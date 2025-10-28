English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அடுத்த வாரம் அமைக்கப்படுகிறதா 8வது ஊதியக்குழு? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

அடுத்த வாரம் அமைக்கப்படுகிறதா 8வது ஊதியக்குழு? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Formation: பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக 8வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 11:05 AM IST
  • 8வது ஊதியக்குழு, அடுத்த வாரத்தில், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக அமைக்கப்படும்.
  • புதிய ஊதியக்குழு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.
  • இது ஊழுயர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும்.

Trending Photos

Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
camera icon12
Ind vs aus 1st t20
Ind vs Aus 1st T20: இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. உள்ளே வரும் 2 முக்கிய வீரர்கள்!
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
camera icon7
vastu tips
தூங்கி எழுந்ததும் தப்பி தவறியும் இதெல்லாம் பார்க்காதீங்க.. அந்த நாளே விளங்காது!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
அடுத்த வாரம் அமைக்கப்படுகிறதா 8வது ஊதியக்குழு? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் முக்கிய அப்டேட் ஒன்று கிடைத்துள்ளது. பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சற்று முன்னதாக, அடுத்த வாரம் 8வது ஊதியக் குழுவை மத்திய அரசு அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அமைச்சரவையால் 8வது ஊதியக்குழு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்து மாதங்களுக்குப் பிறகு இந்த பூதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு திருத்தம்

மத்திய அரசால் அமைக்கப்படும் இந்த குழு, 11.8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான திருத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய விதிமுறைகளை பரிந்துரைக்கும். இது தவிர ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பிற அலனவ்சுகள், விதிகள் ஆகியவற்றிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்.

Terms of Reference: குறிப்பு விதிமுறைகள் தயாரா?

8வது ஊதியக்குழு சுமார் 10 ஆண்டுகாலமாக தொடந்து வரும் ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய அமைப்புகளில் மாற்றங்களை செய்யும். ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தத்தை மேற்பார்வையிட ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து, அரசு பணி நியமன விதிமுறைகளை (ToR) இறுதி செய்துள்ளதாக அறியப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை இதற்கு முந்தைய ஊதியக்குழுக்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைந்தது சுமார் ஒரு வருடம் தாமதமாக வந்துள்ளது. புதிதாக அமைக்கப்படும் ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 6–12 மாதங்கள் ஆகலாம். அதன் பிறகு அரசாங்கம் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்தவுடன் இது அமலுக்கு வரும். எனினும், 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும். அதன் நன்மைகள், ஊதிய திருத்தம், ஓய்வூதிய திருத்தம் அனைத்தும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், இந்த தேதி முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜனவரி 16, 2025 அன்று டெல்லி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சற்று முன்பு 8வது சம்பளக் குழுவுக்கான அங்கீகாரத்தை அளித்தார். மாநில அரசுகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பங்குதாரர்களிடமிருந்தும் உள்ளீடுகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

சம்பள ஆணையம், உதிய உயர்வின் மூலம் நுகர்வை கணிசமாக அதிகரிக்கின்றன. ஆனால், அவை மாநில அரசுகள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSU) மற்றும் மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மீது கணிசமான நிதிச் சுமையை சுமத்துகின்றன. ஏனெனில் அவை பொதுவாக தங்கள் ஊதிய திருத்தங்களை மத்திய பரிந்துரைகளுடன் ஒத்திசைத்து செய்கின்றன.

ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் மத்திய அரசாங்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தாது. அவை பொதுவாக சிறிய மாற்றங்களுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (சிவிலியன் மற்றும் டிஃபென்ஸ்) மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பள கட்டமைப்புகள், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் சலுகைகள் குறித்து ஆணையம் அறிவுறுத்துகிறது

7வது ஊதியக்குழு

7வது ஊதியக் குழு பிப்ரவரி 28, 2014 அன்று 18 மாத காலக்கெடுவுடன் அமைக்கப்பட்டது. ஜனவரி 1, 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட இது, ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் 23.55% அதிகரிப்பை வழங்கியது. இதன் விளைவாக கூடுதலாக ஆண்டுக்கு ரூ.1.02 லட்சம் கோடி (நிதியாண்டு 17 இல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 0.65%) செலவிடப்பட்டது. இது நிதியாண்டு 16 இல் 3.9% ஆக இருந்த நிதிப் பற்றாக்குறையை நிதியாண்டு 17 இல் 3.5% ஆகக் குறைப்பதை சவாலாக மாற்றியது.

மாநிலங்கள் பொதுவாக சம்பளத்தை திருத்துவதில் மத்திய ஊதியக்குழுக்களின் வழியைப் பின்பற்றுவதால், கோடிக்கணக்கான மாநில அரசு ஊழியர்களும் இதனால் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.

8வது ஊதியக்குழு சுருக்கமாக.....

-  8வது ஊதியக்குழு, அடுத்த வாரத்தில், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக அமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

- புதிய ஊதியக்குழு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

- இதன் அமலாக்கத்தில் சற்று தாமதம் ஏற்படலாம்.

- இது ஊழுயர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசம்... ஜனவரி முதல் 80% சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commissionn7th pay commissionsalaryCentral government employeesfitment factor

Trending News