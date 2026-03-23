8-வது ஊதியக் குழு: ஜனவரி 1 முதல் அமலாகுமா? அரியர்ஸ் குறித்த முக்கிய அப்டேட்!

8-வது ஊதியக் குழு அப்டேட்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8-வது ஊதியக் குழு குறித்து மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர். நவம்பர் 2025-இல் ஊதியக் குழுவின் செயல்பாட்டு விதிகள் (Terms of Reference - ToR) வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, தற்போது அனைவரது பார்வையும் ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை மற்றும் 8-வது ஊதியக் குழு அமலாக்கத் தேதியின் மீது தான் உள்ளது. இந்த ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை 18 மாதங்களுக்குள் அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) குறித்த முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
8-வது ஊதியக் குழு எந்த தேதியில் அமல்படுத்த வேண்டும்?
மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஊதிய அமைப்பு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்படுமா அல்லது அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு பிந்தைய தேதியில் அமல்படுத்தப்படுமா என்பதே மிகப்பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. கடந்த காலத்தைப் போலவே ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய மாற்றங்கள் முன் தேதியிட்டு (Retroactively) அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் தெளிவாக உள்ளன.
ஊதியக் குழு வரலாறு என்ன சொல்கிறது?
இந்திய ஊதியக் குழு வரலாற்றைத் திரும்பிப் பார்த்தால், 6-வது ஊதியக் குழு மார்ச் 2008-இல் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தது. ஆனால் அதன் பலன்கள் ஜனவரி 1, 2006 முதல் அமல்படுத்தப்பட்டன. இதற்கிடையில் 7-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆனது. 5 மற்றும் 6-வது ஊதியக் குழுக்களும் முறையே சுமார் மூன்றரை ஆண்டுகள் மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகள் எடுத்துக் கொண்டன. சம்பள அறிக்கை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும், 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தவும் காலம் எடுக்கக்கூடும் என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
அரசு ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (AITUC) உள்ளிட்ட பல ஊழியர் அமைப்புகள், ஊதிய மாற்றத்துடன் விரிவான சீர்திருத்தங்களைக் கோரியுள்ளன. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வருதல். பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) மறுபரிசீலனை செய்தல். ஓய்வூதியங்களைத் தொடர்ந்து மாற்றியமைத்தல். கம்யூட்டேஷன் (Commutation) தொகையைத் திரும்பப் பெறும் காலத்தை 15 ஆண்டுகளில் இருந்து 10-12 ஆண்டுகளாகக் குறைத்தல். ஊதிய நிர்ணயத்தில் தொழில்நுட்பச் செலவுகளை (வட்டிச் செலவுகள் போன்றவை) சேர்த்தல் போன்ற அம்சங்களை ஊழியர் அமைப்பு பரிந்தரை செய்துள்ளது.
ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் குறித்த கோரிக்கைகள் என்ன?
அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, ஊழியர் அமைப்புகள் 3.0 முதல் 3.25 வரையிலான ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டரை (Fitment Factor) பரிந்துரைத்துள்ளன. இது நடந்தால் ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தில் கணிசமான உயர்வு ஏற்படும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர்ஸ் தொகை கிடைக்குமா?
ஜனவரி 1, 2026-க்குள் ஊதியக் குழு பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்படாவிட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் கணிசமான அரியர்ஸ் (Arrears) இழப்பைச் சந்திக்க நேரிடும் என்று ஊழியர் அமைப்புகள் கூறுகின்றன. 7-வது ஊதியக் குழுவின் காலம் டிசம்பர் 31, 2025-டன் முடிவடைந்ததால், அந்தத் தேதியிலிருந்தே புதிய மாற்றங்களை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக 8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை அடுத்த 18 மாதங்களுக்குள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அதன் அமலாக்கத் தேதி மற்றும் அரியர்ஸ் குறித்து இன்னும் நிச்சயமற்ற நிலை நீடிக்கிறது. முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் அனுபவத்தைப் பார்க்கும்போது, ஊதியக் குழுவின் பலன்கள் முன் தேதியிட்டு வழங்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் இறுதி முடிவு மத்திய அரசாங்கத்தின் கைகளிலேயே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8-வது ஊதியக் குழு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. 8-வது ஊதியக் குழு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்?
7-வது ஊதியக் குழுவின் காலாவதி தேதியான ஜனவரி 1, 2026 முதல் இது அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. ஆனால் அரசாங்கத்தின் இறுதி ஒப்புதல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதலைப் பொறுத்தே சரியான தேதி அமையும்.
2. ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை எப்போது சமர்ப்பிக்கும்?
நவம்பர் 2025-இல் செயல்பாட்டு விதிகள் (ToR) வெளியிடப்பட்ட நிலையில், அடுத்த 18 மாதங்களுக்குள் (அதாவது 2027-ன் தொடக்கத்தில்) குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. அரியர்ஸ் அல்லது நிலுவைத் தொகை கிடைக்குமா?
கடந்த கால ஊதியக் குழுக்களின் (5, 6 மற்றும் 7-வது) வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு பார்த்தால், அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தாமதமானாலும், அதன் பலன்கள் பெரும்பாலும் முன் தேதியிட்டு (Retroactively) வழங்கப்படும். அவ்வாறு வழங்கப்பட்டால் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலாக்க தேதி வரையிலான நிலுவைத் தொகை ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
4. ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) என்றால் என்ன?
அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயம் செய்யப் பயன்படும் காரணி இதுவாகும். தற்போதுள்ள பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, ஊழியர் சங்கங்கள் 3.0 முதல் 3.25 வரை ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் இருக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
5. முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் அமலாக்க கால அளவு என்ன?
ஆறாவது ஊதியக் குழு அறிக்கை 2008-இல் வந்தது. ஆனால் அதன் பலன்கள் 2006 முதல் வழங்கப்பட்டன . 7-வது ஊதியக் குழு நடைமுறைப்படுத்த சுமார் 2.5 ஆண்டுகள் ஆனது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ