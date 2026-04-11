8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு: லெவல் 1-18 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்.... யாருக்கு எவ்வளவு?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் தங்களுக்குக் கிடைக்கவிருக்கும் ஊதிய உயர்வுகள் குறித்து ஊழியர்கள் மத்தியில் தீவிரமான விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள், பெரிய அளவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்து இருக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்த சம்பள உயர்வு
முந்தைய ஊதியக்குழுக்களின் போக்கை உதாரணமாகக் கொண்டு பார்த்தால், 8வது ஊதியக் குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊதியங்களும் ஓய்வூதியங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும். எனினும், 8வது ஊதியக் குழு இதுவரை எந்தவொரு உறுதியான சூத்திரத்தையும் அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?
10 ஆண்டு விதிப்படி, 8வது நிதிக் குழுவானது ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. மத்திய அரசாங்கம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு இந்த ஊதியக் குழுவிற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர்களின் ஊதியம் குறித்த இறுதி முடிவு, இந்த அறிக்கையின் அடிப்படையிலேயே எடுக்கப்படும்.
8வது ஊதியக்குழு அரியர்
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்குச் சேரவேண்டிய அரியர் தொகையையும் (8th Pay Commission Arrears) அரசாங்கம் வழங்கும். முந்தைய ஊதியக்குழுக்களில் கிடைத்த அரியர் தொகை எவ்வளவு? 5வது ஊதியக் குழுவின் காலத்தில், 21 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக ரூ. 11,200-ஐ அரசாங்கம் ஊழியர்களுக்கு வழங்கியிருந்தது. 7வது நிதிக் குழுவின் காலத்தில், 6 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக ரூ. 13,500-ஐ ஊழியர்கள் பெற்றனர்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு விவரங்கள்
பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் லெவல் 1-18 வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
நிலை 1 முதல் 4 வரை – ரூ. 46,260 முதல் ரூ. 65,535 வரை
நிலை 5 முதல் 8 வரை – ரூ. 75,044 முதல் ரூ. 122,232 வரை
நிலை 9 முதல் 12 வரை – ரூ. 136,467 முதல் ரூ. 202,516 வரை
நிலை 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 316,367 முதல் ரூ. 336,827 வரை
நிலை 14 முதல் 16 வரை – ரூ. 370,595 முதல் ரூ. 527,878 வரை
நிலை 17 முதல் 18 வரை – ரூ. 578,250 முதல் ரூ. 642,500 வரை
3.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
நிலை 1 முதல் 4 வரை – ரூ. 54,000 முதல் ரூ. 765,000 வரை
நிலை 5 முதல் 8 வரை – ரூ. 87,600 முதல் ரூ. 142,800 வரை
நிலை 9 முதல் 12 வரை – ரூ. 159,300 முதல் ரூ. 236,400 வரை
நிலை 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 369,300 முதல் ரூ. 393,300 வரை
நிலை 14 முதல் 16 வரை – ரூ. 432,600 முதல் ரூ. 616,200 வரை
நிலை 17 முதல் 18 வரை – ரூ. 675,000 முதல் ரூ. 750,000 வரை
3.25 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
லெவல் 1 முதல் 5 வரை – ரூ. 58,500 முதல் ரூ. 94,900 வரை
லெவல் 6 முதல் 10 வரை – ரூ. 115,050 முதல் ரூ. 182,325 வரை
லெவல் 11 முதல் 12 வரை – ரூ. 220,025 முதல் ரூ. 256,100 வரை
லெவல் 13 முதல் 13A வரை – ரூ. 400,075 முதல் ரூ. 426,075
லெவல் 14 முதல் நிலை 18 வரை – ரூ. 468,650 முதல் ரூ. 812,500 வரை
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்
இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான நேரமாக உள்ளது. ஏப்ரல் 13, திங்கட்கிழமை ஒரு மிக முக்கியமான நாளாக அமையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) வரைவுக் குழுவின் முக்கியக் கூட்டம் ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தின்போது, 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான கோரிக்கை மனு இறுதி செய்யப்படவுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், படிகள் மற்றும் ஊதியங்கள் தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கபடும் கேள்விகள் (FAQs)
1 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது முழுவதுமாக அமலுக்கு வர தாமதம் ஆகலாம்.
2. ஏப்ரல் 13 அன்று என்ன கூட்டம் நடக்கவுள்ளது?
தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC-JCM) வரைவுக் குழுவின் முக்கியக் கூட்டம் ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இக்கூட்டத்தின்போது, 8-வது ஊதியக் குழுவிற்கான கோரிக்கை மனு இறுதி செய்யப்படவுள்ளது.
3. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு என்ன?
புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும் பெருக்கல் காரணியாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுகிறது.
