ற நிலைகளும் அடங்கும். இந்த நிலை ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் எவ்வளவு பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கும் என்பதை இந்த கணக்கீட்டின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: ஊதிய உயர்வு கணக்கீடு

Grade Pay ₹4800: 

லெவல்-8 (அடிப்படை சம்பளம் ₹47,600) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ): ₹91,392 
HRA (30%): ₹27,418 
TA (உயர் TPTA): ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,22,410 
NPS + CGHS: ₹9,789 
நிகர சம்பளம்: ₹1,04,972

Grade Pay ₹5400

லெவல்-9 (அடிப்படை சம்பளம் ₹53,100) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,01,952 
HRA (30%): ₹30,586 
TA (உயர் TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,39,738 
NPS + CGHS: ₹10,845 
நிகர சம்பளம்: ₹1,18,461

Grade Pay ₹6000

லெவல்-AGP_10 (அடிப்படை பே ₹57,700) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,10,784 
HRA (30%): ₹33,235 
TA (அதிக TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,51,219 
NPS + CGHS: ₹11,728 
நிகர சம்பளம்: ₹1,26,671

Grade Pay ₹5400

லெவல்-10 (அடிப்படை பே ₹56,100) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,07,712 
HRA (30%): ₹32,314 
TA (அதிக TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,47,226 
NPS + CGHS: ₹11,421 
நிகர சம்பளம்: ₹1,23,815

Grade Pay ₹7000

லெவல்-AGP_11 (அடிப்படை பே ₹68,900) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,32,288 
HRA (30%): ₹39,686 
TA (அதிக TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,79,174 
NPS + CGHS: ₹13,879 
நிகர சம்பளம்: ₹1,46,335

Grade Pay ₹6600

லெவல்-11 (அடிப்படை பே ₹67,700) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,29,984 
HRA (30%): ₹38,995 
TA (உயர் TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹1,76,179 
NPS + CGHS: ₹13,648 
நிகர சம்பளம்: ₹1,44,349

Grade Pay ₹7600

லெவல்-12 (அடிப்படை சம்பளம் ₹78,800) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,51,296 
HRA (30%): ₹45,389 
TA (அடிப்படை TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹2,03,885 
NPS + CGHS: ₹16,130 
நிகர சம்பளம்: ₹1,62,370

Grade Pay ₹8000

லெவல்-AGP_12_IIT_NIT (அடிப்படை சம்பளம் ₹1,01,500) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,94,880 
HRA (30%): ₹58,464 
TA (அதிக TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹2,60,544 
NPS + CGHS: ₹20,488 
நிகர சம்பளம்: ₹1,97,116

Grade Pay ₹8000

லெவல்-AGP_12_UGC_etc (அடிப்படை ஊதியம் ₹79,800) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,53,216 
HRA (30%): ₹45,965 
TA (அதிக TPTA): ₹7,200 
மொத்த சம்பளம்: ₹2,06,381 
NPS + CGHS: ₹16,322 
நிகர சம்பளம்: ₹1,64,018

குறிப்பு: இந்த கணக்கீடு முழுமையாக மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலானது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92, அகவிலைப்படி (DA) 0% (புதிய ஊதியக் குழுவில் DA அடிப்படையுடன் இணைக்கப்படும்), X நகரத்திற்கான 30% HRA மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கான அதிக TPTA ஆகியவை இந்த கணக்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்கீடு ஒரு அனுமானத்தை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உதாரணம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)

