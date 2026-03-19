8வது ஊதியக்குழு போர்டலில் கருத்துகளை பதிவிடுவது எப்படி? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Feedback Submission: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் என அனைவருக்கும் ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. அதன் படி, 8வது ஊதியக்குழுவால் கோரப்பட்டுள்ள 18 அம்சக் கேள்வித்தாளுக்கான பதில்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு: காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டது
ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஊழியர் அமைப்புகள் ஆகிய பல்வேறு தரப்பினர், 8வது ஊதியக்குழுவின் போர்டலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகளுக்கு பதில்களை அளித்து அதன் மூலம் தங்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்துகொள்வதற்கான காலக்கெடு தற்போது நீட்டிக்கபட்டுள்ளது. முன்னர் மார்ச் 16-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த இந்தக் காலக்கெடு, தற்போது 15 நாட்கள் நீட்டிக்கப்பட்டு, மார்ச் 31 வரை அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலக்கெடு நீட்டிப்பின் மூலம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுக்கு, தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வரும் 8வது ஊதியக் குழுவின் கொள்கைகளை வகுப்பது தொடர்பான தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளக் கூடுதல் அவகாசம் கிடைக்கும்.
8வது ஊதியகுழுவில் தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் 18 கேள்விகளுக்கான தங்கள் பதில்களை மார்ச் 31, 2026-க்குள் சமர்ப்பிக்கலாம். மத்திய ஊதியக் குழுவுக்கு பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து கிடைக்கும் இந்தக் கருத்துக்கள், 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளக் கட்டமைப்புகள், சலுகைகள் மற்றும் கொள்கைகளை வடிவமைக்கப் பெரிதும் உதவும்.
8வது ஊதியக் குழுவின் கேள்வித்தாள் லிங்க்
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய நினைக்கும் அனைவரும், 8வது ஊதியக் குழுவின் 18 அம்சக் கேள்வித்தாளுக்குப் பதில்களை (8th Pay Commission questionnaire link) பின்வரும் இணைப்பில் சமர்ப்பிக்கலாம்:
https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/
ஆர்வம் மற்றும் தகுதி வாய்ந்த நபர்கள், தங்கள் அலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் மற்றும் அதற்கான OTP-யைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்து தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்யலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவுக்கு யார் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்?
8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், 18 அம்சக் கேள்விகளுக்கான பதிகளை அளித்து, அரசாங்கத்திற்குத் தங்கள் பரிந்துரைகளைச் யாரெல்லாம் அனுப்ப முடியும் என்பது குறித்த விரிவான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் படி, 8வது ஊதியக் குழுவின் கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்கக்கூடிய நபர்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் முழுமையான பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
- அச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் பணியாளர்கள்,
- யூனியன் பிரதேசங்களின் பணியாளர்கள்,
- நீதித்துறை அலுவலர்கள், நீதிமன்றங்களின் அலுவலர்கள்/பணியாளர்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள்,
- பணியில் உள்ள அல்லது ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களின் சங்கங்கள் அல்லது தொழிற்சங்கங்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், கல்வியாளர்கள், மற்றும்
- அமைச்சகங்கள், துறைகள், யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் அலுவலகங்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட/நியமிக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பு/துணை ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள்.
“பதில்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி செவ்வாய்க்கிழமை, மார்ச் 31, 2026 ஆகும். அனைத்துப் பதில்களும் 'MyGov' இணையதளம் வாயிலாகவே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். காகித வடிவிலான நேரடிப் பதில்கள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது PDF வடிவிலான பதில்கள் எதையும் ஊதியக் குழு பரிசீலிக்காது,” என்று அந்த இணையதளம் தெரிவித்துள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு: பதில்களை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
- 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க விரும்பும் தனிநபர்கள் அல்லது சங்கங்கள், https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/ என்ற இணையதளத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
- இதில் பங்கேற்கத் தொடங்கும் முன், தனிநபர்கள் தங்கள் அலைபேசி எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவோ அல்லது பதிவு செய்யவோ (Sign up) வேண்டும்.
- அதன் பின்னர், தங்கள் அலைபேசிக்கு வரும் 6 இலக்க OTP-யை உள்ளிட வேண்டும்.
- அதன்பிறகு, அவர்கள் 18 கேள்விகள் கொண்ட கேள்வித்தாளில் தங்கள் பதில்களையும் கருத்துகளையும் பதிவு செய்து, அவற்றைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
"பதிலளிப்பவர்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட மாட்டாது. மேலும், கேள்வித்தாளுக்கு வரும் பதில்கள் அனைத்தும், தனிநபரைச் சுட்டிக்காட்டாத வகையில், ஒட்டுமொத்த அடிப்படையில் மட்டுமே பகுப்பாய்வு செய்யப்படும்," என்று 8வது ஊதியக் குழுவின் இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக் குழு: அமலாக்கம் எப்போது?
நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, 8வது ஊதியக் குழுவை முதன்முதலில் ஜனவரி 2025-இல் அறிவித்தது. அதற்குச் சில மாதங்கள் கழித்து, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 3 ஆம் தேதி, மத்திய நிதியமைச்சகம் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதே சமயம் குழு அமைக்கப்பட்டு பரிந்துரை விதிமுறைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குரிய சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற படிகளைத் திருத்தியமைப்பதற்கான பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு 18 மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமை வகிக்கிறார். பேராசிரியர் புலக் கோஷ் மற்றும் பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் இக்குழுவின் மற்ற இரு உறுப்பினர்களாகப் பணியாற்றுகின்றனர். குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு மத்திய அரசு அதை ஆய்வு செய்து இறுதி அறிக்கையை வெளியிடும். வழக்கமான 10 ஆண்டு திருத்தச் சுழற்சிக்கு இணங்க, 8வது ஊதியக் குழுவின் கொள்கைகள் 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமல்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் வெளியிடவில்லை.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக் குழு அமலாக்கம் எப்போது?
8வது ஊதியக்குழு அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பித்து அதன் பின்னர் மத்திய அரசு அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பிறகு இது அமலுக்கு வரும்.
2. 8வது ஊதியக் குழு போர்டலில் பதில்களை சமர்ப்பிப்பது எப்படி?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்ய நினைக்கும் அனைவரும், 8வது ஊதியக் குழுவின் 18 அம்சக் கேள்வித்தாளுக்குப் பதில்களை https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/ என்ற இணைப்பில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
3. 8வது ஊதியக் குழுவுக்கு யார் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்?
8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், 18 அம்சக் கேள்விகளுக்கான பதிகளை அளித்து, அரசாங்கத்திற்குத் தங்கள் பரிந்துரைகளைச் யாரெல்லாம் அனுப்ப முடியும் என்பது குறித்த விரிவான பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ