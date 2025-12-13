English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு 2028 -இல் அமலுக்கு வந்தால், அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு 2028 ஆம் ஆண்டு செயல்படுத்தப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 13, 2025, 07:23 PM IST
  • 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்பட்டால், அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • ஊதிய உயர்வு போலவே அரியர் தொகையும் முக்கியமானது
  • ரூ. 2.8 முதல் 3 லட்சம் வரை அரியர் தொகை.

8th Pay Commission Arrears: மத்திய ஊதியக்குழுக்கள் பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அமலுக்கு வருகின்றன. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடைய உள்ளன. இந்த நிலையில், தற்போது 8வது மத்திய ஊதியக் குழு தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் மீது கவனம் திரும்பியுள்ளது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கவனம்

8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஆர்வம் இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் மீது உள்ளது:

- 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம்
- புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு

தற்போது, ​​பணிக்கான விதிமுறைகள் (ToR) இறுதி செய்யப்பட்டு, நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய் தலைமையிலான குழு தனது பணியைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் சம்பள உயர்வு, திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் நிலுவைத் தொகை குறித்த விவாதங்கள் வேகம் பிடித்துள்ளன. சரியான அமலாக்கத் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் கிடைக்கவில்லை. நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் மத்திய அரசு கொடுத்த விவரங்களின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கம் 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகின்றது.

8th CPC Arrears: அரியர் தொகை

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் ஏற்படும் தாமதம் கணிசமான நிலுவைத் தொகைக்கு வழிவகுக்கும், குறிப்பாக ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் முன்தேதியிட்டு செயல்படுத்தப்பட்டால் இது நிகழலாம். அந்த நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தோராயமாக எவ்வளவு நிலுவைத் தொகையை எதிர்பார்க்கலாம்? அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

8வது ஊதியக் குழுவின் தற்போதைய நிலை என்ன?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 -இல் நிறைவடையும். அரசாங்கம் ஏற்கனவே 8வது ஊதியக் குழுவை அமைத்து அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க அக்குழுவிற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த காலப் போக்குகளின்படி, அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அரசாங்கம் பொதுவாக அந்தப் பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து, அங்கீகரித்து, அறிவிக்க மேலும் 3-6 மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். இதன் மூலம் அமலாக்கம் 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதி அல்லது 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கதில் இருக்கலாம் என்பது தெளிவாகிறது. 

Salary Hike: எவ்வளவு சம்பள உயர்வு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?

ஆம்பிட் கேபிடல் உட்பட சந்தை ஆய்வாளர்கள், 8வது ஊதியக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் சுமார் 30-34% உயர்வை கொண்டு வரக்கூடும் என்று கணித்துள்ளனர். இந்த எதிர்பார்க்கப்படும் உயர்வுக்குப் பின்னால் உள்ள ஒரு முக்கிய காரணி ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் ஆகும்.  ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படை ஊதியத்தைத் திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கலாம் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. பல மதிப்பீடுகள் 2.28 என்ற எண்ணைச் சுற்றி அமைந்துள்ளன.

அகவிலைப்படி

இடைக்கால நிவாரணமாக அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படாது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. எனினும், ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தின் போது, அதாவது 2028 ஆம் ஆண்டு இது நடக்கும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு செயல்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம்.

ஊதிய உயர்வு மதிப்பீடுகளை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம். குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு ஊழியருக்கு சம்பளம் எவ்வாறு மாறக்கூடும்?

தற்போது ரூ.18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் நிலை 1 ஊழியருக்கு, அகவிலைப்படி மற்றும் படிகளைச் சேர்த்த பிறகு, மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.35,000 மொத்த சம்பளம் கிடைக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளால் ஒட்டுமொத்தமாக 34% ஊதிய உயர்வு ஏற்பட்டால், திருத்தப்பட்ட மொத்த சம்பளம் மாதத்திற்கு தோராயமாக ரூ.46,900 ஆக இருக்கும். அதாவது, மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ.11,900 சம்பள உயர்வு ஏற்படும். 

2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்பட்டால், அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

- 8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2028-ல், ஜனவரி 2026 முதல் முன்தேதியிட்டுச் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு 24 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகைக்கு உரிமை உண்டு.

- மேற்கண்ட உதாரணத்தில்: மாத ஊதிய உயர்வு: ரூ. 11,900

- நிலுவைத் தொகைக்கான காலம்: 24 மாதங்கள்

- மொத்த நிலுவைத் தொகை: ரூ. 2.85 லட்சம்

ரூ. 2.8 முதல் 3 லட்சம் வரை அரியர் தொகை

குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு ஊழியர், ஊதிய திருத்தத்தின் மூலம் மட்டும் சுமார் ரூ. 2.8 முதல் 3 லட்சம் வரை நிலுவைத் தொகையாகப் பெறலாம். உயர் ஊதிய மட்டங்களில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு, நிலுவைத் தொகை இயல்பாகவே இதைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

ஊதிய உயர்வு போலவே அரியர் தொகையும் முக்கியமானது

வரலாற்று ரீதியாக, ஊதியக் குழு பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​அரசு ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய நிதிப் பலன்களில் ஒன்றாக அரியர் தொகை இருந்து வருகிறது. தாமதமான அமலாக்கம் பெரும்பாலும் விரக்தியை ஏற்படுத்தினாலும், முன்தேதியிட்ட ஊதியம் அந்த காத்திருப்பை ஓரளவு ஈடுசெய்கிறது.

7வது ஊதியக் குழுவின் விஷயத்தில், அந்தக் குழு மிக முன்னதாகவே அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், 2016-ல் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்டபோது ஊழியர்கள் கணிசமான நிலுவைத் தொகையைப் பெற்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

