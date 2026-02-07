8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை

8th Pay Commission Arrears Calculator: 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைந்ததிலிருந்து, பல மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக காத்திருக்கின்றனர். 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், அதற்கான தேதியை அரசாங்கம் அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் அறிவிக்கவில்லை.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அரியர் தொகை
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள். ஆனால் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்பட்ட பின்னரே அது கிடைக்கும். இதற்கு ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக ஆகலாம். அதுவரை ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்க வேண்டி இருக்கும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எப்படி இருக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவில் 1.92 முதல் 3.0 -க்குள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் இருக்கலாம் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் யதார்த்தத்திற்கு ஏற்ற ஒரு எண்ணாக கருதப்படுகின்றது. நிலை 1 முதல் 5 வரையிலான லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு, 2.0 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு பெரிய ஊதிய உயர்வும் அரியர் தொகையும் கிடைக்கக்கூடும்.
Arrears: 8வது ஊதியக் குழுவின் அரியர் தொகையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியருக்கான அரியர் தொகையை இந்த வழியில் கணக்கிடலாம்:
மாதாந்திர ஊதிய வேறுபாடு × தாமதமான மாதங்களின் எண்ணிக்கை
திருத்தப்பட்ட சம்பளம், ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய 7வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை ஊதியத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கி கணக்கிடப்படுகிறது.
நிலுவைத் தொகையில் பொதுவாக பின்வருவன அடங்கும்:
- அடிப்படை சம்பளத்தில் உள்ள வேறுபாடு
- திருத்தப்பட்ட அடிப்படை சம்பளத்தின் மீதான அகவிலைப்படியில் (DA) உள்ள வேறுபாடு
- மொத்த நிலுவைத் தொகை பின்வருவனவற்றைப் பொறுத்தது: தாமதத்தின் காலம் (எ.கா., 18–24 மாதங்கள்)
அரியர் தொகை கணக்கீடு
சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். வெவ்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களின் கீழ் நிலை 1 முதல் நிலை 5 வரையிலான ஊழியர்கள் பெறக்கூடிய நிலுவைத் தொகையின் மாதிரி கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
2.0, 2.15, 2.28 மற்றும் 2.57 ஆகிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களைப் பயன்படுத்தி, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிலை 1–5 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை கணக்கிடலாம். கணக்கீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அனுமானங்கள்
- 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் தேதி: ஜனவரி 1, 2026
- நிலுவைக் காலம்: 20 மாதங்கள்
- நிலுவையின் அடிப்படை: அடிப்படை ஊதியத்தில் உள்ள வேறுபாடு மட்டுமே
- படிகள் (வீட்டு வாடகைப்படி, பயணப்படி போன்றவை): சேர்க்கப்படவில்லை
- தற்போதைய ஊதியம்: 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின்படி, நிலை 1–5 ஊழியர்களுக்கான தொடக்க அடிப்படை ஊதியம்
8th CPC Arrears Calculation (Level 1 to Level 5 Employees)
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் தற்போதைய (7வது மத்திய ஊதியக் குழு) அடிப்படை ஊதியம்
லெவல் 1: 18,000
லெவல் 2: 19,900
லெவல் 3: 21,700
லெவல் 4: 25,500
லெவல் 5: 29,200
வெவ்வேறு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்களில் (2.0, 2.15, 2.28 மற்றும் 2.57) திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் என்னவாக இருக்கும்?
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 36,000
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 38,700
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 41,040
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 46,260
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 39,800
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 42,785
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 45,372
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 51,143
லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 43,400
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 46,655
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 49,476
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 55,769
லெவல் 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 51,000
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 54,825
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 58,140
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 65,535
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 58,400
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 62,780
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 66,576
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 75,044
பழைய சம்பளத்திற்கும் (7வது ஊதியக்குழு) புதிய சம்பளத்திற்கும் (8வது ஊதுயக்குழு) உள்ள வித்தியாசம்:
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 18,000
2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 20,700
2.28 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 23,040
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 28,260
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 19,900
2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 22,885
2.28 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 25,472
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 31,243
லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 21,700
2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 24,955
2.28 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 27,776
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 34,069
லெவல் 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 25,500
2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 29,325
2.28 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 32,640
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 40,035
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 29,200
2.15 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 33,580
2.28 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 37,376
2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 45,844
8th CPC Arrears: சம்பள உயர்வு அரியர் தொகை
20 மாதங்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட நிலுவைத் தொகை (அடிப்படை ஊதியம் மட்டும்)
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 3.60 லட்சம்
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 4.14 லட்சம்
2.28ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 4.61 லட்சம்
2.57ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ₹ 5.65 லட்சம்
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 3.98 லட்சம்
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 4.58 லட்சம்
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 5.09 லட்சம்
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 6.25 லட்சம்
லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 4.34 லட்சம்
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 4.99 லட்சம்
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 5.56 லட்சம்
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 6.81 லட்சம்
லெவல் 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 5.10 லட்சம்
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 5.87 லட்சம்
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 6.53 லட்சம்
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 8.01 லட்சம்
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
2.0 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 5.84 லட்சம்
2.15 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 6.72 லட்சம்
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 7.48 லட்சம்
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: ரூ 9.17 லட்சம்
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவில் குறிப்பிடப்படுள்ள அரியர் கணக்கீடுகள் அனுமானத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
