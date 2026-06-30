/8வது ஊதியக்குழு: 2.10, 3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? கணக்கீடு என்ன?

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவும் மத்திய அரசும் தாராளமான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை நிர்ணயித்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கணிசமான சம்பள உயர்வு இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டு இருக்கின்றன. தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்காக 8-வது ஊதியக் குழு (8th CPC), பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் சங்கங்கள், ஊழியர் பிரதிநிதிகள், ஆகியோருடன் தொடர்ந்து கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 8-வது ஊதியக் குழு, அடுத்த ஆண்டு தனது இறுதியான பரிந்திரைகளை அறிவிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் சுமார் 1 கோடி பயனாளிகள் — அதாவது சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி (DA), அகவிலை நிவாரணம் (DR) மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (fitment factor) ஆகியவற்றில் உயர்வைப் பெறவுள்ளனர்.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் என்பது, ஒரு ஊழியரின் திருத்தத்திற்கு முந்தைய அடிப்படை ஊதியத்தை (அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத் தொகையை) புதிய, திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியக் கட்டமைப்பிற்கு மாற்ற ஊதியக் குழுக்களால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கணிதப் பெருக்கிக் காரணியாகும். இதற்கான முக்கிய சூத்திரம்:
தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் x ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் = புதிய அடிப்படை ஊதியம்.
உதாரணமாக, 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் அமல்படுத்தப்பட்டபோது, 6-வது ஊதியக் குழுவில் ₹7,000-ஆக இருந்த அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000-ஆக உயர்ந்தது (கணக்கீடு: ₹7,000 x 2.57 = ₹18,000). தற்போது, 8-வது ஊதியக் குழுவைப் பொறுத்தவரை, பல்வேறு தரப்பினரிடையே ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டருக்கான குறைந்தபட்ச மதிப்பீடு 2.10-ஆகவும், அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பு 3.83-ஆகவும் உள்ளது.
2.10 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அமலுக்கு வந்தால், ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்? இதை ஒரு உதாரணத்துன் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
குறைந்தபட்ச மதிப்பீடான 2.10 மற்றும் அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்பான 3.83 ஆகிய ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்கள், அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை இங்கே கணக்கிட்டுப் பார்ப்போம்:
|பே மேட்ரிக்ஸ் நிலை
|7வது ஊதியக்குழுவில் அடிப்படை சம்பளம்
|8வது ஊதியக்குழு குறைந்தபட்ச மதிப்பீடு (2.10 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்)
|8வது ஊதியக்குழு அதிகபட்ச மதிப்பீடு (3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்)
|நிலை 1
|₹18,000
|₹37,800
|₹68,940
|நிலை 2
|₹19,900
|₹41,790
|₹76,217
|நிலை 3
|₹21,700
|₹45,570
|₹83,111
|நிலை 4
|₹25,500
|₹53,550
|₹97,665
|நிலை 5
|₹29,200
|₹61,320
|₹1,11,836
|நிலை 6
|₹35,400
|₹74,340
|₹1,35,582
|நிலை 7
|₹44,900
|₹94,290
|₹1,71,967
|நிலை 10
|₹56,100
|₹1,17,810
|₹2,14,863
|நிலை 13
|₹1,23,100
|₹2,58,510
|₹4,71,473
|நிலை 18
|₹2,50,000
|₹5,25,000
|₹9,57,500
வழக்கமான நடைமுறையின்படி, இந்தக் குழு தனது இறுதிப் பரிந்துரைகளை 18 மாதங்களுக்குள், அதாவது 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி அல்லது அந்த ஆண்டின் மத்தியில் வெளியிட வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், அதாவது புதிய நிதியாண்டின் தொடக்கத்தில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என்று நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அளிக்கப்பட்ட பிறகும், அவற்றை முழுமையாகச் செயல்படுத்த மேலும் இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை ஆகலாம். கடந்தகால நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் பார்த்தால், 2027-இல் அறிவிக்கப்படும் ஊதிய உயர்வுகள் 2029 அல்லது 2030-ஆம் ஆண்டில்தான் முழுமையாகச் செயல்படுத்தப்படக்கூடும்.