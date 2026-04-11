English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு: லெவல் 1-18 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.... யாருக்கு எவ்வளவு?

8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு: லெவல் 1-18 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.... யாருக்கு எவ்வளவு?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கியமான பங்கை அளிக்கும். பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் லெவல் 1-18 வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 01:18 PM IST
  • 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
  • ஏப்ரல் 13 அன்று என்ன கூட்டம் நடக்கவுள்ளது?
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?

Trending Photos

camera icon7
Tamil Puthandu
தமிழ் புத்தாண்டில் உருவாகும் யோகம்: இந்த 3 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்... செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும்!
camera icon10
Oppo Find X9s
Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
camera icon12
Astro
பங்குனி 28 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon8
Mars Transit
அஸ்வினியில் செவ்வாய் பகவான்... மே மாசத்தில் இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணமழை கொட்டும்!
8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு: லெவல் 1-18 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.... யாருக்கு எவ்வளவு?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் தங்களுக்குக் கிடைக்கவிருக்கும் ஊதிய உயர்வுகள் குறித்து ஊழியர்கள் மத்தியில் தீவிரமான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள், பெரிய அளவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்து இருக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்த சம்பள உயர்வு

முந்தைய ஊதியக்குழுக்களின் போக்கை உதாரணமாகக் கொண்டு பார்த்தால், 8வது ஊதியக் குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊதியங்களும் ஓய்வூதியங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும், 8வது ஊதியக் குழு இதுவரை எந்தவொரு உறுதியான சூத்திரத்தையும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?

10 ஆண்டு விதிப்படி, 8வது நிதிக் குழுவானது ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. மத்திய அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இந்த ஊதியக் குழுவிற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்களின் ஊதியம் குறித்த இறுதி முடிவு, இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையிலேயே எடுக்கப்படும். 

8வது ஊதியக்குழு அரியர்

8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்குச் சேரவேண்டிய அரியர் தொகையையும் (8th Pay Commission Arrears) அரசாங்கம் வழங்கும். முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் கிடைத்த அரியர் தொகை எவ்வளவு? 5வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில், 21 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக ரூ. 11,200-ஐ அரசாங்கம் ஊழியர்களுக்கு வழங்கியிருந்தது. 7வது நிதிக் குழுவின் காலத்தில், 6 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக ரூ. 13,500-ஐ ஊழியர்கள் பெற்றனர்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு விவரங்கள்

பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் லெவல் 1-18 வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

நிலை 1 முதல் 4 வரை – ரூ. 46,260 முதல் ரூ. 65,535 வரை

நிலை 5 முதல் 8 வரை – ரூ. 75,044 முதல் ரூ. 122,232 வரை

நிலை 9 முதல் 12 வரை – ரூ. 136,467 முதல் ரூ. 202,516 வரை

நிலை 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 316,367 முதல் ரூ. 336,827 வரை

நிலை 14 முதல் 16 வரை – ரூ. 370,595 முதல் ரூ. 527,878 வரை

நிலை 17 முதல் 18 வரை – ரூ. 578,250 முதல் ரூ. 642,500 வரை

3.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

நிலை 1 முதல் 4 வரை – ரூ. 54,000 முதல் ரூ. 765,000 வரை

நிலை 5 முதல் 8 வரை – ரூ. 87,600 முதல் ரூ. 142,800 வரை

நிலை 9 முதல் 12 வரை – ரூ. 159,300 முதல் ரூ. 236,400 வரை

நிலை 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 369,300 முதல் ரூ. 393,300 வரை

நிலை 14 முதல் 16 வரை – ரூ. 432,600 முதல் ரூ. 616,200 வரை

நிலை 17 முதல் 18 வரை – ரூ. 675,000 முதல் ரூ. 750,000 வரை

3.25 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

லெவல் 1 முதல் 5 வரை – ரூ. 58,500 முதல் ரூ. 94,900 வரை

லெவல் 6 முதல் 10 வரை – ரூ. 115,050 முதல் ரூ. 182,325 வரை

லெவல் 11 முதல் 12 வரை – ரூ. 220,025 முதல் ரூ. 256,100 வரை

லெவல் 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 400,075 முதல் ரூ. 426,075

லெவல் 14 முதல் நிலை 18 வரை – ரூ. 468,650 முதல் ரூ. 812,500 வரை

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்

இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான நேரமாக உள்ளது. ஏப்ரல் 13, திங்கட்கிழமை ஒரு மிக முக்கியமான நாளாக அமையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) வரைவுக் குழுவின் முக்கியக் கூட்டம் ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தின்போது, ​​8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான கோரிக்கை மனு இறுதி செய்யப்படவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், படிகள் மற்றும் ஊதியங்கள் தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள் (FAQs)

 

1 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது முழுவதுமாக அமலுக்கு வர தாமதம் ஆகலாம்.

2. ஏப்ரல் 13 அன்று என்ன கூட்டம் நடக்கவுள்ளது?

தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) வரைவுக் குழுவின் முக்கியக் கூட்டம் ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தின்போது, ​​8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான கோரிக்கை மனு இறுதி செய்யப்படவுள்ளது.

3. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?

புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் பெருக்கல் காரணியாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDADearness AllowanceCentral government employeessalary

Trending News