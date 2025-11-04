English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: ரூ.21,700 டு ரூ.53,347.... லெவல் 3 அரசு ஊழியர்களின் அசர வைக்கும் சம்பள உயர்வு

8வது ஊதியக்குழு: ரூ.21,700 டு ரூ.53,347.... லெவல் 3 அரசு ஊழியர்களின் அசர வைக்கும் சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு என்னவாக இருக்கும்? கணக்கீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:39 PM IST
  • லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • புதிய அடிப்படை ஊதியம் என்னவாக இருக்கும்?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான காத்திருப்பு இப்போது இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது. அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இருக்கும் ஒரே கேள்வி சம்பள உயர்வு பற்றியதுதான். சம்பள உயர்வு பல வித காரணிகளின் அடிப்படையில் உள்ளது. பல்வேறு நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு அளவில் ஊதிய உயர்வு இருக்கும்.

Level 3 Employees: லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? புதிய அடிப்படை ஊதியம் என்னவாக இருக்கும்? ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? இவற்றுடன் HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) மற்றும் TA (பயணப் படி) ஆகியவற்றைச் சேர்த்த பிறகு நிகர சம்பளம் என்னவாக இருக்கும்? இவற்றை பற்றி விரிவாக இந்த பதிவில் காணலாம். 

Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தை நிர்ணயிப்பதில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. 7வது சம்பள கமிஷனில், இது 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் மூலம் குறைந்தபட்ச சம்பளம் ரூ.7,000 -இலிருந்து ரூ.18,000 ஆக அதிகரித்தது. இப்போது, ​​8வது ஊதியக் குழுவில் உள்ள ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்து பல்வேறு மதிப்பீடுகள் உள்ளன. இது 1.92, 2.08 அல்லது 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. 

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஊழியர்களின் புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும். பல அறிக்கைகள் முந்தைய ஊதியக் குழுக்களுடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் 1.90 அல்லது 1.92 ஐச் சுற்றி ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்துள்ளன. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக இறுதி செய்யப்படவில்லை. ஆகையால், இந்த பதிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள கணக்கீடுகளில் சாத்தியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரான 1.92 -ஐ பயன்படுத்தலாம்.

Central Government Employees: லெவல் வாரியாக சம்பள உயர்வு

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் சம்பள உயர்வு என்னவாக இருக்கும்?

லெவல் 1 ஊழியர்கள்:
7வது ஊதியக் குழு (அடிப்படை ஊதியம்) -ரூ.18,000, 8வது ஊதியக் குழு (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) - ரூ.34,560

லெவல் 2 ஊழியர்கள்:
7வது ஊதியக் குழு (அடிப்படை ஊதியம்) -ரூ.19,000, 8வது ஊதியக் குழு (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) - ரூ.38,208

லெவல் 3 ஊழியர்கள்:
7வது ஊதியக் குழு (அடிப்படை ஊதியம்) -ரூ.21,700, 8வது ஊதியக் குழு (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) - ரூ.41,664

லெவல் 4 ஊழியர்கள்:
7வது ஊதியக் குழு (அடிப்படை ஊதியம்) -ரூ.25,500, 8வது ஊதியக் குழு (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) - ரூ.48,960

லெவல் 5 ஊழியர்கள்:
7வது ஊதியக் குழு (அடிப்படை ஊதியம்) -ரூ.29,200, 8வது ஊதியக் குழு (1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) - ரூ.56,064

நிலை 3 (GP-2000) ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் முழுமையான கணக்கீடு

நிலை 3 ஊழியரின் சாத்தியமான புதிய சம்பளத்தின் முழுமையான விவரத்தை இப்போது பார்ப்போம்.

- தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.21,700

- மதிப்பிடப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 1.92

- திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.21,700 x 1.92 = ரூ.41,664

- புதிய ஊதிய ஆணையத்தில் அகவிலைப்படி (DA): 0

- வீட்டு வாடகை படி (HRA): ரூ.12,499 புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் 30% (X-வகை நகரங்களுக்கு)

- பயண படி (TA): அதிக TPTA நகரங்களுக்கு ரூ.3,600 (நிலைகள் 3-8)

- மொத்த மொத்த சம்பளம்: ரூ.57,763 (புதிய அடிப்படை ஊதியம் + HRA + TA)

கழிக்கப்படும் தொகை

- NPS பங்களிப்பு: ரூ.4,166 (புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் 10%)
- CGHS பங்களிப்பு: நிலைகள் 1-5 க்கு ரூ.250 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது

நிகர சம்பளம் (கையில் கிடைக்கும் சம்பளம்): ரூ.53,347 (மொத்த சம்பளம் - மொத்த விலக்குகள்)

லெவல் 3 ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு: சுருக்கமாக....

- 8வது ஊதியக் குழு நிலை-3 ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும் என்பதை இந்தக் கணக்கீடு தெளிவாகக் காட்டுகிறது. 

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறைந்தபட்ச அளவில் 1.92 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும், உங்கள் நிகர சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வைக் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அதிகமாக இருந்தால், அதிகரிப்பு இன்னும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

- இருப்பினும், இது ஒரு மதிப்பீடு மட்டுமே, மேலும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே உண்மையான அளவீடுகள் தெளிவாகும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கணக்கீடு தோராயமானது மற்றும் சாத்தியமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டது. 8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் பற்றி தெரியவரும்.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

