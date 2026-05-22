/8வது ஊதியக்குழு: அலவன்சுகள், பிடித்தங்களுக்கு பின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை கணக்கிடுவது எப்படி?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனை எப்படி கணக்கிடுவது?
8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஊழியர்கள் தங்களுக்கு கிடைக்கப்போகும் சம்பள உயர்வு குறித்து அறிந்துகொள்ள அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்த பதிவில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பள உயர்வை எப்படி கணக்கிடுவது என்பது பற்றிய தகவலை காணலாம்.
ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? அதற்கான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பயணப்படி (TA) போன்ற படிகள் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படும்? மொத்த 'Net Salary' (கையிருப்புச் சம்பளம்) எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இந்த முழு செயல்முறையும் எவ்வாறு செயல்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதையும், ஊழியர்களின் சம்பளத்தின் மீது இது ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் குறித்தும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
8-வது ஊதியக் குழு 2026 ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2025 நவம்பரில் அரசாங்கம் இக்குழுவை அமைத்தது. அதன் பிறகு, பல முக்கியக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. பல தொழிற்சங்கங்களும் தங்கள் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இறுதிப் பரிந்துரைகள் வெளியிடப்படுவதற்கு 2027 ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதம் வரை ஆகலாம். லெவல் 10 -இல் உள்ள அதிகாரிகள் அரசாங்கத்திற்கு மிக முக்கியமான கடமைகளைச் செய்கின்றனர். ஆகையால், அவர்களின் சம்பளத்தில் கணிசமான உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8-வது ஊதியக் குழுவைப் பொறுத்தவரை எழும் முதன்மையான கேள்வியும், அனைவரின் ஆர்வத்தின் மையப்புள்ளியும் அதன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் (Fitment Factor) பற்றியதுதான். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வின் அளவை இறுதியில் தீர்மானிக்கப்போகும் முக்கிய காரணி இதுவே ஆகும். 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது.
புதிய ஊதியக் குழு ஒன்று அமைக்கப்படும்போதெல்லாம், அது தொடர்புடைய அனைத்து உள்ளீடுகளையும் கருத்தில் கொண்டு, ஊதிய உயர்வுக்கான பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஒரு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது, உங்கள் தற்போதைய ஊதியத்தை பல மடங்காக உயர்த்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட பெருக்கக் காரணியாகும். இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரே புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊழியர்களின் புதிய அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயிக்கிறது.
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய அம்சங்கள்:
|அம்சம்
|விவரம்
|அமலாக்கம்
|ஜனவரி 2026 முதல் (எதிர்பார்க்கப்படுகிறது)
|ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
|
நிபுணர்களின் கணிப்பு: 1.90 அல்லது 1.92
பொதுவான மதிப்பீடுகள்: 2.08 முதல் 2.86 வரை
ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை: 3.0 முதல் 3.68
|முக்கிய அலவன்ஸ்கள்
|DA, HRA, TA,
|முக்கிய கழிப்புகள்
|NPS, CGHS, வருமான வரி
உங்கள் புதிய அடிப்படை ஊதியம் (Basic Salary) நிர்ணயிக்கப்பட்ட பிறகு, அதனுடன் பல்வேறு படிகள் (Allowances) சேர்க்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் உங்கள் மொத்த வருமானம் அதிகரிக்கிறது:
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance - DA): நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தை சமாளிக்க ஊழியர்களுக்கு உதவும் வகையில் இந்தப் படி வழங்கப்படுகிறது. பொதுவாக, ஒரு புதிய ஊதியக் குழுவின் தொடக்கத்தில், இந்தப் படி பூஜ்ஜியத்திற்கு மீட்டமைக்கப்பட்டு, பின்னர் புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் புதிதாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
வீட்டு வாடகைப்படி (House Rent Allowance - HRA): இது உங்கள் புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாக அமைகிறது. இந்தச் சதவீதம், உங்கள் நகரம் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள பிரிவின் (X, Y அல்லது Z) அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பெரிய நகரங்களில் HRA விகிதங்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
போக்குவரத்துப்படி (Transport Allowance - TA): பணிக்குச் சென்று வருவதற்கான பயணச் செலவுகளை ஈடுகட்ட இந்தப் படி வழங்கப்படுகிறது. மற்ற படிகளைப் போலவே, இதுவும் உங்கள் குறிப்பிட்ட ஊதிய நிலை மற்றும் நீங்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள நகரத்தைச் சார்ந்து அமைகிறது.
மேற்கூறியவற்றுடன் கூடுதலாக, நீங்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட இடம் மற்றும் நீங்கள் பணியாற்றும் துறை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து, வேறு பல சிறப்புப் படிகளும் உங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடும்.
புதிய அடிப்படை ஊதியத்துடன் (Basic Salary) மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து படிகளையும் சேர்த்த பிறகு கிடைக்கும் மொத்தத் தொகையானது, மொத்த ஊதியம் (Gross Salary) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த முழுத் தொகையும் உங்கள் கைகளுக்கு வந்து சேராது. இத்தொகையிலிருந்து சில கட்டாயப் பிடித்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (National Pension System - NPS): உங்கள் புதிய அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் (DA) 10% தொகையானது NPS கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
வருமான வரி (Income Tax): உங்கள் மொத்த ஆண்டு வருமானத்திற்குப் பொருந்தக்கூடிய வரி கழிக்கப்படும்.
தொழில் வரி (Professional Tax): குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களில் இந்தப் பிடித்தமும் பொருந்தும்.
மேற்கூறிய பிடித்தங்கள் செய்யப்பட்ட பிறகு, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் தொகையானது நிகர ஊதியம் (Net Salary) அல்லது 'கையில் கிடைக்கும் ஊதியம்' (In-hand Salary) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் பல்வேறு படிகளுக்கான விகிதங்கள் குறித்த துல்லியமான விவரங்கள், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அரசு அதற்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்த பின்னரே தெளிவாகத் தெரியவரும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
8வது ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டு மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரக்கூடும். எனினும் ஜனவரி 2026 முதல் இதற்கான நன்மைகள் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
8வது ஊதியக் குழு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சுமார் 1.90 அல்லது 1.92 என்ற அளவில் நிர்ணயிக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
7வது ஊதியக்குழு 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்திருந்தது.