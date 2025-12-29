8வது ஊதியக்குழு: 2026 முதல் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முக்கிய மதிப்பீடு

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பு 2025 ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வந்தது. சமீபத்தில் மத்திய அரசு, ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களை நியமித்து 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழு, ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று மத்திய அரசு ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். இது குறித்து மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ தகவலை இன்னும் அளிக்கவில்லை. எனினும், 10 ஆண்டு விதிப்படி 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் இருந்தாலும், இது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வந்ததாக கருதப்பட்டு அந்த தேதி முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நம்புகிறார்கள்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பல மாற்றங்களை, குறிப்பாக சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான உயர்வுகளை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். இந்த புதிய ஊதியக் குழு, பணியில் உள்ள மற்றும் ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இரு தரப்பினருக்கும் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களைத் திருத்தி அமைக்கும். இது பணவீக்கத்தைக் கணக்கில் கொண்டு அகவிலைப்படியையும் (DA) மறுசீரமைக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
முந்தைய அறிக்கைகளின்படி, பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் உட்பட சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், பாதுகாப்புத் துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வுபெற்ற மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களும் உள்ளனர். இதுவரை, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதிய உயர்வு அவ்வளவு இருக்கும் என்றும், அதன் சரியான சதவீதத்தையும் அரசாங்கம் அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், முன்மொழியப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ.18,000-லிருந்து சுமார் ரூ.51,480 ஆக உயரக்கூடும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
8th CPC Salary Hike Calculation
8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படைச் சம்பளம் மற்றும் மொத்தச் சம்பளம் எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றிய ஒரு தோராயமான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
சம்பள உயர்வுக்கான மதிப்பீடு
DA Merger: டிஏ இணைப்பு முதல் படியாக இருக்கும்
ஒரு புதிய ஊதியக் குழு அறிமுகப்படுத்தப்படும்போது, முதல் படி பொதுவாக தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைப்பதாகும். இந்தக் கணக்கீட்டிற்கு, பின்வரும் அனுமானங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:
- தற்போதைய அகவிலைப்படி 61 சதவீதமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் இது 1.1.2026 அன்று அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் முழுமையாக இணைக்கப்படும் என்று கருதப்படுகிறது.
- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அகவிலைப்படி இணைப்புக்கு மேலாக ஊழியர்கள் சுமார் 14 சதவீத உண்மையான ஊதிய உயர்வைப் பெற்றனர்.
- அதே 14 சதவீத உண்மையான உயர்வு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கும் கருதப்பட்டுள்ளது.
- இந்த இரண்டு காரணிகளும் அதாவது அகவிலைப்படி இணைப்பு மற்றும் உண்மையான உயர்வு ஆகியவை இணைக்கப்படும்போது, மதிப்பிடப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சுமார் 1.84 ஆக வருகிறது.
உங்கள் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம், ஊதிய நிலை மற்றும் நகர வகையை உள்ளிட்ட பிறகு, 8து ஊதியக்குழுவின் கால்குலேட்டர் இந்த மதிப்பீடுகளை அளிக்கும்:
- 1 ஜனவரி 2026 நிலவரப்படி உங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட புதிய அடிப்படை ஊதியம்
- அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் உயர்வு
- அகவிலைப்படி 0% ஆக மீட்டமைக்கப்படும் என்று கருதி, அமலாக்கத் தேதியில் உங்கள் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த சம்பளம்
முக்கிய குறிப்பு
இந்தக் கணக்கீடு ஒரு தோராயமான மதிப்பீடு மட்டுமே. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியிடப்பட்டவுடன், 8வது ஊதியக் குழுவின் உண்மையான பரிந்துரைகள் வேறுபடலாம். இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவானது 7வது ஊதியக் குழுவைப் போன்ற ஒரு முறையைப் பின்பற்றினால், சம்பளங்கள் எவ்வாறு திருத்தப்படக்கூடும் என்பது பற்றிய ஒரு யோசனையை இந்த பதிவு வழங்குகிறது.
8th CPC Pay Estimate Calculator
கணக்கீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட அனுமானங்கள்
- தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி (DA) 1 ஜனவரி 2026 அன்று அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம். (இந்தக் கணக்கீட்டிற்கு அகவிலைப்படி 61% ஆகக் கருதப்படுகிறது.)
- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வழங்கப்பட்டதைப் போலவே, சுமார் 14% உண்மையான ஊதிய உயர்வு அனுமானிக்கப்படுகிறது. இது 1.84 என்ற மதிப்பிடப்பட்ட ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அளிக்கிறது.
- அமலாக்கத் தேதியில் (1.1.2026), புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் அகவிலைப்படி 0% ஆக மீட்டமைக்கப்படுகிறது.
- வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது: X வகுப்பு நகரங்களுக்கு 24%, Y வகுப்பு நகரங்களுக்கு 16%, Z வகுப்பு நகரங்களுக்கு 8%
- போக்குவரத்துப்படி (TA) ஊதிய நிலை அடுக்குகளின்படியும், உயர் TA தகுதியின்படியும் (அதிகாரப்பூர்வ அலுவலகக் குறிப்பின்படி) கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு தோராயமான மதிப்பைப் பெற, TA உடன் 61% அகவிலைப்படி சேர்க்கப்படுகிறது.
- புதிய அடிப்படை ஊதியம் அடுத்த ரூ.100 நிலைக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படுகின்றது.
முந்தைய ஊடக அறிக்கைகளின்படி, தற்போதைய 7வது ஊதியக் குழு 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. இருப்பினும், இதன் காரணமாக சம்பளங்கள் அதே அளவு அதிகரிக்கும் என்று அவசியமில்லை. 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வு இன்னும் பல காரணிகளை சார்ந்திருக்கும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கான மதிப்பீடு என்ன?
பல தரவு நிறுவனங்களும், பொருளாதார நிபுணர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்கலாம் என்ற பரந்த மதுப்பீட்டை அளித்துள்ளன. எனினும் ஆணையத்தின் இறுதி அறிக்கைக்கு பின்னரே இது பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும். இந்த மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், ரூ.18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு பற்றி இங்கே காணலாம்:
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
