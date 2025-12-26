English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கூகிளில் டிரெண்ட் ஆகும் '8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்': அதிரடி சம்பள உயர்வு காத்திருக்கா?

கூகிளில் டிரெண்ட் ஆகும் '8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்': அதிரடி சம்பள உயர்வு காத்திருக்கா?

8th Pay Commission Latest News: கடந்த 36 மணி நேரத்தில் கூகிள் டிரெண்ட்ஸில் அதிகம் தேடப்பட்ட சொற்றொடர்களில் '8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (8th Pay Commission fitment factor) என்ற சொற்றொடரும் ஒன்றாக உள்ளது. இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 11:16 AM IST
  • நவம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட பரிந்துரை விதிமுறைகள்.
  • '8th Pay Commission fitment factor' கூகிளில் டிரெண்ட் ஆக காரணம் என்ன?
  • 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

கூகிளில் டிரெண்ட் ஆகும் '8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்': அதிரடி சம்பள உயர்வு காத்திருக்கா?

8th Pay Commission Fitment Factor: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எந்த அளவில் தீர்மானிக்கப்படும், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும் என பல கேள்விகள் அவர்களிடம் உள்ளன. இதற்கிடையில் கடந்த 2 நாட்களில் மற்றொரு சுவாரசியமான விஷயத்தை காண முடிந்தது.

Fitment Factor: கூகிளில் டிரெண்ட் ஆகும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்

கடந்த 36 மணி நேரத்தில் கூகிள் டிரெண்ட்ஸில் அதிகம் தேடப்பட்ட சொற்றொடர்களில் '8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' (8th Pay Commission fitment factor) என்ற சொற்றொடரும் ஒன்றாகும். ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தங்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பது குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அதிகரித்து வரும் ஆர்வத்தை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழு தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரக்கூடும் என்ற ஒரு முக்கிய விஷயத்தை மக்கள் இணையத்தில் அதிகமாக தேடி வருகின்றனர்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஆர்வம் எதில் உள்ளது?

பெரும்பாலான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, 8வது ஊதியக் குழு மீதான ஆர்வம் பரவலாக இரண்டு விஷயங்களில் அதிகமாக உள்ளது:

- 8th CPC Timeline: 8வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்படும் காலக்கெடு மற்றும் 

- Salary Hike and Pension Hike: சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வின் அளவு. 

இந்த இரண்டு கேள்விகளின் மையத்திலும் ஒரே ஒரு எண் உள்ளது — அதுதான் 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர். இதுவே அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் ஏற்படும் திருத்தம் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் என்பதை இறுதியில் தீர்மானிக்கும்.

Terms of Reference: நவம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட பரிந்துரை விதிமுறைகள்

8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 16, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பணிக்கான விதிமுறைகள் (ToR) நவம்பர் முதல் வாரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்தக் குழுவிற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமை தாங்குகிறார். பங்கஜ் ஜெயின் உறுப்பினர்-செயலாளராகவும், ஐஐஎம் பெங்களூருவின் பேராசிரியர் புலக் கோஷ் உறுப்பினராகவும் உள்ளனர்.

தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க இந்தக் குழுவிற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது பரிந்துரைகள் ஏப்ரல்-மே 2027-க்குள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு, அவற்றைச் செயல்படுத்த அரசாங்கம் மேலும் ஆறு முதல் ஏழு மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த வகையில், 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும்.

'8th Pay Commission fitment factor' கூகிளில் டிரெண்ட் ஆக காரணம் என்ன?

சுவாரஸ்யமாக, '8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்' என்பது கடந்த சில காலமாகவே அரசு ஊழியர்களால் அதிகம் தேடப்பட்ட சொற்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 36 மணி நேரத்தில், இது கூகிள் டிரெண்ட்ஸில் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைத் திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி ஆகும். இந்த எண்ணில் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஏற்பட்டாலும், அது மாதாந்திர சம்பளம், அகவிலைப்படி தொடர்பான உயர்வுகள் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும். ஆகையால் 8வது ஊதியக் குழுவை நோக்கிய பயணத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஒரு மிகப்பெரிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?

- தற்போது அறிக்கைகள் மற்றும் சந்தைக் கணிப்புகள் ஒரு பரந்த வரம்பைக் குறிப்பிடுகின்றன. 

- சில கணிப்புகள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கும் என்று கூறுகின்றன.

- பல மதிப்பீடுகள் 2.28 முதல் 2.86 வரையிலான வரம்பில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை மதிப்பிட்டுள்ளன.

- 7வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது.

- இதனுடன் ஒப்பிடும்போது, 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் காரணி ​​ஒரு பெரிய ஊதிய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என்ற நம்பிக்கை இயல்பாகவே ஏற்படுள்ளது.

தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவின் (NC JCM) ஊழியர் பிரிவு உட்பட ஊழியர் சங்கங்கள், தங்கள் கோரிக்கைகளை தெளிவாகவத் தெரிவித்து வருகின்றன. அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகள், தொழில்நுட்பம் போன்ற புதிய காலச் செலவுகள் மற்றும் அனைத்து ஊதிய நிலைகளிலும் ஒரு சீரான காரணி தேவை என்பதைக் காரணம் காட்டி, அவர்கள் 2.57 அல்லது அதற்கும் அதிகமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தேவை என வலியுறுத்துகின்றனர். சிலர் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 அல்லது 3.0 ஆக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

கொள்கை வகுப்பாளர்களின் எச்சரிக்கையான அணுகுமுறை

மிக அதிகமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எதார்த்தமானதாக கொள்கை வகுப்பாளர்கள் கருதவில்லை. பொருளாதார மற்றும் நிதி வரம்புகளைக் கருத்தில் கொண்டு, 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.08 -க்குள் ஒரு மிதமான வரம்பில் நிலைபெறக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். இந்த செய்தி எதிர்பார்ப்புகளைக் குறைத்தாலும், ஊழியர்களின் நலன் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் ஊதியக் குழு செய்ய வேண்டிய சமநிலைப் பணியையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி

இதற்கிடையில், ஆம்பிட் கேபிடல் என்ற தரகு நிறுவனம் ஒரு அதிக நம்பிக்கையான கருத்தைத் தெரிவித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தியை கொடுத்துள்ளது. அதன் பகுப்பாய்வின்படி, 8வது ஊதியக் குழு, கையில் கிடைக்கும் நிகர ஊதியத்தில் 30-34% உயர்வை வழங்கக்கூடும். இது 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் காணப்பட்ட 14.3% உயர்வை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.

கடந்தகால ஊதியக் குழுக்களுடன் ஒப்பீடு

- 6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ரூ.7,000 அடிப்படை ஊதியம் சுமார் ரூ.15,750 நிகர ஊதியமாக மாறியது.

- 7வது ஊதியக் குழு குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தியது, ஆனால் அகவிலைப்படியின் மறுசீரமைப்பு காரணமாக, உண்மையான உயர்வு சுமார் 14.3% மட்டுமே இருந்தது. படிகள் உட்பட, மொத்த உயர்வு தோராயமாக 23% ஆக இருந்தது.

- இந்த முறை, எதிர்பார்ப்புகள் தெளிவாக அதிகமாக உள்ளன. 

- மொத்தத்தில் 30% அல்லது அதற்கும் அதிகமான ஊதிய உயர்வு குறித்த கணிப்புகள் உண்மையாகும்பட்சத்தில், 8வது ஊதியக் குழுவானது, பல தசாப்தங்களில் இல்லாத அளவுக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய மாற்றங்களில் ஒன்றாக அமையக்கூடும்.

8வது ஊதியக்குழு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுருக்கமாக...

- மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

- தற்போது, 8வது ஊதியக் குழு பற்றிய ஆர்வமும் தேடலும் மிக அதிகமாக உள்ளது. 

- கூகிள் டிரெண்டிங்கில் கடந்த 36 மணி நேரத்தில் '8th Pay Commission fitment factor' என்பது அதிகம் தேடப்பட்ட சொற்றொடர்களில் ஒன்றாக உள்ளது. 

- நவம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட புதிய ஆணையம் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்து, அரசாங்கம் ஒரு முடிவை எடுத்த பின்னரே ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் இறுதி எண் பற்றி தெரியவரும்.

- இருப்பினும், இணையத் தேடல்களிலும் பொது விவாதங்களிலும் ஏற்பட்டுள்ள இந்தத் திடீர் அதிகரிப்பு, கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் எவ்வளவு உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறார்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் Fitment Factor, அனைவர் கண்ணும் இதன்மேல்தான்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! குறைந்தபட்சம் 83% சம்பள உயர்வு, குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

