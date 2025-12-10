English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள்... நாடாளுமன்றத்தில் குட் நியூஸ்

8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள்... நாடாளுமன்றத்தில் குட் நியூஸ்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 11:54 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணை அமைச்சரின் அப்டேட்.
  • நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட 5 கேள்விகள்.
  • 8வது ஊதியக் குழு எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?

Trending Photos

புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
camera icon14
TN Government
புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்
Heart Beat S3 to Kaattan: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon6
OTT Release
Heart Beat S3 to Kaattan: இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள்... நாடாளுமன்றத்தில் குட் நியூஸ்

8th Pay Commission Update: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கடந்த சில நாட்களாக பல முக்கிய செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கப்பட்ட பதிலில் பல பெரிய செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? மத்திய அரசு கொடுத்த தகவல் என்ன? ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு எப்போது தொடங்கும்? இவை அனைத்தைப் பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிருப்தி

சமீபத்தில், 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பாக ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது. 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களை 8வது ஊதியக்குழுவின் வரம்பிலிருந்து விலக்க அரசாங்கம் திட்டமிட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF) தனது கவலைகளை வெளிப்படுத்தியது. மேலும் அரசாங்கத்தை அணுகி, குறிப்பு விதிமுறைகளில் (ToR) குறிப்பிடத்தக்க முரண்பாடுகளை எடுத்துக்காட்டியது. 

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

இருப்பினும், அரசாங்கம் அனைத்து தவறான புரிதல்களையும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் எட்டாவது சம்பள கமிஷனால் பயனடைவார்கள் என்பதை நிதி அமைச்சகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. தற்போது நடந்துவரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதற்கான விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, டிசம்பர் 8, 2025 திங்கட்கிழமை எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், “நாட்டில் சுமார் 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவால் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள்." என்று தெரிவித்தார். இதில் கணிசமான செலவுகள் உள்ளதால், ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவுடன், அவற்றைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்படும்  என்றும் அரசாங்கம் குறிப்பிட்டது.

Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

இந்த பதிலின் மூலம் சமீபத்தில் பரவிய ஊகத்தை போல மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் ஊதியக்குழுவின் வரம்பிலிருந்து நீக்கப்படவில்லை என்பது தெளிவாகிறது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

8வது ஊதியக் குழு எப்போது நடைமுறைக்கு வரும்?

எட்டாவது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்ற வதந்திகளையும் நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி நிராகரித்தார். எழுத்துப்பூர்வமாக அவர் அளித்த பதிலில், “8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான தேதியை அரசாங்கம் தீர்மானிக்கும்” என்று கூறினார். ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்த மத்திய அரசு தயாராகி வருகிறதா என்ற கேள்விக்கு, ​​தேதி குறித்து இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். 2026 ஆம் ஆண்டில் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் குறித்து ஊழியர்களிடையே அதிக விவாதம் நடைபெற்று வரும் நேரத்தில் இணையமைச்சரின் இந்த பதில் கிடைத்துள்ளது.

எட்டாவது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) நிதி அமைச்சகத்தால் நவம்பர் 3, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதித்துறை இணை அமைச்சர் தெரிவித்தார். தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரிப்பதற்கான அதன் சொந்த செயல்முறை மற்றும் வழிமுறையை ஆணையம் தீர்மானிக்கும் என்றும் சவுத்ரி கூறினார்.

நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட 5 கேள்விகள்

எம்.பி.க்கள் என்.கே. பிரேமச்சந்திரன், திரு தங்க தமிழ்செல்வன், டாக்டர் கணபதி ராஜ்குமார் பி மற்றும் தர்மேந்திர யாதவ் ஆகியோர் எட்டாவது ஊதியக் குழுவைப் பற்றி பல கேள்விகளை எழுப்பினர். அவை முக்கியமாக இந்த ஐந்து கேள்விகளை மையமாகக் கொண்டிருந்தன:

1. 2026 முதல் 8வது ஊதியக் குழுவை அரசாங்கம் அமல்படுத்துமா?
2. பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) இறுதி செய்யப்பட்டு விட்டதா?
3. 2026-27 பட்ஜெட்டில் இதற்காக நிதி ஒதுக்கப்படுமா?
4. ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மாநிலங்களுடன் ஆணையம் பேசியதா?
5. ஆணையம் எப்போது அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்? அரசாங்கம் எப்போது அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்?

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இணை அமைச்சரின் அப்டேட்

இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான 8வது ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்தும் தேதி குறித்து பின்னர் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று நிதித்துறை இணை அமைச்சர் வலியுறுத்தினார். ஆணையம் தனது அறிக்கையை வழங்க அறிவிப்பு தேதியிலிருந்து சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகலாம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். இப்போதைக்கு, எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் இருக்குமா என்பது குறித்து மத்திய அரசு எந்த உறுதிப்பாட்டையும் அளிக்கவில்ல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionpensionersDearness AllowanceCentral government employees

Trending News