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8வது ஊதியக் குழு மெதுவா வந்தாலும் மாஸா வரும்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தல் அரியர்!!

8th Pay Commission Latest News: திருத்தப்பட்ட ஊதிய அமைப்பு 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, அந்தத் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் காலம் வரை ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 03:43 PM IST
8வது ஊதியக் குழு மெதுவா வந்தாலும் மாஸா வரும்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தல் அரியர்!!
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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