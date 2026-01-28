English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: NC JCM முக்கிய கூட்டம்.. அதிக சம்பள உயர்வு, அலவன்சுகளுக்கான கோரிக்கை

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று புது டெல்லியில் NC JCM ஊழியர் தரப்பின் முக்கிய கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இதில் 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய பரிந்துரைகள் பற்றி முடிவு எடுக்கப்படும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 09:14 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • மீண்டும் கவனத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.
  • NC JCM என்றால் என்ன?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் சார்பாகத் தங்கள் கோரிக்கை மனுவைத் தயாரிக்கும் பணியை கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC JCM) தேசியக் குழுவின் ஊழியர் தரப்பு தொடங்கியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான ஏற்பாடுகள் முறையாக வேகம் பிடித்துள்ளன.

NC JCM அளிக்கும் கோரிக்கை மனுவில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் எதிர்பார்க்கும் பல முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த கோரிக்கைகளுக்கு 8வது ஊதியக்குழு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

பிப்ரவரி 25 அன்று முக்கிய NC JCM கூட்டம்

வரைவுக் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்ட ஒரு தகவலில், 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள மனுவைத் தயாரிக்கும் செயல்முறை மற்றும் வழிமுறைகள் குறித்து விவாதித்து முடிவெடுப்பதற்காக, பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று புது டெல்லியில் ஒரு கூட்டம் நடைபெறும் என்று NC JCM (ஊழியர் தரப்பு) அறிவித்துள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அனைத்து விஷயங்கள் மற்றும் பிரச்சனைகள் குறித்த விரிவான விவாதங்கள் மற்றும் முன்மொழிவுகளை இறுதி செய்வதற்காக, குழு உறுப்பினர்கள் பிப்ரவரி 25 முதல் ஒரு வாரம் டெல்லியில் தங்கியிருக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

NC JCM என்றால் என்ன?

கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் (NC JCM) தேசியக் குழுவின் ஊழியர் தரப்பு என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உச்ச அமைப்பாகும். ஊதியம், படிகள், சேவை நிபந்தனைகள் மற்றும் நலன்புரி தொடர்பான விஷயங்களில் ஊழியர் சங்கங்களும் கூட்டமைப்புகளும் தங்கள் கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்திடம் முன்வைப்பதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தளமாக இது செயல்படுகிறது.

NC JCM ஊழியர் தரப்பு, அனைத்து ஊதியக் குழுக்களிலும் ஒரு விரிவான மனுவைச் சமர்ப்பித்து, அதன் மூலம் ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது. இந்த மனுவானது அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகள் முழுவதும் உள்ள ஊழியர்களின் கூட்டு கோரிக்கைகளைப் பிரதிபலிக்கிறது. ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளை உருவாக்கும்போது, ​​இந்த ஆவணம் முக்கிய குறிப்புப் புள்ளிகளில் ஒன்றாக அமைகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

NC JCM (ஊழியர் தரப்பு) செயலாளர் சிவா கோபால் மிஸ்ரா வெளியிட்ட தகவலின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவிற்காக புது டெல்லி, ஜன்பத்தில் உள்ள சந்திரலோக் கட்டிடத்தில் அலுவலக இடம் ஏற்கனவே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஊதியக் குழு செயல்படத் தொடங்கியதும், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பொது சேவை விஷயங்கள் குறித்த தனது மனுவை ஊழியர் தரப்பு சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Fitment Factor: மீண்டும் கவனத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

மனு தயாரிக்கும் பணி தொடங்குவதால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீண்டும் 8வது ஊதியக் குழுவின் மிகவும் விவாதிக்கப்படும் மற்றும் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கப்படும் அம்சமாக உருவெடுத்துள்ளது. எளிமையாகச் சொன்னால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அப்போதைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் இது மிக முக்கியமான பெருக்கல் காரணியாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த எண்ணில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட சம்பளம், ஓய்வூதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் எதிர்கால ஊதிய உயர்வுகள் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

சில உதாரணங்களின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:

உதாரணமாக, தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000:

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் ₹36,000 ஆக உயரும் (₹18,000 × 2.0).

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் ₹54,000 ஆக உயரும் (₹18,000 × 3.00).

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.25 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் ₹58,500 ஆக உயரும் (₹18,000 × 3.25).

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ், 2.57 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்  குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவத்தை இது காட்டுகிறது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வின் அனுமானங்கள்

- கோடக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டிஸ் 1.8 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை கணித்துள்ளது.

- ஆம்பிட் கேபிடல் 1.8 முதல் 2.46 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை, அதாவது 30–34% சம்பள உயர்வை கணித்துள்ளது.

- முன்னாள் நிதிச் செயலாளர் எஸ்.சி. கார்க், 1.92 முதல் 2.08 வரையிலான ஒரு யதார்த்தமான வரம்பைப் பரிந்துரைத்துள்ளார்.

- தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO)3.0 முதல் 3.25 வரையிலான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை முன்மொழிந்துள்ளது.

குறைந்தபட்சமாக, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் கிடைக்கும் என்பது உறுதி.  

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக் குழு: காத்திருக்கும் 1 கோடி குடும்பங்கள்! விரைவில் அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பியூன் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரை... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

