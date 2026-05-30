/8வது ஊதியக் குழு: லெவல் 6 அரசு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு அரியர் கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: ஜனவரி 2026 முதல், ஊதியக் குழு எப்போது முழுதாக அமலுக்கு வருகின்றதோ அது வரையிலான மாதங்களுக்கு சம்பள உயர்வுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
8th Pay Commission Arrears: 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதன் பரிந்துரைகள் இன்னும் அமல்படுத்தப்படவில்லை. ஊதியம், ஓய்வூதியம், படிகள் திருத்தம் மற்றும் ஊழியர்களின் பணி நிலைமைகள் தொடர்பான விவகாரங்களைப் பற்றி விவாதிக்க, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகள், தனிநபர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களுடன் ஊதியக் குழு உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து கலந்தாய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இந்தக் கலந்தாய்வுகள் அனைத்தும், 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை அறிக்கையைத் தயாரிக்கும் பணியின் ஒரு பகுதியாகும்.
ஊதிய உயர்வுடன் கூடிய நிலுவைத் தொகையை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எப்போது பெறுவார்கள்? இது 8வது ஊதியக் குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும் நேரத்தை பொறுத்தது. ஜனவரி 2026 முதல், ஊதியக் குழு எப்போது முழுதாக அமலுக்கு வருகின்றதோ அது வரையிலான மாதங்களுக்கு சம்பள உயர்வுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஜனவரி 2026 முதல் 20 மாதங்களுக்கு பிறகு 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வருவதாக வைத்துக்கொள்ளலாம். நிலை 1-6-ல் (Level 1-6) உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு, 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையாக எவ்வளவு கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தற்போதைய 7-வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு திருத்தப்பட்ட ஊதியம் பெறப்படுகிறது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது, ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கக் காரணியாகும். 2.0 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது, ஒரு புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ், ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
நிலுவைத் தொகையானது, 8-வது ஊதியக் குழுவால் தீர்மானிக்கப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைச் சார்ந்துள்ளது. நிலை 1 முதல் 5 வரையிலான (Level 1-5) ஊழியர்களுக்கு, 2, 2.15, 2.28 மற்றும் 2.57 ஆகிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் அடிப்படையில் கிடைக்கக்கூடிய மாத ஊதிய உயர்வு மற்றும் அரியர் தொகை குறித்த ஒரு மதிப்பீடு இங்கே வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கணக்கீடு, குறிப்பிட்ட ஊழியர்களுக்குரிய 20 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான நிலுவைத் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அரியர் தொகை = மாதாந்திர ஊதிய வித்தியாசம் (8-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் அடிப்படை ஊதியங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம்) × தாமதமான மாதங்களின் எண்ணிக்கை.
லெவல் 6 அரசு ஊழியர்களுக்கான அரியர் தொகை
|ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
|மாத சம்பள உயர்வு
|அரியர் தொகை
|2.0
|ரூ. 35,400
|ரூ. 7,08,000
|2.15
|ரூ. 40,710
|ரூ. 8,14,200
|2.28
|ரூ. 45,312
|ரூ. 9,06,240
|2.57
|ரூ. 55,578
|ரூ. 11,11,560
விரிவான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம். 7-வது ஊதியக் குழுவின்படி, நிலை 6 (Level 6) ஊழியர் ஒருவரின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 35,400 ஆகும்.
2.0, 2.15, 2.28 மற்றும் 2.57 ஆகிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களின் (fitment factors) அடிப்படையில், நிலை 6 ஊழியரின் மதிப்பிடப்பட்ட திருத்தப்பட்ட ஊதியம்:
நவம்பர் 2025-இல், 8-வது ஊதியக் குழுவின் பணி வரம்புகள் (Terms of Reference - ToR) வெளியிடப்பட்டபோது, அதன் அறிக்கையைத் தயாரிக்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அறிக்கை முழுமையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு, அதனை அமல்படுத்துவதற்கு மேலும் மூன்று முதல் ஆறு மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். அதாவது, இந்த அறிக்கையை அமல்படுத்துவதற்கான சாத்தியமான காலம், 2026-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியாக இருக்கலாம்.