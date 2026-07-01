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8வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% அதிகரிக்கும், குடும்ப அலகில் மாற்றம் கோரும் சங்கங்கள்

8th Pay Commission family Unit: ‘குடும்ப அலகு’ என்பது ஊதியக் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான அனுமானமாகும். அரசு ஊழியர் ஒருவரின் குடும்பத்தைப் பராமரிப்பதற்கு ஆகும் குறைந்தபட்சச் செலவை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த காரணி பயன்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:51 PM IST
8வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% அதிகரிக்கும், குடும்ப அலகில் மாற்றம் கோரும் சங்கங்கள்
Image Credit: 8th Pay Commission Family Unit (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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