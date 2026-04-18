8வது ஊதியக்குழு: 67% ஓய்வூதியம், ரூ.75 லட்சம் கிராஜுவிட்டி, HRA, OPS.... ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்

8th Pay Commission Salary Hike: அதிகாரப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள NC JCM பரிந்துரை பட்டியலில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவசியமான பல தேவைகளை ஊழியர் சங்கங்கள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளன.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 01:59 PM IST
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?
  • பணிக்கொடை விதிகளில் என்ன மாற்றம் கோரப்பட்டுள்ளது?
  • மருத்துவ உதவிக்கான முன்மொழிவு என்ன?

8th Pay Commission for Pensioners: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். சமீபத்தில் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சிலான NC JCM, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு ஒரு விரிவான பரிந்துரை பட்டியலை சமர்ப்பித்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த பட்டியலில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவசியமான பல தேவைகளை ஊழியர் சங்கங்கள் எடுத்துக்காட்டியுள்ளன. 

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள்

குறிப்பாக மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் (Central Government Pensioners) நீ்ண்ட நாட்களாக கோரி வரும், அவர்களது பணி ஓய்வு காலத்தை நிதி ரீதியாக மேம்படுத்தக்கூடிய பல வித கோரிக்கைகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வுகாலம் இன்னும் சிறப்பாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

ஏப்ரல் 14, 2026 அன்று இதற்கான குறிப்பாணை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இது, குறிப்பாக அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நிதி எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான கோரிக்கை

இந்தக் குறிப்பாணையின் முக்கிய அம்சம், பங்களிப்பு அடிப்படையிலான தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு எதிரான அதன் வலுவான நிலைப்பாடாகும். NC-JCM அவற்றை ரத்து செய்யக் கோரியுள்ளது. மேலும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பு

இந்தக் குறிப்பாணை ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பெரிய உயர்வை முன்மொழிகிறது. ஓய்வூதியதாரர்கள் பணி ஓய்வு காலத்தில் கவுரமான வாழ்க்கையை அனுபவிக்க உதவும் வகையில், தற்போதுள்ள 50%-லிருந்து, கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தில் 67%-ஐ ஓய்வூதியமாக வழங்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) 50% வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் உள்ளது.

கூடுதல் ஓய்வூதியம்

வயது அடிப்படையிலான ஓய்வூதியத்திற்கான கோரிக்கையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. வயது அதிகரிக்கும்போது மருத்துவச் செலவுகள் அதிகரிப்பதால், வயது அடிப்படையிலான ஓய்வூதிய உயர்வுகளை இந்தக் குறிப்பாணை கோருகிறது. தற்போது கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் வயது வரம்பை மாற்றி 65 வயது முதல் இதை தொடங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Additional Pension: முன்மொழியப்பட்ட கூடுதல் ஓய்வூதிய கட்டமைப்பு:

- 65 வயதில் கடைசிச் சம்பளத்தில் 70%, 
- 70 வயதில் 75%, 75 வயதில் 80%, 
- 80 வயதில் 85%, 
- 85 வயதில் 90 மற்றும் 
- 90 வயதில் 100%.

பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்

இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதியப் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடும் (Gratuity Calculation) தற்போதைய முறை ஊழியர்களுக்கு ஒரு பாதகமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மாதத்திற்கு 30 வேலை நாட்களுக்குப் பதிலாக 25 வேலை நாட்களின் அடிப்படையில் கணக்கிட வேண்டும் என்று அந்த குறிப்பாணை பரிந்துரைக்கிறது. பணிக்கொடையின் அதிகபட்ச வரம்பை மூன்று மடங்கு உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவும் உள்ளது. இது மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய ரூ. 25 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 75 லட்சமாக அதை உயர்த்துவதே இந்த முன்மொழிவாகும். மேலும், 33 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு, 16.5 மடங்கு ஊதிய வரம்பை ரத்து செய்யவும் கோரப்பட்டுள்ளது.

வீட்டு வசதி மற்றும் நலத்திட்ட நடவடிக்கைகள்

இந்த முன்மொழிவுகள் ஓய்வூதியத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்கள் என இரு இடங்களிலும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவும் வகையில், அவர்களுக்கு 'வீட்டு வாடகைப்படி' (House Rent Allowance) வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மருத்துவ உதவி

மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மருத்துவச் செலவுகளை நிர்வகிக்க உதவும் வகையில், ஒரு புதிய 'பராமரிப்பாளர் படி' (Caretaker Allowance) வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த மனுவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊதிய நிர்ணய முன்மொழிவு

51 பக்கங்களைக் கொண்ட இந்த மனுவில், ஒரு புதிய 'ஊதிய நிர்ணயக் காரணி' (Fitment Factor) குறித்தும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ரூ. 18,000-லிருந்து ரூ. 69,000-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று NC-JCM அமைப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதைச் செயல்படுத்துவதற்காக, 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தவும், ஆண்டு ஊதிய உயர்வு விகிதத்தை 3%-லிருந்து 6%-ஆக இரட்டிப்பாக்கவும் அவர்கள் முன்மொழிந்துள்ளனர்.

8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்குமா?

ஆம், அடிப்படை ஊதியம் அதிகரித்தால், அதைத் தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் தானாகவே உயரும். குடும்ப ஓய்வூதியமும் அதிகரிக்கும், ஓய்வூதியத்தின் மீதான அகவிலை நிவாரணம் தொடரும்.

2. பணிக்கொடை விதிகளில் என்ன மாற்றம் கோரப்பட்டுள்ளது?

பணிக்கொடையின் அதிகபட்ச வரம்பை மூன்று மடங்கு உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவும் உள்ளது. இது மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது. தற்போதைய ரூ. 25 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 75 லட்சமாக அதை உயர்த்துவதே இந்த முன்மொழிவாகும். 

3. மருத்துவ உதவிக்கான முன்மொழிவு என்ன?

மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மருத்துவச் செலவுகளை சமாளிக்க் உதவும் வகையில், ஒரு புதிய 'பராமரிப்பாளர் படி' வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த மனுவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

