8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8th Pay Commission: 8வது ஊதியக் குழு குறித்த செய்திகளும், ஊகங்களும் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையில், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகளில் ஏற்றம் மற்றும் பிற அறிவிப்புகளுக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகின்றது. இதற்கிடையில், மத்திய அரசின் லட்சக்கணக்கான ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதி அளிக்கும் வகையில், முன்மொழியப்பட்டுள்ள 8-வது ஊதியக் குழு அவர்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தைக் கொண்டுவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியத்தில் ஏற்றம்
குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.25,000 வரை உயரக்கூடும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது நடந்தால், இந்த உயர்வு மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பெரும் ஊக்கத்தை அளிக்கும். பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கு ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, அதன் அமலாக்கத்திற்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 8வது ஊதியக் குழுவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு காத்திருக்கும் முக்கிய செய்தி என்ன? ஓய்வூதியதாரர்கள் எத்தகைய ஓய்வூதிய உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? இவற்றை பற்றிய விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் செய்யப்படும் திருத்தங்கள், பெரும்பாலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்தே இருக்கும். ஊதிய நிலைகள் முழுவதும் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகளைக் கணக்கிடப் பயன்படும் ஒரு முக்கிய சூத்திரமாக இந்தக் காரணி விளங்குகிறது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்தக் குழுவை அமைப்பதற்கு மோடி அரசு ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே புதிய பரிந்துரைகள் குறித்த நம்பிக்கைகள் அதிகமாகியுள்ளன. உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைச் சமாளிக்கவும், ஓய்வுக்குப் பிந்தைய நிதிப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் இந்தப் பரிந்துரைகள் உதவும் என்று ஓய்வூதியதாரர்கள் நம்புகின்றனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஏன் முக்கியமானது?
புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழுக்கள் அமலுக்கு வரும்போது, சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. 7வது ஊதியக் குழுவின் 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 6வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.86 ஆக இருந்தது. 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தியதன் விளைவாக, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் மாதத்திற்கு ரூ.7,000-லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
8வது ஊதியக் குழுவில் எதிர்பார்க்கப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ன?
8வது ஊதியக் குழு திருத்தத்தில், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.5 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த வரம்பின் அதிகபட்ச அளவானது (2.86) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கணிசமாக உயரக்கூடும். 2.86 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட்டால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமானது தற்போதுள்ள ரூ. 9,000-லிருந்து மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 25,740 ஆக உயரக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஓய்வூதிய உயர்வு தவிர இன்னும் சில முக்கிய கோரிக்கைகளும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உள்ளது:
- ஓய்வூதிய உயர்வு
- 65 வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- கம்யூடட் பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம்
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
கூடுதல் ஓய்வூதியம் ஒரு முக்கிய கோ்ிக்கையாக இருந்து வருகிறது. கூடுதல் ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றம் வருமா? கூடுதல் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? தற்போது எந்த வயது முதல் கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது?
கூடுதல் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 80 வயதிற்கு பிறகு கூடுதல் ஓய்வூதியம் (Addional Pension) அளிக்கப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களின் வயது அதிகமாகும் போது, அவர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவையும் அதிகரிக்கிறது. இதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு 80 வயதிற்கு பிறகு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியத்தை வழங்கி வருகின்றது. தற்போது அமலில் உள்ள விதிகளின் படி, 80 வயதில் தொடங்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் தொடர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அதிகரிக்கின்றது.
தற்போது எப்போது, எவ்வளவு கூடுதல் ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது?
- 80 வயதில் 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 85 வயதில் 30% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 90 வயதில் 40% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 95 வயதில் 50% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 100 வயதில் 100% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை என்ன?
- 65 வயதில்: 5% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 70 வயதில்: 10% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 75 வயதில்: 15% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- 80 வயதில்: 20% கூடுதல் ஓய்வூதியம்
- அதன் பின் ஏற்கனவே உள்ள விகிதங்கள் தொடரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் அரசு ஊழியர்களை போல ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் உயருமா?
ஆம்! 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் அரசு ஊழியர்களை போல ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் உயரும்.
2. 8வது ஊதியக் குழுவில் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் செய்யப்படும் திருத்தங்கள், பெரும்பாலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்தே இருக்கும்.
3. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஏன் முக்கியமானது?
புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழுக்கள் அமலுக்கு வரும்போது, சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
மேலும் படிக்க | 8th Pay Commission | ஜனவரி 2024 முதல் நிலுவைத் தொகை கிடைக்கும்! ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்!
