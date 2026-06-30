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8வது ஊதியக்குழு: 2.10, 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? கணக்கீடு என்ன?

8th Pay Commission Salary Hike: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் மூலம் சுமார் 1 கோடி பயனாளிகள் — அதாவது சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி (DA), அகவிலை நிவாரணம் (DR) மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (fitment factor) ஆகியவற்றில் உயர்வைப் பெறவுள்ளனர்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 30, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:18 AM IST
8வது ஊதியக்குழு: 2.10, 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? கணக்கீடு என்ன?
Image Credit: 8th Pay Commission (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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