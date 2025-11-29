English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்

8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்

8th Pay Commission Latest News: 2026 புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் நற்செய்திகள் என்ன? அவர்களது மாத சம்பாம் எவ்வளவு உயரும்? முழு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:06 AM IST
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
  • அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
  • சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

Trending Photos

டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
camera icon8
Tourism
டிசம்பரில் மிஸ் பண்ணக் கூடாத 5 கடற்கரை நகரங்கள்... வேற லெவல் அனுபவமாக இருக்கும்!
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Actress marries old actor
30 வயது மூத்த நடிகரை திருமணம் செய்துக்கொண்ட பிரபல நடிகை! யார் தெரியுமா?
நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா திருமண புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் வைரல்!
camera icon6
Actress Samyuktha
நடிகை சம்யுக்தா - அனிருத்தா திருமண புகைப்படங்கள்! இணையத்தில் வைரல்!
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய கோரிக்கைகள்: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரை உற்றுநோக்கும் அரசு ஊழியர்கள்
8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்

8th Pay Commission Salary Hike: 2026 ஆம் ஆண்டு தொடங்கவுள்ளது. புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கப்போகும் செய்திகள் என்ன? 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? சம்பளமும், ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஊழியர்களின் நிதி சிக்கல்களுக்கு நிவராணம் அளிக்குமா? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான ஆண்டு

2025 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஆண்டாக இருந்தது. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு இடையில், இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன் பிறகு ஆண்டின் இறுதியில், சில நாட்களுக்கு முன் குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான நியமனம் நடந்தது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த நிலையில், 8வது ஊதியக்குழுவின் அறிவிப்பு லட்சக்கணக்கான மக்களை உற்சாகப்படுத்தியது.

8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

அகவிலைப்படி இணைப்பு, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் மாற்றம், சுமார் 25-34% சம்பள உயர்வு என 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு பல நன்மைகள் காத்திருக்கின்றன. தோராயமாக 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 65 லட்சம் ஓய்வூதுயதாரர்களும் இதனால் பயனடைவார்கள், புதிய ஊதியக்குழுவின் அமைப்பு மத்திய அரசுக்கு ₹1.8 லட்சம் கோடி சுமையை ஏற்படுத்தும்.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

அகவிலைப்படி 50% -ஐ எட்டும்பொது அது பொதுவாக அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகின்றது. தற்போது அகவிலைப்படி 58% -இல் உள்ளது. இப்போது புதிய ஊதியக்குழுவும் அமலுக்கு வரவுள்ளதால், 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கபடும் என நம்பப்படுகின்றது. அதன் பிறகு அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீணும் 0% -இலிருந்து தொடங்கும். இது மிகப்பெரிய ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் மாற்றம்

7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இது குறைந்தபட்ச சம்பளத்தை ₹18,000 ஆக மாற்றியது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இதன் விளைவாக சம்பளம் 14-54% வரை ஏற்றம் காணலாம்.

8th Pay Commission Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக் குழுவில், அகவிலைப்படி இணைப்பு காரணமாக அடிப்படை ஊதியம் அதிகரிக்கும். புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் கூடுதல் அதிகரிப்பு இருக்கும். மொத்தத்தில் சம்பளத்தில் 25-34% அதிகரிப்பு இருக்கலாம் என்றும், குறைந்தபட்ச சம்பளம் ₹26,000-₹27,000 ஆக உயரலாம் என்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் இணைப்பாலும், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மாற்றத்தாலும் பயனடைவார்கள்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு பற்றி சில உதாரணங்கள் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்:

லெவல் 1 ஊழியர்கள்: அடிப்படை ஊதியம் - ₹18,000

தற்போதைய (2025) நிலை: 

அடிப்படை ஊதியம் = ₹18,000 + DA 58% (₹10,440) = ₹28,440. 
HRA 30% (₹5,400), 
TA ₹1,350
மொத்த சம்பளம் = ₹35,190. 
NPS கழிக்கப்பட்ட பிறகு தோராயமாக ₹32,000 சம்பளம் கிடைக்கும்

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - 3.0 (மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது)
அடிப்படை ஊதியம் = (₹18,000 + DA இணைக்கப்பட்டது) x 3.0 = ₹54,000. 
புதிய அகவிலைப்படி = 0% இல் தொடங்கும்
HRA = 30% (₹16,200), 
TA = ₹1,800
மொத்த சம்பளம் = ₹72,000. 
நிகர சம்பளம் = தோராயமாக ₹65,000 (சுமார் 30% உயர்வு).

பல்வேறு லெவல் ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு கணக்கீடு:

8வது CPC மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை (2026) உயர்வு (%) 1 நிலை-1 ₹18,000 ₹26,000-₹27,000 44-50% 2 நிலை-5 ₹29,200 ₹45,000-₹50,000 30-34% 3 நிலை-10 ₹56,100 ₹90,000-₹1,00,000 25-30%

Central Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய உயர்வு இருக்கும். அவர்களுக்கும் 25-30% வரை அதிகரிப்பு இருக்கும் என எதிர்க்கப்படுகின்றது. இது தவிர கம்யுடேஷன் பென்ஷன், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம், கூடுதல் ஓய்வூதியம் போன்று இன்னும் சில கோரிக்கைகளையும் வைத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இணையுமா அகவிலைப்படி? உயருமா சம்பளம்? டிசம்பர் 1 நாடாளுமன்றத்தில் பதில்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக் குழு ஓய்வூதிய திருத்தம்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்குமா நிதி அமைச்சகம்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalary hikepension

Trending News