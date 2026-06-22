/8வது ஊதியக் குழு: வரம்பு முதல் பலன்கள் வரை... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்?

8th Pay Commission Gratuity: 8-வது ஊதியக்கு உறுப்பினர்களிடம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ள படி, புதிய ஊதியக்குழு அமைந்தவுடன் பணிக்கொடை வரம்பு முதல் நன்மைகள் வரை பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. இது ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சிறந்த ஓய்வுகால நன்மைகளை அளிக்கும். புதிய ஊதியக்கு குழுவில் பணிக்கொடை தொடர்பாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழு அமைவதற்கு முன்னதாகவே, பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களும் பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களைக் கோரியுள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானவை பின்வருமாறு:
தற்போதுள்ள ஊதியக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் ஓய்வுகாலத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பணிக்கொடை விதிகளையும் மாற்ற வேண்டும் என்பதே கோரிக்கைகளின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. பல்வெறு ஊழியர் அமைப்புகள் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளின் விரிவான விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பணிக்கொடை மூலம் கிடைக்கும் நன்மைகளி்ல் முக்கியமான சில மேம்பாடுகளை பரிந்துரைத்துள்ளது. ஊழியர்களின் ஓய்வுகால நன்மைக்கும், தற்போதுள்ள செலவினங்களுடன் பணிக்கொடையை ஒத்திசைக்கவும் இந்த மாற்றங்கள் தேவை என சங்கம் கருதுகிறது.
பணிக்கொடை கணக்கீட்டு முறைக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட சூத்திரம்:
பணிக்கொடை கணக்கீடு = (1/3) × (அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) × தகுதியான சேவையின் முழுமையான ஆறு மாத காலங்களின் எண்ணிக்கை.
ஓய்வுக்கால பணிக்கொடை (Retirement gratuity) என்பது, தகுதியான பணிக்காலத்தின் ஒவ்வொரு முழுமையான ஆறு மாத காலத்திற்கும், ஓய்வுபெறும் தேதியில் பெறப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (BP) மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு (1/3) என்ற விகிதத்தில் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்று IRTSA கூறியுள்ளது. 33 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தகுதியான பணிக்காலத்திற்கான ஓய்வுக்கால பணிக்கொடை, அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் கூட்டுத்தொகையில் 32 மடங்காக இருக்க வேண்டும். இதன் இதன் உச்சவரம்பு ரூ. 50 லட்சமாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்திய ரயில்வே தொழில்நுட்ப மேற்பார்வையாளர்கள் சங்கம் (IRTSA), இறப்புக்கான பணிக்கொடை கட்டமைப்பிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை கோரியுள்ளது. இந்த வகையான பணிக்கொடைக்கான அதிகபட்ச வரம்பை ரூ. 50 லட்சமாக உயர்த்தவும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
இறந்த ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் தொகை, அந்த ஊழியரின் தகுதியான பணிக்காலத்துடன் இணைக்கப்பட பின்வரும் வழிகளை அமைப்பு முன்மொழிந்துள்ளது:
|1 ஆண்டிற்கும் குறைவான பணி
|அடிப்படை ஊதியத்தைப் போல 4 மடங்கு
|1 ஆண்டு அல்லது அதற்கு மேல் ஆனால் 5 ஆண்டிற்கும் குறைவு
|அடிப்படை ஊதியத்தைப் போல 12 மடங்கு
|5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் ஆனால் 11 ஆண்டிற்கும் குறைவு
|அடிப்படை ஊதியத்தைப் போல 24 மடங்கு
|11 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் ஆனால் 20 ஆண்டிற்கும் குறைவு
|அடிப்படை ஊதியத்தைப் போல 30 மடங்கு
|20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல்: தகுதியான பணியின் ஒவ்வொரு முழுமையான ஆறு மாத காலத்திற்கும் ஊழியரின் மொத்த ஊதியத்தில் (emoluments) பாதி அளவு
|இது அதிகபட்சமாக மொத்த ஊதியத்தைப் போல 50 மடங்கு வரை இருக்கலாம்.
இந்த மாற்றங்களின் மூலம் பணியில் இருக்கும்போது உயிரிழக்கும் ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கு வலுவான நிதி ஆதரவு கிடைப்பதோடு, இறப்புக்கான பணிக்கொடை பலன்கள் தற்போதுள்ள ஊதிய நிலைகள் மற்றும் பணி நிபந்தனைகளுடன் இணக்கமாக்கவும் இருக்கும்.
இந்த வகையில் பல்வேறு சங்கங்கள் 8-வது ஊதியக்குழுவிடம் பணிக்கொடை தொடர்பான வலுவான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளன. இவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கு மிகப்பெரிய ஓய்வுகால நிவாரணம் கிடைக்கும்.