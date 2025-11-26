8வது ஊதியக்குழு: கிரேட் பே 1900-8900 அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: அடுத்த சில மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல வித நல்ல செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக்குழு தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ளது. குழு தனது பணியை செய்யும் அதே வேளையில் அவ்வப்போது சில அறிவிப்புகளும் கிடைக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்புகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் தீர்மானிக்கப்படும் என்பதை அறிந்துகொள்ள மக்கள் அதிக ஆர்வமாக உள்ளனர். புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு அதிக பங்குள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிக்க, பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீடு மற்றும் டாக்டர் வாலஸ் ஆர். அய்கிராய்டின் சூத்திரம் போன்ற பல காரணிகள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக் குழுவில் இது 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது கவனம்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் நன்றாகத் தெரியும். பழைய அடிப்படை ஊதியம் / ஓய்வூதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் / ஓய்வூதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. முந்தைய சம்பளக் குழுக்கள் ஊழியர் வருமானத்தை கணிசமாக பாதித்துள்ளன. ஆகையால், இந்த முறையும் அனைவருக்கும் அதிக எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்
8வது ஊதியக் குழுவின் குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) அங்கீகரிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, ஆணையம் அதன் பணிகளை முறையாக தொடக்கியுள்ளது. ஆணையத் தலைவர் நீதிபதி (ஓய்வு பெற்ற) ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான குழு, இப்போது சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளில் தேவையான அதிகரிப்பை தீர்மானிக்கும். ஆணையத்தால் வழங்கப்படும் அனைத்து பரிந்துரைகளும் மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகுதான் அமலுக்கு வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த முறை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கும்?
கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் இந்த முறை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 7வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை ஒத்ததாக இருக்கலாம் என தெரிவித்துள்ளது. மறுபுறம், ஜூலை மாதம் ஆம்பிட் கேபிடல் வெளியிட்ட அறிக்கையில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 -க்குள் இருகலாம் என மதிப்பிட்டுள்ளது. முந்தைய ஊதியக் குழுவின் அதிகரிப்பின் அடிப்படையில், அரசாங்கம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 1.83 முதல் 2.46 என்ற வரம்பிற்குள் நிர்ணயிக்கக்குடும் என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்படுள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- ஆம்பிட் கேபிடலின் கருத்தின் படி பார்த்தால், குறைந்தபட்ச ஊதியம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் காணக்கூடும்.
- தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.18,000 ஆக உள்ளது.
- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 ஆக இருந்தால், சம்பளம் தோராயமாக ரூ.32,940 ஆக மாறும்.
- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.46 ஆக இருந்தால், சம்பளம் ரூ.44,280 ஆக உயரக்கூடும்.
- மொத்தத்தில் ஊதிய உயர்வு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ற இந்த ஒற்றை எண்ணைப் பொறுத்தது.
50 லட்சம் ஊழியர்கள், 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நன்மை
8வது ஊதியக்குழுவின் முடிவு 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சத்திற்கும் மேலான ஓய்வூதியதாரர்களின் வருமானத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கும். சம்பள ஆணையம் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி இரண்டையும் சேர்த்து 14 சதவீதம் முதல் அதிகபட்சமாக 54 சதவீதம் வரையிலான ஊதிய உயர்வை அளிக்கக்கூடும் என்று ஆம்பிட் கேபிடல் தனது அறிக்கையில் மதிப்பிட்டுள்ளது.
பல்வெறு கிரேட் பே ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு 1.92 மற்றும் 3.0 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ஊதிய உயர்வு கணக்கீடு எப்படி இருக்கும்? இதில் HRA, TA, NPS மற்றும் CGHS ஆகியவையும் அடங்கும். HRA அடிப்படை சம்பளத்தில் 24 சதவீதமாகக் கருதப்படுகிறது (X-வகை நகரங்களுக்கு). TA அளவைப் பொறுத்து ₹3,600 முதல் ₹7,200 வரை இருக்கக்கூடும். NPS அடிப்படை சம்பளத்தில் 10 சதவீதம், மற்றும் CGHS தற்போதைய விகிதங்களில் வசூலிக்கப்படுகிறது.
கிரேடு பே 1900 ஊழியர்கள்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை ஊதியம் ₹54,528
HRA: ₹13,086
TA: ₹3,600
மொத்தம் சம்பளம் ₹71,215
கழிப்புகள்
NPS: ₹5,453
CGHS: ₹250
நிகர சம்பளம்: ₹65,512
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹72,988
HRA: ₹17,517
மொத்தம்: ₹94,105
கழிப்புகள்
NPS: ₹7,299
நிகர ஸ்மபளம்: ₹86,556
கிரேடு பே 2400 ஊழியர்கள்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹73,152, நிகர சம்பளம்: ₹86,743
2.57 இல் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்:
அடிப்படை சம்பளம்: ₹97,917, நிகர சம்பளம்: ₹1,14,975
கிரேடு பே 4600 ஊழியர்கள்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹1,12,512, நிகர சம்பளம்: ₹1,31,213
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹1,50,602, நிகர சம்பளம்: ₹1,74,636
கிரேடு பே 7600 ஊழியர்கள்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை ஊதியம்: ₹1,53,984, நிகர ஸ்மபளம்: ₹1,82,092
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹2,06,114, நிகர சம்பளம்: ₹2,41,519
கிரேடு பே 8900 ஊழியர்கள்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹1,85,472, நிகர சம்பளம்: ₹2,17,988
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
அடிப்படை சம்பளம்: ₹2,48,262, நிகர சம்பளம்: ₹2,89,569
இவை வெறும் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்டு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னரே உண்மையான ஊதிய உயர்வு பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.)
