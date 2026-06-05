/8வது ஊதியக் குழு மெதுவா வந்தாலும் மாஸா வரும்: அரசு ஊழியர்களுக்கு அசத்தல் அரியர்!!

8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. 8-வது ஊதியக் குழுவுக்கு (CPC) ஊழியர்கள் மற்றும் அமைப்புகள் தங்கள் பரிந்துரைகள் மற்றும் கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு மீண்டும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இரண்டாவது முறையாக வழங்கப்படும் நீட்டிப்பாகும்.
இறுதி அறிக்கை தயாரிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, ஊழியர் குழுக்கள், சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க இது கூடுதல் கால அவகாசத்தை அளிக்கிறது. சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை 2026 மார்ச் 5 அன்று தொடங்கியது. முன்னதாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுக்கள் ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 31 ஆக இருந்தன. ஆனால் தற்போது புதிய இறுதித் தேதி 2026 ஜூன் 15 ஆகும்.
தனது சமீபத்திய சுற்றறிக்கையில், ஆணையம் இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தது: "8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவிடம் குறிப்பாணைகளைச் (memorandum) சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி 15.06.2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி காலக்கெடுவாகும். இனி கால நீட்டிப்பு எதுவும் வழங்கப்படாது." மேலும், குறிப்பாணைகளை அதன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான 8cpc.gov.in வழியாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அது வலியுறுத்தியது. "குறிப்பாணையின் அச்சுப் பிரதிகள் (hard copies), நேரடிப் பிரதிகள், மின்னஞ்சல்கள் அல்லது PDF கோப்புகள் ஆகியவை ஆணையத்தால் பரிசீலிக்கப்படாது என்பதைத் தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ளவும்."
எனினும் தற்போது இந்த கடைசி தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க கூடுதல் அவகாசத்தை அளிக்கும் என்றாலும், இப்படிப்பட்ட செயல்முறைகளின் காலகெடுக்கள் நீட்டிக்கப்படுவதால், 8வது ஊதியக்குழுவின் இறுதி செயலாக்கமும் தாமதம் ஆக வாய்ப்புள்ளது என்ற கவலையையும் நிபுணர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
மத்திய அரசு 2025 அக்டோபரில் 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. அக்குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இந்த காலக்கெடுவின் அடிப்படையில், 2027 ஏப்ரல்-மே மாதவாக்கில் ஊதிய திருத்தம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 'அனைத்திந்திய NPS ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு' மற்றும் 'பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான தேசிய இயக்கம் (பாரத்)' ஆகியவற்றின் தேசியத் தலைவரான டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல் கூறுகையில், "ஒன்று அல்லது இரண்டு மாதங்கள் தாமதம் ஏற்படலாம்; ஆனால் பொதுவாக, 2027 ஏப்ரல் மாதவாக்கில் இது நடைமுறைக்கு வரும் என்று நான் நம்புகிறேன்," என்றார்.
திருத்தப்பட்ட ஊதிய அமைப்பு 2026 ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, அந்தத் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் காலம் வரை ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும். நிலுவைத் தொகை பின்னர் மொத்தமாக வழங்கப்பட்டாலும், அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) போன்ற சில சலுகைகளைப் பாதிக்கலாம். அடிப்படை ஊதியத்திற்கான அரியர் தொகையை முன்தேதியிட்டு வழங்க முடியும். ஆனால் வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) பொதுவாக முன்தேதியிட்டு வழங்கப்படுவதில்லை. எனவே, தாமதமாகும் காலத்திற்கு ஊழியர்கள் அதிகப்படியான படிகளைப் பெறும் வாய்ப்பை இழக்க நேரிடலாம்.
8வது ஊதியக்குழு எடுக்கவுள்ள முடிவுகள், பாதுகாப்புப் படை ஊழியர்கள் உட்பட சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வுபெற்ற பாதுகாப்புப் படை ஊழியர்கள் உட்பட சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் இக்குழு செயல்படுகிறது. இதில் மூத்த அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட பிற உறுப்பினர்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அரியர் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது?
அரியர் தொகை = மாதாந்திர ஊதிய வித்தியாசம் (8-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் அடிப்படை ஊதியங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம்) × தாமதமான மாதங்களின் எண்ணிக்கை.
அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். இந்த கணக்கீட்டிற்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம். அதன் அடிப்படையில் கணக்கீடுகளை செய்யலாம்.
7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது ஊதியக்குழுவில் இது இன்னும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. அப்படி நடந்தால் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் அரியர் தொகையும் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.