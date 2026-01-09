8வது ஊதியக்குழு: அடி தூள்!! அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சத்தில் அரியர் தொகை கிடைக்கும், எவ்வளவு தெரியுமா?

8th Pay Commission Arrears: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு வந்தாலும், நவம்பர் மாதம் முதல்தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் சூடுபிடித்துள்ளன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அப்டேட்
வெள்ளிக்கிழமை, ஜனவரி 9, 2026 நிலவரப்படி, 8வது சம்பளக் குழு தொடர்பான சமீபத்திய நிலை என்னவென்றால், ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் அரசாங்கம் ஒரு ஆணையத்தை அமைத்துள்ளது. 7வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று நிறைவடைந்தன. புதிய ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் "கொள்கையளவில்" அமலுக்கு வருவதாகக் கருதப்படும்.
இருப்பினும், கமிஷன் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்து அதன் பிறகு அரசாங்கம் அதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பின்னர்தான், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்துடன் இந்த திருத்தம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இதற்கு சுமார் 15 மாத காலம் ஆகலாம் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
15 மாதங்களுக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்? அது எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்? இந்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
8th CPC Arrears: 8வது ஊதியக்குழு அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?
சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு பொதுவாக 18 முதல் 24 மாதங்கள் ஆகும். அரசாங்கம் மார்ச் 2027 இல் (அதாவது, 15 மாதங்களுக்குப் பிறகு) அதைச் செயல்படுத்தினால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் மார்ச் 2027 வரையிலான காலத்திற்கான முழு நிலுவைத் தொகையையும் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மொத்தத் தொகையாகப் பெறுவார்கள்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
- 8வது ஊதியக்குழுவில் ஊழியர்களின் சம்பளம் 25% முதல் 35% வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
- உதாரணமக, ஒரு ஊழியரின் மாத சம்பளம் ₹10,000 அதிகரித்தால், 15 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை சுமார் ₹150,000 ஆக இருக்கும்.
- உயர் பதவிகளில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு, இந்தத் தொகை 5 லட்சம் முதல் 10 லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கலாம்.
Fitment Factor: ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு மற்றும் அரியர் தொகை என இரண்டும் முற்றிலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைச் சார்ந்தது. ஊழியர் சங்கங்கள் 3.68 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைக் கோருகின்றன. எனினும் 2.57 முதல் 2.86 -க்குள்ளான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சாத்தியமான அளவாக கருதப்படுகின்றது.
15 மாத நிலுவைத் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?
நிலுவைத் தொகை கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும்:
புதிய அடிப்படை ஊதியம் - பழைய அடிப்படை ஊதியம் = வேறுபாடு (உயர்வு)
வேறுபாடு × 15 மாதங்கள் = மொத்த அடிப்படை நிலுவைத் தொகை
இதில் இடைபட்ட காலத்தில் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவும் (HRA) சேர்க்கப்படும்.
நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான ஆணையம் தற்போது பல்வேறு ஊழியர் அமைப்புகளிடமிருந்து பரிந்துரைகளைப் பெற்று வருகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் (மே 2027 வரை) அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் 2027 தேர்தலுக்கு முன்பு அல்லது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் அரசாங்கம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது, DA சுமார் 58%-60% ஐ எட்டியுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டவுடன், DA பூஜ்ஜியமாக மாறக்கூடும், மேலும் முழுத் தொகையும் அடிப்படை சம்பளத்தில் இணைக்கப்படலாம். இருப்பினும், இது குறித்து இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் அரசாங்கத்திடமிருந்து வரவில்லை.
நிலுவைத் தொகையை ஒரே தொகையாகப் பெறுவது குறிப்பிடத்தக்க வரிச் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆகையால், வருமான வரிப் பிரிவு 89(1) இன் கீழ் வரி நிவாரணத்திற்காக படிவம் 10E ஐ நிரப்ப மறக்க வேண்டாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: மேலே உள்ள கணக்கீடுகள் அனைத்தும் மதிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இவை விளக்க நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்புர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: HRA, TA, DA... அலவன்சுகளின் ஏற்றத்தால் எகிறப்போகும் சம்பளம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ