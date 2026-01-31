8வது ஊதியக்குழு: கிரேடு பே 1800 - 4600 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

8th pay Commission Salary Hike: இன்னும் சில மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும். அதன் பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், அலவன்சுகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் என அனைத்திலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்படும். ஆகையால், 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் மந்திரக்கோல்
ஊதியக்குழுக்களில் சம்பள உயர்வுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கிய காரணியாக செயல்படுகிறது. அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது, புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளின் அடிப்படையில் நிகர சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்
சில உதாரணங்கள் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். கிரேடு பே 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, மற்றும் 4600 ஆகியவற்றுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டையும், நிகர சம்பள பிரேக்-அப் -ஐயும் இங்கே காணலாம். இந்த மதிப்பீடுகளில் 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X-சிட்டி வகை HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறோம்.
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 18000
லெவல் 1 (அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹34,560
HRA (30%): ₹10,368
TA (அதிக TPTA): ₹1,350
மொத்த சம்பளம்: ₹46,278
NPS + CGHS: ₹3,706
நிகர சம்பளம்: ₹42,572
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 1900
லெவல் 2 (அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹38,208
HRA (30%): ₹11,462
TA: ₹1,350
மொத்த சம்பளம்: ₹51,020
NPS + CGHS: ₹4,071
நிகர சம்பளம்: ₹46,949
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 2000
லெவல் 3 (அடிப்படை சம்பளம் ₹21,700)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளம்(1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹41,664
HRA: ₹12,499
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹57,763
NPS+CGHS: ₹4,416
நிகர சம்பளம்: ₹53,347
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 2400
லெவல் 4 (அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹48,960
HRA: ₹14,688
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹67,248
NPS + CGHS: ₹5,146
நிகர சம்பளம்: ₹62,102
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 2800
லெவல்-5 (அடிப்படை சம்பளம் ₹29,200)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹56,064
HRA: ₹16,819
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹76,483
NPS + CGHS: ₹5,256
நிகர சம்பளம்: ₹70,627
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 4200
லெவல்-6 (அடிப்படை சம்பளம் ₹35,400)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹67,968
வாடகை வாடகை: ₹20,390
தாவர நேரம்: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹91,958
NPS+CGHS: ₹7,247
நிகர சம்பளம்: ₹84,711
8th CPC Salary Calculator: Grade Pay 4600
லெவல்-7 (அடிப்படை ஊதியம் ₹44,900)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்): ₹86,208
வாடகை வாடகை: ₹25,862
தாவர நேரம்: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹1,15,670
NPS + CGHS + வருமான வரி (தோராயமாக ₹6,670): ₹15,931
நிகர சம்பளம்: ₹99,739
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. இந்த மதிப்பீடுகளில் 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், 0% அகவிலைப்படி (DA) (புதிய சம்பள கமிஷனில் அடிப்படை சம்பளத்தில் டிஏ இணைக்கப்பட்டும்), X நகரத்திற்கு 30% HRA மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கு அதிக TPTA ஆகியவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. இது தகவல் நோகங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது)
