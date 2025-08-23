8வது ஊதியக்குழு: கிரேட் பே 4800-800 ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதோ கணக்கீடு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக நாட்டில் உள்ள அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய கேள்விதான் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மனதில் பெரிதாக உள்ளது.
Central Government Employees: ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆவல்
ஊதிய உயர்வு தவிர, இன்னும் பல அப்டேட்களை பெற ஊழியர்கள் ஆவலாக உள்ளனர். புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? பிற கொடுப்பனவுகள் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? வேறு ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்படுமா? இப்படி பல கேள்விகள் உள்ளன.
8th CPC Salary Calculator
எமது தளத்திலும் அவ்வப்போது சாத்தியமான ஊதிய உயர்வு விவரங்கள் பற்றிய பதிவுகளை வெளியிட்டு வருகிறோம். இந்த பதிவில் கிரேட் பே 4800 முதல் லெவல் 12 வரை கிரேடு பே 8000 அடிப்படையில், எதிர்பார்க்கப்படும் சேலரி பிரேக்-அப் -ஐ வெளியிட்டுள்ளோம். இந்த கணக்கீடு 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X நகரத்தின் HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை மனதில் கொண்டு செய்யப்பட்டுள்ளது. லெவல்-10 இன் AGP_10, லெவல்-11 இன் AGP_11, லெவல்-12 இன் AGP_12_IIT_NIT மற்றும் AGP_12_UGC_ போன்ற நிலைகளும் அடங்கும். இந்த நிலை ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் எவ்வளவு பெரிய அதிகரிப்பு இருக்கும் என்பதை இந்த கணக்கீட்டின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.
8th Pay Commission Salary Hike: ஊதிய உயர்வு கணக்கீடு
Grade Pay ₹4800:
லெவல்-8 (அடிப்படை சம்பளம் ₹47,600) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ): ₹91,392
HRA (30%): ₹27,418
TA (உயர் TPTA): ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹1,22,410
NPS + CGHS: ₹9,789
நிகர சம்பளம்: ₹1,04,972
Grade Pay ₹5400
லெவல்-9 (அடிப்படை சம்பளம் ₹53,100) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,01,952
HRA (30%): ₹30,586
TA (உயர் TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹1,39,738
NPS + CGHS: ₹10,845
நிகர சம்பளம்: ₹1,18,461
Grade Pay ₹6000
லெவல்-AGP_10 (அடிப்படை பே ₹57,700) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,10,784
HRA (30%): ₹33,235
TA (அதிக TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹1,51,219
NPS + CGHS: ₹11,728
நிகர சம்பளம்: ₹1,26,671
Grade Pay ₹5400
லெவல்-10 (அடிப்படை பே ₹56,100) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,07,712
HRA (30%): ₹32,314
TA (அதிக TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹1,47,226
NPS + CGHS: ₹11,421
நிகர சம்பளம்: ₹1,23,815
Grade Pay ₹7000
லெவல்-AGP_11 (அடிப்படை பே ₹68,900) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,32,288
HRA (30%): ₹39,686
TA (அதிக TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹1,79,174
NPS + CGHS: ₹13,879
நிகர சம்பளம்: ₹1,46,335
Grade Pay ₹6600
லெவல்-11 (அடிப்படை பே ₹67,700) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,29,984
HRA (30%): ₹38,995
TA (உயர் TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹1,76,179
NPS + CGHS: ₹13,648
நிகர சம்பளம்: ₹1,44,349
Grade Pay ₹7600
லெவல்-12 (அடிப்படை சம்பளம் ₹78,800) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,51,296
HRA (30%): ₹45,389
TA (அடிப்படை TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹2,03,885
NPS + CGHS: ₹16,130
நிகர சம்பளம்: ₹1,62,370
Grade Pay ₹8000
லெவல்-AGP_12_IIT_NIT (அடிப்படை சம்பளம் ₹1,01,500) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,94,880
HRA (30%): ₹58,464
TA (அதிக TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹2,60,544
NPS + CGHS: ₹20,488
நிகர சம்பளம்: ₹1,97,116
Grade Pay ₹8000
லெவல்-AGP_12_UGC_etc (அடிப்படை ஊதியம் ₹79,800) ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்): ₹1,53,216
HRA (30%): ₹45,965
TA (அதிக TPTA): ₹7,200
மொத்த சம்பளம்: ₹2,06,381
NPS + CGHS: ₹16,322
நிகர சம்பளம்: ₹1,64,018
குறிப்பு: இந்த கணக்கீடு முழுமையாக மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலானது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92, அகவிலைப்படி (DA) 0% (புதிய ஊதியக் குழுவில் DA அடிப்படையுடன் இணைக்கப்படும்), X நகரத்திற்கான 30% HRA மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கான அதிக TPTA ஆகியவை இந்த கணக்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்கீடு ஒரு அனுமானத்தை பெறுவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உதாரணம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
