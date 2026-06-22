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8வது ஊதியக் குழு: வரம்பு முதல் பலன்கள் வரை... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்?

8th Pay Commission Gratuity: 8-வது ஊதியக் குழு அமைவதற்கு முன்னதாகவே, பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்களும் பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களைக் கோரியுள்ளன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:26 AM IST
8வது ஊதியக் குழு: வரம்பு முதல் பலன்கள் வரை... அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்?
Image Credit: 8th Pay Commission Update (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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