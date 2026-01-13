English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8வது ஊதியக்குழுவில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? எளிய கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதை எப்படி கணக்கிடுவது? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 13, 2026, 09:32 AM IST
  • 8வது சம்பளக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படலாம்?
  • சம்பள உயர்வை கணிப்பது எப்படி?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

8வது ஊதியக்குழுவில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? எளிய கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, அவர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. அரசாங்கம் இன்னும் இறுதிப் பரிந்துரைகளை வெளியிடவில்லை என்றாலும், 7வது ஊதியக் குழுவின் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவில் எதிர்பார்க்கப்படும் சம்பளத்தை மதிப்பிட முடியும்.

7வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2016 அன்று அமல்படுத்தப்பட்டது. அதன் பரிந்துரைகள் 2026 ஆம் ஆண்டு நிறைவுபெற்றன. 7வது ஊதியக்குழு நிறைவடந்து 10 ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில், அரசாங்கம் 8வது ஊதியக் குழுவை விரைவில் செயல்படுத்த முயற்சிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

சம்பளத்தை கணக்கிடுவதற்கான வழிமுறை மூன்று முக்கிய கூறுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

- அடிப்படை ஊதியம், 
- வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) மற்றும் 
- போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA). 

இந்த மதிப்பீடு 8வது ஊதியக் குழு, 7வது ஊதியக் குழுவின் அதே கட்டமைப்பை பரவலாகப் பின்பற்றும் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.5 முதல் 2.8 -க்குள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. HRA அடுக்குகள் தற்போதைய விகிதங்களில் (24%, 16%, 8%) நீடிக்கும். போக்குவரத்து கொடுப்பனவில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

(இந்த புள்ளிவிவரங்கள் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே. இறுதி மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ சம்பள அளவுகள் அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.)

Salary Hike: சம்பள உயர்வை கணிப்பது எப்படி?

ஸ்டெப் 1: உங்கள் தற்போதைய ஊதிய அளவை அடையாளம் காணவும்

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், அனைத்து ஊழியர்களும் லெவல் 1 முதல் லெவல் 18 -க்கு இடையில் வைக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு நிலையான அடிப்படை ஊதியம் உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக:

லெவல் 3: ₹21,700
லெவல் 6: ₹35,400
லெவல் 10: ₹56,100

இந்த அடிப்படை ஊதியம் அனைத்து அடுத்தடுத்த கணக்கீடுகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைகிறது.

ஸ்டெப் 2: மதிப்பிடப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்துங்கள்

புதிய ஊதியக் குழுவில் அடிப்படை ஊதியத்தை தீர்மானிக்க ஒரு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சூத்திரம்: புதிய அடிப்படை சம்பளம் = தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் × ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்

ஸ்டெப் 3: எப்படி கணக்கிடுவது?

இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்வோம்:

லெவல் 6: தற்போது இருக்கும் அடிப்படை ஊதியம்: ₹35,400
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் (கருதப்படுகிறது): 2.6
மதிப்பிடப்பட்ட புதிய அடிப்படை ஊதியம்: ₹92,040

ஸ்டெப் 4: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவை (HRA) சேர்க்கவும்

HRA என்பது புதிய அடிப்படை சம்பளத்தின் ஒரு நிலையான சதவீதமாகும். இது நகர வகையைப் பொறுத்தது. பெருநகரங்களுக்கு,
24% HRA எனக் கருதினால், இது தோராயமாக ₹22,090 ஆக இருக்கும்.

ஸ்டெப் 5: போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA)

போக்குவரத்து கொடுப்பனவும் நிலை மற்றும் நகரத்தைப் பொறுத்தது. பெருநகரங்களில், நிலை 6 க்கு இது ₹3,600 ஆகும். புதிய சம்பளக் கமிஷனில் அகவிலைப்படி மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கக்கூடும் என்பதால், இங்கே TA இல் DA சேர்க்கப்படவில்லை.

ஸ்டெப் 6: சம்பளம் என்னவாக இருக்கும்?

மொத்த சம்பளம் = புதிய அடிப்படை + HRA + TA
இதன்படி, நிலை 6 (மெட்ரோ) ஊழியர்களுக்கான மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த சம்பளம்:
₹92,040 + ₹22,090 + ₹3,600 = மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹1.17 லட்சம்

ஸ்டெப் 7: கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை மதிப்பிடுதல்

மொத்த சம்பளத்திலிருந்து சில விலக்குகள் கழிக்கப்படுகின்றன. அவை: 

- NPS பங்களிப்பு (அடிப்படையில் 10%), 
- CGHS/சுகாதாரத் திட்டம் மற்றும் 
- வருமான வரி (தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரி முறையின் படி).

மொத்தனாக லெவல் 6 ஊழியர்களுக்கான விலக்குகள்:

NPS: ₹9,204
பிற விலக்குகள்: ₹2,000–3,000

கையில் கிடைகும் சம்பளம் (மதிப்பிடப்பட்டது): மாதத்திற்கு தோராயமாக ₹1.05–1.07 லட்சம்

இந்த கால்குலேட்டர் மூலம் தெரிவது என்ன?

இந்த சம்பள கால்குலேட்டர், 8வது சம்பளக் குழுவிற்குப் பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படலாம் மற்றும் வெவ்வேறு ஊதிய நிலைகளில் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கலாம் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஊழியர்களுக்கு உதவுகிறது. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் வெறும் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே. இறுதி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், அகவிலைப்படி மீட்டமைப்பு மற்றும் அரசாங்கத்தின் இறுதி பரிந்துரைகளை பொறுத்து இவை மாறலாம்.

8வது சம்பளக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படலாம்?

முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. அதுவரை, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 7வது சம்பளக் குழுவின்படி சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை தொடர்ந்து பெறுவார்கள். அவ்வப்போது அகவிலைப்படி உயர்வுகளும் கிடைக்கும். அரசாங்கம் 8வது சம்பளக் குழு அறிக்கையை அது உருவாக்கப்பட்ட சுமார் 18 மாதங்களுக்குள் (நவம்பர் 3, 2025) சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும் என்றும் நம்பப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அரியர் கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? புதிய அப்டேட்

