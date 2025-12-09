8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க தேதி: அரசு ஊழியர்களுக்கு மக்களவையில் நிதி அமைச்சகத்தின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Implementation: நவம்பர் மாதத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழு அறிவிக்கப்பட்டாலும், அதன் பிறகு அதன் பணிகள் மந்தமாகவே இருந்துவந்தன. இன்னும் பல குழப்பங்கள் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? இதற்கான தேதியை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளதா? ToR -இல் இதை பற்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதா? இவற்றை பற்றி முழுமையாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிருப்தி
கடந்த மாதம் 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை மத்திய அரசு அறிவித்ததிலிருந்து மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இடையே கடும் அதிருப்தி நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாகக் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பதும், ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றிய குறிப்பு இல்லாமல் இருப்பதும் பெரிய அளவிலான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தின.
மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் பிரதிநிதி அமைப்புகள் - தேசிய கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு கவுன்சிலின் (NC JCM) ஊழியர்கள் பக்கம் உட்பட - ToR இன் சில அம்சங்கள் குறித்து தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தின. 8வது சம்பள கமிஷனுக்கான ToR இல் அமலாக்க தேதியை அரசாங்கம் வேண்டுமென்றே சேர்க்கவில்லை என்று ஊழியர் சங்கங்கள் குற்றம் சாட்டின. செயல்படுத்தும் தேதியைத் தவிர, ToR இல் 'ஓய்வூதிய திருத்தம்' பற்றி அரசாங்கம் குறிப்பிடாதது குறித்தும் ஊழியர்கள் சற்று அச்சமடைந்துள்ளனர். ToR ஓய்வூதியதாரர்களை விலக்கி வைத்ததாகவும், DA இணைப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம் போன்ற முக்கிய அம்சங்களில் தெளிவு இல்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில், ஓய்வூதிய திருத்தம் கண்டிப்பாக உண்டு என மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியது. இப்போது 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவலையும் அரசு வழங்கியுள்ளது.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்
இந்த கோரிக்கைகள் மற்றும் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், மக்களவையில் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் சரமாரியான கேள்விகளுக்கு அரசாங்கம் பதிலளித்துள்ளது.
மக்களவையில் பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதையும், அதன் பரிந்துரை விதிமுறைகள் நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்டதையும் உறுதிப்படுத்தினார். இருப்பினும், அவர் தனது பதிலில், ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்தும் தேதிக்கு உறுதியளிப்பதைத் தவிர்த்தது, "அரசாங்கத்தால் அது முடிவு செய்யப்படும்" என்று கூறினார்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கவலைக்கும் காரணம்
இந்த ஒற்றை வரி ஊழியர்களின் கவலைகளின் மையமாக மாறியுள்ளது. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடையவுள்ளன. இந்த நிலையில், திருத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அமலாக்கத் தேதியாக ஜனவரி 1, 2026 ஐ ToR குறிப்பிடும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்பார்த்தன. இது தொடர்பான தெளிவின்மை, புதிய ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கம் அதிக நேரம் எடுக்குமா என்ற கவலையைத் தூண்டியுள்ளது.
வரலாற்று ரீதியாக, ஊதியக் குழு பரிந்துரைகள் உண்மையில் செயல்படுத்தப்பட இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும், அரசாங்கம் எப்போதும் இந்த மாற்றங்களை பின்னோக்கி செயல்படுத்தி வருகிறது. அதாவது புதிய ஊதியக்குழுக்கள் எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், அதன் அசல் அமலாக்க தேதி முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும். DA மற்றும் DR உள்ளிட்ட நிலுவைத் தொகையையும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செலுத்துகிறது.
கடந்த கால முறையைப் பின்பற்றி, செயல்படுத்தல் தாமதமானாலும், ஜனவரி 2026 முதல் சலுகைகள் வழங்கப்படலாம் என்று பலர் இன்னும் நம்புகிறார்கள். ஆனால் ToR இல் எங்கும் அதிகாரப்பூர்வ தேதி குறிப்பிடப்படாமல், அரசின் பதிலும் கிடைக்காமல், நிச்சயமற்ற தன்மை தொடர்கிறது.
ஓய்வூதிய திருத்தம், பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு குறித்து இன்னும் தெளிவு இல்லை
ஓய்வூதிய திருத்தம் 8வது சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் உள்ளதா என்பதும் முக்கிய கேள்விகளில் ஒன்றாக உள்ளது. ToR வெளியிடப்பட்டதை அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தியிருந்தாலும், ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு அல்லது DA இணைப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை வெளிப்படையாக க் குறிப்பிடவில்லை.
பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு குறித்த கேள்விகளுக்கு, ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த நிதி வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் கூறினார். ஆனால் அடுத்த மத்திய பட்ஜெட் சுழற்சியில் ஒதுக்கீடு பிரதிபலிக்குமா என்பது குறித்து எந்த மதிப்பீடும் அல்லது காலக்கெடுவும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படவில்லை.
Salary Hike, Pension Hike: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வுக்காக காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வந்தவுடன், இதன் மூலம் கிடைக்கும் சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய ஊயர்வால் சுமார் 50.14 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் சுருக்கமாக...
- நவம்பர் மாத தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
- 8வது சம்பளக் குழு அதன் அமைப்பிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதுதான் நாடாளுமன்றத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ள ஒரே உறுதியான காலக்கெடு.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அறிக்கையாக அரசிடம் சமர்ப்பிக்கப்படலாம்.
- அதன் பிறகு வழக்கமாக நடக்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் மற்றும் வெளியீடு உட்பட்ட செயல்முறைகள் பற்றி அரசு இன்னும் எதையும் கூறவில்லை.
- 1.2 கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் நிலையில், 8வது ஊதியக்குழுவிப் அமலாக்க தேதியை தெளிவுபடுத்த மத்திய அரசின் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து வருகிறது.
