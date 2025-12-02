English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மக்களவையில் குட் நியூஸ் கொடுத்த நிதி அமைச்சகம்

8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மக்களவையில் குட் நியூஸ் கொடுத்த நிதி அமைச்சகம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வு இருக்குமா? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சாதகமாக நிதி அமைச்சகம் அளித்த பதிலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 05:05 PM IST
  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்.
  • மாநிலங்களவையில் கிடைத்த் செய்தி.
  • நிதி அமைச்சகம் அளித்த விளக்கம்..

8th Pay Commission Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் ஓய்வூதியம் உயராதா என்ற அச்சம் இருந்துவந்த நிலையில் தற்போது ஒரு நல்ல செய்தி வந்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியம் அதியரிக்குமா? நிதி அமைச்சகம் இது குறித்து கூறியது என்ன? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்று மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி தெரிவித்தார். இதன் மூலம் மாற்றம் காணும் அம்சங்களில் ஓய்வூதியமும் இருப்பது தெளிவாகிறது.

Finance Ministry: நிதி அமைச்சகம் அளித்த விளக்கம்

8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிலிருந்து விலக்கப்படுவது குறித்து மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடையே நாளுக்கு நாள் கவலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், டிசம்பர் 2, 2025, இன்று, நிதி அமைச்சகம், ஓய்வூதியம் என்ற சப்ஜெக்ட் 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்படவில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் 8வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்று மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி தெரிவித்தார்.

Rajya Sabha: மாநிலங்களவையில் கிடைத்த் செய்தி

"மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், ஓய்வூதியம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் 8வது ஊதியக்குழு தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும்," என்று இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மாநிலங்களவையில் ஒரு கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் கூறினார். இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் உருவான குழப்பம்

முன்னதாக, 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (TOR) நவம்பர் 3 ஆம் தேதி மத்திய அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது. எனினும், அதில் ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய குறிப்போ, அமலாக்க தேதியோ இல்லாதது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் தற்போதைய மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் திருப்தியை அளிக்கவில்லை. கடந்த சில வாரங்களாக, TOR இல் மாற்றங்களைக் கோரி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல அமைப்புகள் அரசாங்கத்திற்கு கடிதங்களை எழுதியுள்ளன. 

8வது ஊதியக்குழு சலுகைகளின் வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களை வெளிப்படையாகச் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. சேவை செய்யும் ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தும் அதே ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் திருத்த சூத்திரம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச்சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த ஷாக்

நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் நேற்றைய அமர்வில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சற்று அதிர்ச்சியான செய்தி ஒன்று கிடைத்தது. அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படியை இணைப்பது பற்றிய குழப்பம் நிலவும் நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைநிலை நிவாரணம் அளிக்கும் திட்டம் தற்போது எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

"தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி டிசம்பர் 1, 2025 தேதியிட்ட எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் மக்களவையில் தெரிவித்தார்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalaryCentral government employeesfitment factor

