  • அடி தூள்!! 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

அடி தூள்!! 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் லெவல் 1 முதல் 18 வரையிலான ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 28, 2025, 09:09 PM IST
  • 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?
  • நிலை 1 முதல் 18 வரையிலான ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைகின்றன. 10 ஆண்டின் விதிப்படி ஜனவரி 1 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும், இதன் செயல்பாடுகளில் தாமதங்கள் இருப்பதால், இதன் உண்மையான அமலாக்கம் 2027 மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு

8வது ஊதியக்குழுவில் குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். 8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கு இதில் முக்கிய பங்கு இருக்கும்.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மூலம் அதிகரித்த ஊதியம்

10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வைப் பெறுகிறார்கள். 6வது ஊதியக் குழுவில், 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் காரணமாக அடிப்படை சம்பளம் 1.92 மடங்கு அதிகரித்தது. 7வது ஊதியக்குழுவில் 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அடிப்படை ஊதியத்தை 2.57 மடங்கு அதிகரித்தது.

லெவல் வாரியாக ஊழியர்களின் பாகுபாடு

இந்திய அரசு ஊழியர்கள் 18 நிலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். லெவல் 1 இல் குரூப் டி ஊழியர்கள் அடங்குவர். மேலும் லெவல் 18 என்பது அமைச்சரவை செயலாளர் உட்பட மிக உயர்ந்த நிலை ஊழியர்களுக்கானது. நிலைகள் 1 மற்றும் 18 க்கு இடையில் 16 குழுக்கள் உள்ளன. இந்தக் குழுக்கள் அனைத்தும் A, B, C மற்றும் D குழுக்களின் கீழ் வருகின்றன. வெவ்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் அடிப்படையில் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வுகள் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

1.92, 2.15 அல்லது 2.57 ஆகிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் 1-18 நிலைகளில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சாத்தியமான சம்பள உயர்வுகளை பற்றி இங்கே காணலாம். முதலில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பொதுவாக மத்திய அரசு, சம்பள ஆணையம் அல்லது காம்பன்சேஷன் கமிட்டியால் பல பொருளாதார மற்றும் நிறுவனக் கருத்தாய்வுகளின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

- 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான சாத்தியமான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது. 

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில், தற்போதைய 58% அகவிலைப்படி, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும் வரை சாத்தியமான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு, ஆண்டு சம்பள உயர்வுகள் மற்றும் குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கை (3.6 இல்) ஆகியவை அடங்கும்.

8th Pay Commission Salary Hike 2026: நிலை 1 முதல் 18 வரையிலான ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், பல்வேறு கிரேட் பேவில் அடிப்படை ஊதியம் பின்வருமாறு:

நிலை 1 ₹18,000
நிலை 2 ₹19,900
நிலை 3 ₹21,700
நிலை 4 ₹25,500
நிலை 5 ₹29,200
நிலை 6 ₹35,400
நிலை 7 ₹44,900
நிலை 8 ₹47,600
நிலை 9 ₹53,100
நிலை 10 ₹56,100
நிலை 11 ₹67,700
நிலை 12 ₹78,800
நிலை 13 ₹118,500
நிலை 13 ₹131,100
நிலை 14 ₹144,200
நிலை 15 ₹182,200
நிலை 16 ₹205,400
நிலை 17 ₹225,000
நிலை 18 ₹250,000

Salary Hike: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 ஆக இருந்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

தர நிலை அடிப்படை ஊதியம் (பொருத்தக் காரணி 1.92) சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? (ரூபாயில்)
நிலை 1 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.34,560 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 16,560.00
நிலை 2 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.38,208 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 18,308.00
நிலை 3 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.41,664 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 19,964.00
நிலை 4 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ. 48,960 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 23,460.00
நிலை 5 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.56,064 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 26,864.00
நிலை 6 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.67,968 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 32,568.00
நிலை 7 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.86,208 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 41,308.00
நிலை 8 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.91,392 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 43,792.00
நிலை 9 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,01,952 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 48,852.00
நிலை 10 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,07,712 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 51,612.00
நிலை 11 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,29,984 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 62,284.00
நிலை 12 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,51,296 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 72,496.00
நிலை 13 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,27,520 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 109,020.00
நிலை 13 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,51,712 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 120,612.00
நிலை 14 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,76,864 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 132,664.00
நிலை 15 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,49,824 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 167,624.00
நிலை 16 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,94,368 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 188,968.00
நிலை 17 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.4,32,000 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 207,000.00
நிலை 18 - 1.92 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.4,80,000 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 230,000.00

Salary Hike: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.15 ஆக இருந்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

நிலை 1 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.38,700 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 20,700.00
நிலை 2 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.42,785 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 22,885.00
நிலை 3 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.46,655 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 24,955.00
நிலை 4 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.54,825 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 29,325.00
நிலை 5 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.62,780 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 33,580.00
நிலை 6 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.76,110 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 40,710.00
நிலை 7 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.96,535 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 51,635.00
நிலை 8 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,02,340 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 54,740.00
நிலை 9 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,14,165 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 61,065.00
நிலை 10 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,20,615 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 64,515.00
நிலை 11 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,45,555 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 77,855.00
நிலை 12 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,69,420 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 90,620.00
நிலை 13 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,54,775 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 136,275.00
நிலை 13 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,81,865 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 150,765.00
நிலை 14 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,10,030 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 165,830.00
நிலை 15 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,91,730 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 209,530.00
நிலை 16 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.4,41,610 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 236,210.00
நிலை 17 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.4,83,750 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 258,750.00
நிலை 18 - 2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.5,37,500 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 287,500.00

Salary Hike: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

நிலை 1 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.46,260 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 28,260.00
நிலை 2 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.51,143 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 31,243.00
நிலை 3 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.55,769 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 34,069.00
நிலை 4 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.65,535 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 40,035.00
நிலை 5 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.75,044 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 45,844.00
நிலை 6 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.90,978 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 55,578.00
நிலை 7 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,15,393 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 70,493.00
நிலை 8 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,22,332 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 74,732.00
நிலை 9 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,36,467 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 83,367.00
நிலை 10 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,44,177 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 88,077.00
நிலை 11 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.1,73,989 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 106,289.00
நிலை 12 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.2,02,516 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 123,716.00
நிலை 13 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,04,545 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 186,045.00
நிலை 13 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,36,927 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 205,827.00
நிலை 14 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.3,,70,594 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 226,394.00
நிலை 15 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ. 4,68,254 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 286,054.00
நிலை 16 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.5,27,878 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 322,478.00
நிலை 17 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.5,78,250 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 353,250.00
நிலை 18 - 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.6,42,500 / சம்பள உயர்வு: ரூ. 392,500.00

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | டிசம்பர் 31 நிறைவுபெறும் 7வது ஊதியக்குழு: 10 ஆண்டுகளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு 55% சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு CGHS, HBA: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய திட்டங்களில் மாற்றம்? குஷியான அப்டேட்

