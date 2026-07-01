/8வது ஊதியக் குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 50% அதிகரிக்கும், குடும்ப அலகில் மாற்றம் கோரும் சங்கங்கள்

8th Pay Commission Family Unit: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஊதிய மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடிய காரணியான 'குடும்ப அலகு' (family unit) பற்றிய விவாதங்கள் சமீபத்தில் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றன. இதுவரை அதிகப்படியான கவனம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் (fitment factor) மீது இருந்த நிலையில், குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைத் தீர்மானிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் குடும்ப அலகு மீதும் இப்போது கவனம் திரும்பியுள்ளது.
‘குடும்ப அலகு’ என்பது ஊதியக் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான அனுமானமாகும். அரசு ஊழியர் ஒருவரின் குடும்பத்தைப் பராமரிப்பதற்கு ஆகும் குறைந்தபட்சச் செலவை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த காரணி பயன்படுகிறது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு இந்த அளவீடு அடிப்படையாக அமைகிறது.
7-வது ஊதியக்குழு குடும்ப அலகை கணக்கிட்டபோது, அதில் சார்ந்திருக்கும் நிலையில் உள்ள பெற்றோர் அல்லது குடும்பத்தின் கூடுதல் பொறுப்புகளைத் தனியாகக் கணக்கில் கொள்ளவில்லை. இவை அனைத்தும் தற்போது 8-வது ஊதியக் குழுவில் கருத்தில்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சில ஊழியர் சங்கங்கள் பரிந்துரைத்துள்ளபடி, 8-வது ஊதியக் குழு குடும்ப அலகின் அளவை உயர்த்தினால், அது குறைந்தபட்ச வாழ்க்கைச் செலவு குறித்த மதிப்பீட்டை அதிகரிக்கக்கூடும். இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். ஊதியக் கட்டமைப்பே இந்த குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளதால், இதில் செய்யப்படும் எந்தவொரு மாற்றமும் பல்வேறு ஊதிய நிலைகளில் உள்ள ஊழியர்களின் சம்பளத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.
காலப்போக்கில், பல அரசு ஊழியர்களின் குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அதிகரித்து வரும் சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்கு மத்தியில், அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும் குழந்தைகளுடன் வயதான பெற்றோர்களையும் பராமரிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. உதாரணமாக, 7-வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளில் 3.0 க்கு பதிலாக 4.6 என்ற குடும்ப அலகை கணக்கில் கொண்டிருந்தால், குறைந்தபட்ச ஊதியம் சுமார் ரூ. 27,600-ஆக இருந்திருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இது தற்போதுள்ள 3.0 குடும்ப அலகு முறையின் கீழ் உள்ள ரூ. 18,000-உடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகம்.
7வது ஊதியக் குழு: ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 3 அலகுகள் = ₹18,000 (குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்)
8வது ஊதியக் குழு (பரிந்துரைக்கப்பட்டது): ₹6,000 (ஒரு அலகுக்கு) × 5 அலகுகள் = ₹30,000
அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் பிற செலவினங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹55,000 முதல் ₹60,000 வரையிலான வரம்பிற்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக தொழிற்சங்கங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.
|
3 குடும்ப அலகு
|
5 குடும்ப அலகு
|கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
|ஊழியர், வாழ்க்கைத் துணைவர், 2 குழந்தைகள்
|ஊழியர், வாழ்க்கைத் துணைவர், 2 குழந்தைகள், பெற்றோர்
|7வது ஊதியக் குழு
|ஊழியர் (1 அலகு), அவரது துணைவர் (1 அலகு) மற்றும் அவரது 2 குழந்தைகள் (0.5 அலகு x 2) = 3 அலகுகள்
|-
|8வது ஊதியக் குழு (பரிந்துரைக்கப்பட்டது)
|-
|ஊழியர் (1 அலகு), அவரது துணைவர் (1 அலகு), அவரது 2 குழந்தைகள் (0.5 அலகு x 2) மற்றும் பெற்றொர் (2 அலகுகள்) = 5 அலகுகள்
குடும்ப அலகு குறித்த அனுமானத்தை 8-வது ஊதியக் குழு மறுபரிசீலனை செய்யுமா என்பது குறித்து இதுவரை எந்தத் தகவலும் இல்லை என்றாலும், அதில் செய்யப்படும் எந்தவொரு மாற்றமும் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படும் வாழ்க்கைச் செலவு மதிப்பீட்டை அதிகரிக்கக்கூடும். முழு ஊதியக் கட்டமைப்பும் இந்த அளவுகோலை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், இத்தகைய நடவடிக்கை பல்வேறு ஊதிய நிலைகளில் உள்ள சம்பளங்களில் தொடர் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.