8வது ஊதியக்குழு: ரூ.18,000 டு ரூ.58,500... லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இது விரைவில் அமலுக்கு வரக்கூடும். 8வது ஊதியக்குழுவால் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் காரணமாக சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனடைவார்கள்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு
8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பல வித எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் காரணமாக சம்பளம், ஓய்வூதியம், அலவன்சுகள் ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
FNPO கோரிக்கை
இதற்கிடையில், தேசிய அஞ்சல் நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (FNPO) அரசாங்கத்தின் முன் சில முக்கியமான கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளது. இவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றம் இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 3.0 - 3.25 -க்குள்ளான வரம்பில் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று FNPO கோரியுள்ளது. தற்போது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது. கூடுதலாக, வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு 3 சதவீதத்திலிருந்து 5 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், குறிப்பாக கீழ் நிலை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஊழியர்கள் கணிசமாக பயனடைவார்கள்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.25 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு பியூனின் (நிலை 1 ஊழியர்) அடிப்படை சம்பளம் தற்போது ₹18,000 ஆகும். 3.25 என்ற ஃபிட்மென்ட் காரணி இறுதி செய்யப்பட்டால் நிலை 1 ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக ₹58,500 ஆக உயரக்கூடும். இந்த அதிகரிப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகிறது.
Fitment Factor: வெவ்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களுக்கான பரிந்துரை
FNPO, அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வெவ்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களை பரிந்துரைத்துள்ளது. FNPO அளித்துள்ள பரிந்துரை பின்வருமாறு:
- நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை: 3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
- நிலைகள் 6 முதல் 12 வரை: 3.05 முதல் 3.10 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
- நிலைகள் 13 முதல் 15 வரை (மூத்த அதிகாரிகளுக்கு): 3.05 முதல் 3.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
- நிலைகள் 16 மற்றும் அதற்கு மேல்: 3.20 முதல் 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
இந்த பரிந்துரை செயல்படுத்தப்பட்டால், நிலை 1 இன் அடிப்படை சம்பளம் ₹54,000 ஆகவும், நிலை 5 ₹87,600 ஆகவும், நிலை 10 (குரூப் A நுழைவு) தோராயமாக ₹1.73 லட்சமாகவும் அதிகரிக்கலாம். மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் தங்கள் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பைக் காண்பார்கள். அமைச்சரவை செயலாளரின் (நிலை 18) அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக ₹8.12 லட்சத்தை எட்டக்கூடும்.
இந்த பரிந்துரைகள் அனைத்தும் 8வது ஊதியக் குழுவின் வரைவின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்று FNPO பொதுச் செயலாளர் சிவாஜி வாசிரெட்டி தெரிவித்தார். NC-JCM கூட்டம் பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு இறுதி பரிந்துரைகள் ஆணையத் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களில் உள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அனைத்து நிலைகளிலும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை என்று FNPO கூறுகிறது. எனவே, இந்த முறை, அக்ராய்டு சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் பல நிலை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த காரணி நான்கு பேர் கொண்ட குடும்பத்தின் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இதில் உணவு, உடை, வீட்டுவசதி மற்றும் பிற அத்தியாவசிய செலவுகள் அடங்கும்.
இந்த கோரிக்கைகளை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டால், 8வது ஊதியக் குழு லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும் வண்ணம் அமையும்.
