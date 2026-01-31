English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்? அரியர் தொகை எப்போது கிடைக்கும்? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 08:52 AM IST
  • சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது?
  • வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, அரியர் தொகை எப்போது, எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Arrears: அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் 8வது சம்பளக் குழுவின் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் 2025 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது. இந்த கமிஷன் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது, ஆனால் அதை செயல்படுத்துவதற்கான காலக்கெடு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. முந்தைய சம்பளக் கமிஷன் செயல்படுத்தப்பட்ட நேரத்தின் அடிப்படையில், அதன் அமலுக்கு வரும் தேதி ஜனவரி 1, 2026 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

இருப்பினும், ஒவ்வொரு சம்பளக் கமிஷனும், குழு அமைக்கப்பட்ட பின்னர், அதன் தொடக்கத்திலிருந்து முழுமையாக செயல்படுத்தப்படுவதற்கு குறைந்தது இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். 8வது சம்பளக் கமிஷனின் பரிந்துரைகள் முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட 2028 வரை ஆகும் என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இருப்பினும், அதன் நன்மைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல்தான் கணக்கிடப்படும் என கூறப்படுகின்றது.

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆக இருந்து 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் அது முழுமையாக அமலுக்கு வந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்? அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்? இந்த பதிவில் இந்த விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்போது கணக்கிடப்படும்?

7வது சம்பளக் குழு 2016 இல் அமல்படுத்தப்பட்டது. பத்து ஆண்டு விதிப்படி 8வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். அதாவது, 8வது சம்பளக் குழு முழுமையாக அமல்படுத்தப்பட இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்றாலும், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும்.

Dearness Allowance: 8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை அகவிலைப்படி என்னவாகும்?

புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாக தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும். இது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தப்படும். இதன் பொருள், 8வது சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தொடர்ந்து அகவிலைப்படியைப் பெறுவார்கள். ஆணையம் செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படக்கூடும். எனினும் இன்னும் இதை அரசு உறுதிபடுத்தவில்லை.

Arrears: அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டால் எவ்வளவு நிலுவைத் தொகை நிலுவையில் இருக்கும்? 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1, 2028 அன்று முழுமையாக அமல்படுத்தப்படுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், ஆனால் கடந்த கால பதிவுகளின் அடிப்படையில், அது செயல்படுத்தப்படும் தேதி ஜனவரி 1, 2026 ஆக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால் ஊழியர்கள் நிலுவைத் தொகை பற்றி கவலைப்படத் தேவையில்லை. 24 மாதங்களுக்கும் நிலுவைத் தொகை அவர்கலுக்குக் கிடைக்கும். ஏனெனில், இந்த விஷயத்தில், புதிய சம்பளத்திற்கும் பழைய சம்பளத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு 24 ஆல் பெருக்கப்படும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இதே சூத்திரம் பொருந்தும், ஒரே வித்தியாசம் தொகை மட்டுமே.

GenZCFO இன் நிறுவனர் CA மணீஷ் மிஸ்ரா, நிலுவைத் தொகை எவ்வாறு கணக்கிடப்படும் என்பதை விளக்கினார். "8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமல்படுத்தப்பட்டாலும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகை கணக்கிடப்படும். ஏனெனில் 7வது சம்பளக் குழு அந்த தேதியில் முடிவடைந்தது. முந்தைய ஊதியக்குழுவான 7வது ஊதியக்குழுவில், எஃபெக்டிவ் தேதிக்கும் அதிகரித்த சம்பளம் ஊழியர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுவதற்கும் இடையே இடைவெளி இருந்தது. 7வது சம்பளக் குழு ஜனவரி 1, 2016 முதல் அமலுக்கு வந்தது, ஆனால் அது ஜூன் 2016 இல் தான் ஒப்புதலைப் பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து, ஊழியர்களுக்கு 2016-17 ஆம் ஆண்டிற்கான நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட்டது" என்று அவர் விளக்கினார்.

சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பொறுத்தது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட சம்பளத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கி கருவியாகும். 7வது சம்பளக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. 8வது சம்பளக் குழுவில் இதை 2.86 வரம்பிற்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது.  ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், பியூன்கள் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் வரை அனைவருக்கும் சம்பளம் மற்றும் நிலுவைத் தொகை 25% முதல் 30% வரை அதிகரிக்கும்.

 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தி புதிய சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது: 

அடிப்படை சம்பளம் x ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் = புதிய சம்பளம். 

இங்கே, 18,000 (அடிப்படை சம்பளம்) × 2.86 (ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்) = ₹51,480. 

HRA, TA மற்றும் DA ஆகியவை இதன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். இதன் பொருள் ₹18,000 அடிப்படை சம்பளம் பெற்ற ஒரு ஊழியர் 8வது சம்பளக் குழுவின் கீழ் ₹51,480 பெறுவார்.

அகவிலைப்படிக்கு என்ன நடக்கும்?

புதிய சம்பளக் கமிஷன் செயல்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், DA சரிசெய்யப்பட்டு 0% இல் தொடங்குகிறது. அதாவது முதல் புதிய ஊதியக்குழுவின் முதல் நாளில் உங்களுக்கு DA கிடைக்காது. பின்னர், CPI (பணவீக்கக் குறியீடு) அடிப்படையில் 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இது அதிகரிக்கப்படுகிறது. கமிஷன் அமலுக்கு வந்தவுடன், ஏற்கனவே உள்ள DA அடிப்படை ஊதியத்தில் இணைக்கப்படும்.

House Rent Allowance: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

HRA-வைப் பொறுத்தவரை, அரசாங்கம் நகரங்களை X, Y மற்றும் Z என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறது. நீங்கள் X (மெட்ரோ நகரங்கள்) இல் வசிக்கிறீர்கள் என்றால், உங்களுக்கு 27% HRA கிடைக்கும். Y (மெட்ரோ நகரங்களை விட சிறிய நகரங்கள்) இல் உள்ளவர்கள் 18% பெறுகிறார்கள், Z (மிகச் சிறிய நகரங்கள்) இல் உள்ளவர்கள் 9% HRA பெறுகிறார்கள். X நகரத்திற்கு 27% ஐப் பயன்படுத்திக் கணக்கிட்டால், உங்கள் HRA உங்கள் அடிப்படை சம்பளத்தில் 27% ஆக இருக்கும். இங்கே, அடிப்படை சம்பளம் ₹51,480. இந்தத் தொகையில் 27% ஐ எடுத்துக் கொண்டால் HRA ₹13,899 ஆக இருக்கும்.

Travel Allowance: பயணக் கொடுப்பனவு எவ்வளவு?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பெறும் TA தொகை ஊழியர் வகை மற்றும் பதவி வகிக்கும் நகரத்தைப் பொறுத்தது. அதிக TPTA உள்ள நகரங்களுக்கு, சராசரி TA 1,350 ஆக இருக்கலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeArrearsCentral government employees

